Энергетика

Газета.RuГазета.RuМировые цены на нефть поднялись

В свою очередь, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 1,91%. Она достигла отметки в $34,12 за баррель. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
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Нефть дорожает на фоне снижения запасов сырья в США

Взгляд.ру01:18

Цены на нефть начали расти на фоне снижения запасов в США

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Новости кризиса 21 мая: безработных отправят на стройки, россияне накопили миллиарды рублей наличкой

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Цены на нефть растут на фоне снижения запасов в США

News.ru01:31

Цена на нефть WTI впервые с марта превысила $34 за баррель

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Мировые цены на нефть поднялись

Газета.Ru02:20

Нефть подорожала на фоне сообщений о резком сокращении запасов энергоресурса в США

Фонтанка.Рувчера в 11:49
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Общество

На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет

На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
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Общество

Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
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Происшествия

Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма

Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС 05:35
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Общество

Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм

В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
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Общество

В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
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Шоу-бизнес

Надежда Михалкова впервые открыто показала детей от Резо Гигинеишвили в их день рождения: «Люблю до неба»

Как говорит Ваня, "люблю до неба и там еще маааленькое отверстие и вот даже выше него".
Passion.ru 03:50
Общество

Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня

Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы.
ТАСС 07:23
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Кино

Титан Танос возглавил рейтинг самых популярных злодеев в кино

Портал ToppCasinoBonus.com предоставил общественности свой рейтинг из 50 самых популярных злодеев в истории мирового кинематографа.
Inc-news.ru вчера в 16:34
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Армия и оружие

Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
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Происшествия

Бывший муж Лолиты попал в больницу

Москва, 21 мая 2020, 12:46 — REGNUM Бывший муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов оказался в одной из больниц Москвы с многочисленными травмами, сообщает 21 мая издание «СтарХит».
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Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов

News.ru 07:36
Экономика

Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса

Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:10
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Армия и оружие

Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии

Lenta.ru вчера в 14:22
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Общество

Австрия с 15 июня откроет границу с ФРГ, Лихтенштейном и Швейцарией

Власти Австрии откроют с 15 июня для передвижения туристов границу с Германией, Лихтенштейном и Швейцарией.
ТАСС 08:19
Общество

Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег

В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Головко» спустят на воду 22 мая

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» планируется спустить на воду 22 мая. Корабль строило ПАО «Северная верфь».
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 11:22
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Киберспорт

Появившийся в Steam шутер Crucible от Amazon получил негативные отзывы

Инновационный проект успел получить ряд негативных отзывов. Начало продвижения игры Amazon Games Crucible оказалось не самым удачным.
Актуальные Новости 07:58
Экономика

Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии

Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Гаджеты

Apple выпустила «коронавирусное» обновление для iPhone

Компания Apple выпустила обновление для своих смартфонов iPhone, которое должно облегчить работу нескольких функций в условиях коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:11
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Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
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Происшествия

Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования

РБК 07:45
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Политика

Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
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Общество

Мясников назвал вероятное число переболевших коронавирусом в России

Исходя из научных исследований США и Франции можно сделать вывод, что коронавирусом в России могли переболеть около 7 млн человек, заявил главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников.
Взгляд.ру 06:21
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Общество

Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
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Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
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Здоровье

Более половины заболевших коронавирусом на Кубани уже выздоровели

За сутки выздоровели и были выписаны 104 пациентов. В целом число выздоровевших пациентов в крае превысило число заболевших.
ЮГ Times 04:01
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Биатлон

Касперович станет главным тренером сборной Болгарии по биатлону

Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, переходит на работу в сборную Болгарии по биатлону.
Metaratings 06:04
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