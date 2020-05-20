Энергетика
Новые ВедомостиМировые цены на нефть пошли вверх
Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.
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Нефть подорожала на фоне сообщений о резком сокращении запасов энергоресурса в США
Фонтанка.Рувчера в 11:49
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Общество
«Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус
"У Кадырова заподозрили коронавирус", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что глава Чечни находится под наблюдением медиков.
Газета.Ru 10:32
Общество
Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ
Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
На Кубани режим карантина продлен до 6 июня
Сегодня на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина по коронавирусу, который действует с конца марта, будет продлен до 6 июня.
Российская газета 06:35
Здоровье
В Пскове после самолечения скончался молодой пациент с коронавирусом
Во время совещания с медиками региона Михаил Ведерников заявил, что в Пскове после самолечения скончался молодой пациент с коронавирусом, слишком поздно поступивший в медицинское учреждение.
Невские Новости 10:51
Политика
Самолёт с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию
Американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
RT на русском 09:56
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Игромания.ру вчера в 07:31
Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Политика
Путин внес в Госдуму поправки к закону об образовании
Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу поправки к закону об образовании с целью укрепления воспитательной составляющей.
Политическая Экспертиза 10:05
Политика
Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами
Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации.
Российская газета 10:28
Политика
Генпрокуратуру Украины обязали начать расследование против Байдена
Офис генерального прокурора Украины решением судьи Печерского районного суда Киева обязан начать досудебное расследование из-за возможного вмешательства в работу экс-генрокурора страны Виктора Шокина.
Известия вчера в 15:51
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Политика
СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу
Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
Происшествия
Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских
В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.
РЕН ТВ 09:19
Футбол
Три футболиста «Оренбурга» заразились коронавирусом
Три футболиста и член тренерского штаба «Оренбурга» заболели коронавирусом.
Metaratings 10:08
Наука
Эффективный способ избежать ранней смерти назвали ученые
Исследователи Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета в Великобритании провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что езда на велосипеде поможет избежать преждевременной смерти.
Live24 вчера в 13:21
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
Экономика
Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом
В случае утраты контроля над инфляцией после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, власти могут запретить частным лицам владеть золотом.
РБК вчера в 11:05
Экономика
Путин поручил снизить ставку по образовательным кредитам до 3%
Власти увеличат доступность бесплатного высшего образования, особенно в регионах, где не хватает специалистов высокой квалификации, отметил Путин.
Вести.Ru 10:26
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Здоровье
Глава Башкирии сообщил, за что будет менять главных врачей больниц
Главе Башкортостана Радию Хабирову поступает информация о том, что люди не могут попасть на прием к врачам.
Башинформ 06:31
Общество
Ввести в России новые налоги предложили в Совфеде
Рабочая группа предлагает вице-премьеру разработать и ряд других налоговых новаций.
Солидарность вчера в 19:15
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 19 мая в 13:55
Авто
«АвтоВАЗ» представит 17 новых моделей к 2026 году
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня 19 мая в 08:54
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами министра обороны страны Сергея Шойгу, который 21 мая отмечает 65-летие, сообщили в пресс-службе Кремля.
Газета.Ru 08:48
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Кино
Титан Танос возглавил рейтинг самых популярных злодеев в кино
Портал ToppCasinoBonus.com предоставил общественности свой рейтинг из 50 самых популярных злодеев в истории мирового кинематографа.
Inc-news.ru вчера в 16:34