Энергетика

Новые ВедомостиНовые ВедомостиМировые цены на нефть пошли вверх

Росту цен поспособствовал оптимизм из-за восстановления спроса на бензин, поскольку правительства стран начали облегчать ограничительные меры. Одним из главных драйверов роста нефтяных котировок стали новости из Китая, который является вторым, после США, потребителем нефти в мире.
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Нефть дорожает на фоне снижения запасов сырья в США

Взгляд.ру01:18

Мировые цены на нефть поднялись

Газета.Ru02:20

Нефть подорожала на фоне сообщений о резком сокращении запасов энергоресурса в США

Фонтанка.Рувчера в 11:49

Цены на нефть растут на фоне снижения запасов в США

News.ru01:31

Цена на нефть WTI впервые с марта превысила $34 за баррель

Rambler News Service04:27

Цены на нефть начали расти на фоне снижения запасов в США

Российская газетавчера в 22:37

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на июль на Лондонской нефтяной бирже 21 мая в 12:00 MSK составил $36.51 за баррель (+$0.76; +2.13%)

АК&М05:18
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Наука

Древнейшие жители Байкала оказались родичами коренных американцев

МИР 24 04:06
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Общество

«Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус

"У Кадырова заподозрили коронавирус", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что глава Чечни находится под наблюдением медиков.
Газета.Ru 10:32
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Общество

Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ

Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Общество

На Кубани режим карантина продлен до 6 июня

Сегодня на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина по коронавирусу, который действует с конца марта, будет продлен до 6 июня.
Российская газета 06:35
Здоровье

В Пскове после самолечения скончался молодой пациент с коронавирусом

Во время совещания с медиками региона Михаил Ведерников заявил, что в Пскове после самолечения скончался молодой пациент с коронавирусом, слишком поздно поступивший в медицинское учреждение.
Невские Новости 10:51
Политика

Самолёт с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию

Американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
RT на русском 09:56
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Общество

В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат

В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
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Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
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Кино

Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

Игромания.ру вчера в 07:31
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Общество

Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня

Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
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Политика

Путин внес в Госдуму поправки к закону об образовании

Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу поправки к закону об образовании с целью укрепления воспитательной составляющей.
Политическая Экспертиза 10:05
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Политика

Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами

Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации.
Российская газета 10:28
1,7K
Политика

Генпрокуратуру Украины обязали начать расследование против Байдена

Офис генерального прокурора Украины решением судьи Печерского районного суда Киева обязан начать досудебное расследование из-за возможного вмешательства в работу экс-генрокурора страны Виктора Шокина.
Известия вчера в 15:51
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
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Политика

СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу

Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
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Происшествия

Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских

В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.
РЕН ТВ 09:19
Футбол

Три футболиста «Оренбурга» заразились коронавирусом

Три футболиста и член тренерского штаба «Оренбурга» заболели коронавирусом.
Metaratings 10:08
Наука

Эффективный способ избежать ранней смерти назвали ученые

Исследователи Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета в Великобритании провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что езда на велосипеде поможет избежать преждевременной смерти.
Live24 вчера в 13:21
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Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
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Экономика

Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом

В случае утраты контроля над инфляцией после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, власти могут запретить частным лицам владеть золотом.
РБК вчера в 11:05
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Экономика

Путин поручил снизить ставку по образовательным кредитам до 3%

Власти увеличат доступность бесплатного высшего образования, особенно в регионах, где не хватает специалистов высокой квалификации, отметил Путин.
Вести.Ru 10:26
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Здоровье

Глава Башкирии сообщил, за что будет менять главных врачей больниц

Главе Башкортостана Радию Хабирову поступает информация о том, что люди не могут попасть на прием к врачам.
Башинформ 06:31
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Общество

Ввести в России новые налоги предложили в Совфеде

Рабочая группа предлагает вице-премьеру разработать и ряд других налоговых новаций.
Солидарность вчера в 19:15
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Экономика

Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 19 мая в 13:55
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Авто

«АвтоВАЗ» представит 17 новых моделей к 2026 году

В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня 19 мая в 08:54
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Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами министра обороны страны Сергея Шойгу, который 21 мая отмечает 65-летие, сообщили в пресс-службе Кремля.
Газета.Ru 08:48
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Политика

Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым

Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
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Кино

Титан Танос возглавил рейтинг самых популярных злодеев в кино

Портал ToppCasinoBonus.com предоставил общественности свой рейтинг из 50 самых популярных злодеев в истории мирового кинематографа.
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