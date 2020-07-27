Энергетика
Телеканал 360°Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов 27 июля
Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов, сообщил сайт RT. Как уточнили аналитики, стоимость фьючерсов на нефть WTI за сентябрь уменьшилась на 0,15% и составила 41,23 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,14%, до 43,28 доллара за баррель.
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Экономика
Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам
На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
REGNUM 09:02
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском 13:22
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Кино
Премьера «Довода» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа
Премьеру одного из самых ожидаемых фильмов года «Довод» (Tenet) режиссера Кристофера Нолана перенесли на 26 августа.
Ридус 15:17
Общество
«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов
Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля
В понедельник, 27 июля, курс евро на Московской бирже впервые с апреля превысил 84 рубля.
RT на русском 15:09
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии.
РБК 15:31
Футбол
Владелец «Динамо» Суркис: тренер у команды есть
Владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с решением румынского специалиста Мирчи Луческу покинуть клуб.
Газета.Ru 12:44
Политика
FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США
За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
Газета.Ru 07:09
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Министр просвещения России Сергей Кравцов в понедельник, 27 июля, в ходе брифинга заявил, что новый учебный год в школах начнется в традиционной форме.
Известия 15:53
Футбол
СМИ: Артур улетел в Бразилию и отказывается возвращаться в «Барселону»
Полузащитник "Барселоны" Артур не хочет возвращаться в расположение испанского футбольного клуба для участия в матчах Лиги чемпионов, сообщает Diario Sport.
РИА Новости 15:44
Шоу-бизнес
В Великобритании выйдет разгромная биография Маркл
В ближайшее время в Великобритании начнут продавать биографию герцогини Сассекской Меган Маркл «Обретая свободу».
Подмосковье Сегодня 12:32
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
До 31 августа некоторые категории россиян получат выплаты на карты.
ToDay News Ufa 09:03
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Происшествия
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
РБК 09:13
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru 13:49
Происшествия
Пожар в женском СИЗО-6 в Москве потушен
Газета.Ru 14:40
Футбол
«Боруссия» отказала «МЮ» в трансфере Санчо за €98 млн
Напомним, что Санчо пополнил "Боруссию" в 2017 году. Он был куплен у "Манчестер Сити" за €7,8 млн.
Газета.Ru 08:20
Общество
Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс 13:06
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
Футбол
«Аталанта» запросила у «Локомотива» стоимость Миранчука
Москва, 27 июля 2020, 16:16 — REGNUM Руководство «Аталанты» отправило запрос «Локомотиву» на предмет стоимости 24-летнего центрального полузащитника сборной России Алексея Миранчука.
REGNUM 09:16
Армия и оружие
Турция усилила свою ПВО в Ливии
Напомним: в первых числах июля Турция разместила на Аль-Ватыя два ЗРК MIM-23 Hawk.
Вечерний курьер вчера в 10:03