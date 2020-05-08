Энергетика
Ньюс-ННМировые цены на нефть показали рост
Как сообщает RT, цена фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июле показала рост на 1,53% и достигла $29,91 за баррель.
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Комментарии
Общество
Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом
Пользователи Facebook жалуются, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 10:37
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Политика
Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом
Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу.
RT на русском 10:25
Происшествия
На бывшем арсенале в удмуртском Пугачево взрываются боеприпасы
В мае 2018 года неубранные снаряды на территории арсенала начали взрываться с наступлением жаркой погоды и возгоранием сухой травы.
Коммерсантъ 10:49
Политика
В Минске проходит военный парад
Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии 04:37
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Общество
В Подмосковье отложили введение штрафов за отсутствие защитных масок
Ранее власти Московской области собирались с 12 мая штрафовать за появление в общественных местах без масок на 4 тысячи рублей.
Эхо Москвы вчера в 17:03
Общество
В Муфтияте Дагестана заявили о непричастности к музыке с минаретов
Говорит Москва 10:54
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без участия Дурова и Telegram
Live24 07 мая в 13:15
Общество
Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью
Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Экономика
Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое
В России оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор».
Коммерсантъ вчера в 02:56
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09:00
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В набор входят такие игры как Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex, Dungeon Siege, Thief и многие другие игры от компании Square Enix.
NewInform 09:39
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Общество
Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России
В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
RT на русском 08:59
Общество
Почти 3 млн заявок подано на участие в «Бессмертном полке онлайн»
"Бессмертный полк" объявил о завершении приема заявок в проект "Бессмертный полк онлайн".
Газета.Ru 09:56
Здоровье
Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса
Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции.
Lenta.ru 10:11
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Общество
В МВД уточнили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
Ранее в газете "Ведомости" вышел материал о том, как москвича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за того, что он живет не по месту регистрации, которое указано в паспорте.
Газета.Ru 10:17
Авто
Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России
Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
Авторевю вчера в 17:00
Общество
В Сеуле закрыли бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса
Власти Сеула закрыли на неопределенный срок все ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения из-за локальной вспышки коронавирусной инфекции в городском районе Итхэвон, сообщает агентство Yonhap.
Полит.ру 10:12
Общество
Еще 86 жителей Тульской области заразились коронавирусом
На 9 мая в Тульской области подтверждены 1706 случаев заражения COVID-19, из них 264 человека выздоровели, в том числе 3 за минувшие сутки, 12 человек скончались, в статистику включен умерший ранее 64-летний житель Узловой.
Kursk.com 07:29
Шоу-бизнес
Архивный снимок обнаженной Собчак восхитил пользователей сети
Архивная фотография полностью обнаженной телеведущей Ксении Собчак восхитил пользователей сети.
Lenta.ru 10:20
Экономика
Экономист заявил о предстоящем сокращении пенсий в стране
Как сообщил сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев, повышение пенсионного возраста в итоге отрицательно отразится на пенсиях россиян.
KrasnodarMedia 09:10
Единоборства
Фергюсон и Гэтжи показали одинаковый вес перед UFC 249
Американские бойцы MMA Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи прошли официальную процедуру взвешивания перед поединком UFC 249.
Нева Спорт вчера в 11:02
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
Шоу-бизнес
Наталья Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа»
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро исполнила советскую песню "Нам нужна одна победа". Ролик она опубликовала в инстаграме.
РИА Новости 08:58