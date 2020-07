Капитан business associates Клинтон Fear Лумиз пошутил о перебоях в работе сервера US East в Dota 2. В твиттере он написал, что Valve просто решила удалить этот сервер.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что новый альбом Мэрилина Мэнсона "We Are Chaos" выйдет в сентябре.

Анонсированный ещё несколько лет назад краудфандинговый документальный фильм From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution, посвящённый истории PlayStation, выйдет 7 сентября текущего года.