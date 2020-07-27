Энергетика
Телеканал 360°Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов 27 июля
Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов, сообщил сайт RT. Как уточнили аналитики, стоимость фьючерсов на нефть WTI за сентябрь уменьшилась на 0,15% и составила 41,23 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,14%, до 43,28 доллара за баррель.
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Политика
Украина может запросить экстрадицию россиян, задержанных в Белоруссии
Правоохранительные органы Украины могут запросить экстрадицию задержанных в Белоруссии россиян, заявили в министерстве иностранных дел Украины.
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Киберспорт
Fear: «Valve просто удалила сервер US East в Dota 2»
Капитан business associates Клинтон Fear Лумиз пошутил о перебоях в работе сервера US East в Dota 2. В твиттере он написал, что Valve просто решила удалить этот сервер.
CyberSport.ru 05:09
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс евро превысил 84 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов. Такого показателя валюта достигла впервые с 22 апреля.
Общественная служба новостей 27 июля в 09:08
Армия и оружие
Найден способ повысить ударную мощь российских танков
Подольский ЦНИИТочмаш запатентовал устройство, повышающее пробивную способность подкалиберных снарядов к танковым пушкам.
Российская газета 05:00
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Музыка
Новый альбом Мэрилина Мэнсона «We Are Chaos» выйдет в сентябре
В четверг, 30 июля, стало известно о том, что новый альбом Мэрилина Мэнсона "We Are Chaos" выйдет в сентябре.
Piter.tv 02:41
Шоу-бизнес
Ведущая «России 1» уволилась и покидает страну
Ведущая программы "Утро России" на телеканале "Россия 1" Елена Ландер уволилась и покидает страну, подтвердили в Facebook телеканала.
Газета.Ru 03:46
Политика
Журналист Аббас Джума: в Белоруссии задержали сотрудников ЧВК «Мар»
Правоохранители Белоруссии задержали в пансионате под Минском и на юге страны представителей ЧВК Мар, написал в своем Telegram-канале международный журналист Аббас Джума.
iReactor 03:35
Игры
Кодзима и все-все-все: новый документальный фильм расскажет историю PlayStation в сентябре
Анонсированный ещё несколько лет назад краудфандинговый документальный фильм From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution, посвящённый истории PlayStation, выйдет 7 сентября текущего года.
3DNews 02:18
Происшествия
В Петербурге возбудили дело об убийстве рэпера Энди Картрайта
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с гибелью рэпера Энди Картрайта, сообщили в ведомстве.
Российская газета 05:24
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Общество
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными
Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.
Газета.Ru 03:40
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве
Правоохранительные органы Москвы проводят проверки всех отделений Сбербанка города после сообщения об угрозе взрыва в них.
RT на русском 03:56
Кино
«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России
Evo-rus.com 04:40
Политика
Путин дал оценку ситуации с коронавирусом в России
В России ситуация с коронавирусом остается сложной и может качнуться в любую сторону, заявил президент России Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемической ситуации.
Ведомости вчера в 08:40
Авто
Электрический Hummer начнут выпускать осенью 2021 года
General Motors пока не называет точной даты премьеры Hummer EV, сообщая, что электрический пикап дебютирует этой осенью, а выпускать его начнут осенью 2021 года.
Letnews.ru 02:00
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Наука
Ученые предсказали мировой коллапс с вероятностью в 90%
Вероятность печального исхода оценивается в 90%. Прогноз опубликовали физики из Института Алана Тьюринга и Университета Тарапаки.
Народные новости вчера в 11:25
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета вчера в 11:12
Политика
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 02:21
Политика
Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.
ТАСС 05:24
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Прошедшей ночью недалеко от Минска были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.
Моя Москва.онлайн вчера в 08:17
Происшествия
Организаторов КПК «Рост» предложили посадить на 116 лет
Предложенный суммарный срок лишения свободы составляет 116 лет, сообщила пресс-служба суда.
Казанский репортер 04:22