Энергетика
Телеканал 360°Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов 27 июля
Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов, сообщил сайт RT. Как уточнили аналитики, стоимость фьючерсов на нефть WTI за сентябрь уменьшилась на 0,15% и составила 41,23 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,14%, до 43,28 доллара за баррель.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Политика
Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым
Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
Происшествия
В Челябинской области умерла сотрудница скорой помощи с COVID-19
Челябинск, 30 июля 2020, 13:37 — REGNUM В Челябинской области скончалась сотрудница скорой помощи Миасса.
REGNUM 06:37
Политика
Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости 27 июля в 11:55
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Политика
Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц
Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.
REGNUM 06:09
Культура
«Игра престолов» стала лучшим сериалом столетия
Лидером рейтинга стал сериал «Игра престолов». В топ-3 вошли картины «Очень странные дела» и «Доктор Кто».
Evo-rus.com 04:45
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд
Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за дополнительных проверок
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" отложили в связи с дополнительными проверками. Об этом сообщили на официальном сайте "Роскосмоса".
Москва 24 вчера в 10:01
Технологии
Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple
Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
Вести.Ru 04:06
Общество
В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции
РИА Новости вчера в 17:32
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта
Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившая мужа, рассказала о случившемся.
РИА Новости 06:25
Шоу-бизнес
Полина Гагарина шокировала фанатов своей худобой
Как написала Гагарина, теплая и солнечная погода очень редко бывает в Подмосковье, поэтому она решила не упускать такую возможность понежиться в лучах солнца.
RuNews24.ru 06:17
Здоровье
Врач назвал первые симптомы рака
Российский терапевт рассказал о первых признаках онкологических заболеваний.
IrkutskMedia 06:30
Игры
Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года
Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-шлемов в конце 2020 года.
3DNews 04:17
Экономика
До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что наиболее проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие.
ТАСС 06:43
Культура
Автору «Игры Престолов» припомнили обещание, если тот не окончит роман
Автор цикла «Песнь льда и пламени» (Игра Престолов) Джордж Р. Р. Мартин в мае 2019 года разрешил в своем личном блоге фанатам запереть его в хижине на острове с видом на озеро серной кислоты, если к Всемирной конференции научной фантастики, запланированной на лето 2020-го в Веллингтоне, у него на руках не будет законченного романа «Ветра зимы».
Первый Севастопольский вчера в 08:36
Политика
В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 00:18
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Музыка
Новый альбом Мэрилина Мэнсона «We Are Chaos» выйдет в сентябре
В четверг, 30 июля, стало известно о том, что новый альбом Мэрилина Мэнсона "We Are Chaos" выйдет в сентябре.
Piter.tv 02:41
Здоровье
В Саратовской области в августе продлят ограничения из-за коронавируса
Ограничения из-за коронавируса в Саратовской области в августе будут продлены.
Регион 64 06:30
Происшествия
Пожар в недостроенном 16-этажном здании в Челябинске потушили
Возгорание в строящемся 16-этажном здании в центральной части Челябинска, возникшее в четверг днем, потушили на площади 60 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-центре Главного управления МЧС России по региону.
ТАСС 06:33
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 28 июля в 12:32
Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»
Футбольный клуб «Милан» одержал победу над «Сампдорией» в рамках 37 тура Серии А. Встреча закончилась со счетом 1:4. Такой информацией делится новостное издание livesport.ru.
CT news 04:58
Общество
Первый тест на коронавирус у Сафронова показал отрицательный результат
Первый тест на коронавирус у задержанного за госизмену журналиста Ивана Сафронова показал отрицательный результат, заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, сообщает 30 июля «Интерфакс».
ИА Красная Весна 06:22
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Политика
Песков заявил, что в Европе будет спокойнее без американских солдат
Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о "защите Германии от России", заявив, что РФ не представляет угрозы ни ФРГ, ни Европе в целом.
Политика Сегодня 06:10