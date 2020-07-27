Энергетика
Телеканал 360°Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов 27 июля
Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов, сообщил сайт RT. Как уточнили аналитики, стоимость фьючерсов на нефть WTI за сентябрь уменьшилась на 0,15% и составила 41,23 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,14%, до 43,28 доллара за баррель.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество
Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн
Компания отдыхающих шведов наткнулась на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
Слово и Дело 07:58
Общество
Белый дом подтвердил заражение советника О’Брайена коронавирусом
Вашингтон, 27 июля 2020, 16:59 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила информацию о том, что советник главы государства по национальной безопасности Роберт О’Брайен заразился коронавирусом.
REGNUM 09:59
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
Общество
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
Происшествия
Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске
Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
Экономика
Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское
Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.
РИА Новости 09:23
Транспорт
Кабмин включил две автотрассы в список дорог федерального значения
Российское правительство расширило перечень автомобильных дорог федерального значения, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 03:21
Общество
Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса
Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
Авто
Aurus Komendant впервые сфотографировали на российских дорогах
Фотошпионам впервые удалось "поймать" новый премиальный внедорожник Aurus Komendant в России.
Новые автомобили 04:01
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
Футбол
Клопп прокомментировал переход Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит»
ProstoProSport 08:40
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Шоу-бизнес
Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе
Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru 25 июля в 11:04
Авто
В Мытищах нашли уникальную грузопассажирскую «Волгу»
В подмосковных Мытищах сфотографировали уникальную «Волгу».
Журнал Авто.ру 08:05
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Общество
Собянин подписал закон о штрафах для москвичей за борщевик
Граждане, которые не удаляют со своего участка заросли борщевика Сосновского, будут обязаны заплатить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.
Российская газета 09:15
Политика
Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме
Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Медузе» отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 09:54
Футбол
«Крылья Советов» начали подготовку к первенству ФНЛ
В понедельник, 27 июля, игроки собрались на подмосковной базе в Кратово, где начали подготовку к новому сезону.
ГТРК Самара 06:52
Политика
Медведев назвал G8 устаревшим форматом
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил Rheinische Post, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за "аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины" и без решения этих проблем на возвращение России в G8 нет шансов.
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Здоровье
Новые поликлиники и больницы появятся в Калужской области
ГТРК Калуга 03:02
Политика
Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда
Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда, им мог бы стать Минпромторг.
РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес
Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд
По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
CT news 07:08
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра науки Лукашевич
Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:28