Энергетика

Ньюс-НННьюс-ННМировые цены на нефть показали рост

Как сообщает RT, цена фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июле показала рост на 1,53% и достигла $29,91 за баррель.
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Цена нефти Brent выросла более чем на 5%

Взгляд.рувчера в 15:16
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Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом

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Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
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Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

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Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

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Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое

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В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
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Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России

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В Сеуле закрыли бары и клубы из-за новой вспышки коронавируса

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В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом

Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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