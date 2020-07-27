Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов 27 июля

Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов, сообщил сайт RT. Как уточнили аналитики, стоимость фьючерсов на нефть WTI за сентябрь уменьшилась на 0,15% и составила 41,23 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,14%, до 43,28 доллара за баррель.
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Нефть чуть дешевеет, но Brent закрепилась выше $43 за баррель

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Цены на нефть перешли к снижению

ИА Красная Веснавчера в 01:06

Нефть торгуется разнонаправленно на данных API о запасах в США и опасениях за спрос

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Нефть торгуется разнонаправленно из-за опасений по спросу на сырье

Вечерняя Москвавчера в 01:25
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Политика

Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым

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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс 05:47
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Футбол

Геркус сообщил о переходе Кокорина в «Спартак»

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В Челябинской области умерла сотрудница скорой помощи с COVID-19

Челябинск, 30 июля 2020, 13:37 — REGNUM В Челябинской области скончалась сотрудница скорой помощи Миасса.
REGNUM 06:37
Политика

Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием

Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости 27 июля в 11:55
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Политика

Кремль не признаёт украинских паспортов задержанных в Белоруссии лиц

Москва, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Россия не признаёт украинских паспортов задержанных на белорусской территории лиц, якобы причастных к частным военным компаниям, и считает их всех гражданами РФ.
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Культура

«Игра престолов» стала лучшим сериалом столетия

Лидером рейтинга стал сериал «Игра престолов». В топ-3 вошли картины «Очень странные дела» и «Доктор Кто».
Evo-rus.com 04:45
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд

Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
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Космос

Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за дополнительных проверок

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" отложили в связи с дополнительными проверками. Об этом сообщили на официальном сайте "Роскосмоса".
Москва 24 вчера в 10:01
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Технологии

Telegram подал властям ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Антимонопольные власти Евросоюза намерены установить, злоупотребляет ли Apple доминирующим положением на рынке, требуя от разработчиков отчислять 30% от всех встроенных покупок в распространяемых через App Store приложениях, включая возобновляемые подписки.
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В сенате США обвинили Ротенбергов в попытках обойти санкции

РИА Новости вчера в 17:32
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Жена рэпера Энди Картрайта рассказала о смерти музыканта

Супруга украинского рэпера Энди Картрайта, расчленившая мужа, рассказала о случившемся.
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина шокировала фанатов своей худобой

Как написала Гагарина, теплая и солнечная погода очень редко бывает в Подмосковье, поэтому она решила не упускать такую возможность понежиться в лучах солнца.
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В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке

Известия 03:37
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Врач назвал первые симптомы рака

Российский терапевт рассказал о первых признаках онкологических заболеваний.
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Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года

Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-шлемов в конце 2020 года.
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Экономика

До 2024 года проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на развитие

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что наиболее проблемные регионы до 2024 года получат по 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие.
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Автору «Игры Престолов» припомнили обещание, если тот не окончит роман

Автор цикла «Песнь льда и пламени» (Игра Престолов) Джордж Р. Р. Мартин в мае 2019 года разрешил в своем личном блоге фанатам запереть его в хижине на острове с видом на озеро серной кислоты, если к Всемирной конференции научной фантастики, запланированной на лето 2020-го в Веллингтоне, у него на руках не будет законченного романа «Ветра зимы».
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В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Генеральный директор австрийской энергетической группы OMV Райнер Зеле призвал европейские страны дать "политический ответ" на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
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Новый альбом Мэрилина Мэнсона «We Are Chaos» выйдет в сентябре

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что новый альбом Мэрилина Мэнсона "We Are Chaos" выйдет в сентябре.
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В Саратовской области в августе продлят ограничения из-за коронавируса

Ограничения из-за коронавируса в Саратовской области в августе будут продлены.
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Происшествия

Пожар в недостроенном 16-этажном здании в Челябинске потушили

Возгорание в строящемся 16-этажном здании в центральной части Челябинска, возникшее в четверг днем, потушили на площади 60 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-центре Главного управления МЧС России по региону.
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»

Футбольный клуб «Милан» одержал победу над «Сампдорией» в рамках 37 тура Серии А. Встреча закончилась со счетом 1:4. Такой информацией делится новостное издание livesport.ru.
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Общество

Первый тест на коронавирус у Сафронова показал отрицательный результат

Первый тест на коронавирус у задержанного за госизмену журналиста Ивана Сафронова показал отрицательный результат, заявил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович, сообщает 30 июля «Интерфакс».
ИА Красная Весна 06:22
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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Песков заявил, что в Европе будет спокойнее без американских солдат

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о "защите Германии от России", заявив, что РФ не представляет угрозы ни ФРГ, ни Европе в целом.
Политика Сегодня 06:10
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