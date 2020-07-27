Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов 27 июля

Мировые цены на нефть показали снижение в ходе торгов, сообщил сайт RT. Как уточнили аналитики, стоимость фьючерсов на нефть WTI за сентябрь уменьшилась на 0,15% и составила 41,23 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,14%, до 43,28 доллара за баррель.
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В Москве из-за пожара из СИЗО-6 эвакуировали больше 850 человек

Газета.Ru 10:09
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Общество

Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн

Компания отдыхающих шведов наткнулась на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
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Общество

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Вашингтон, 27 июля 2020, 16:59 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила информацию о том, что советник главы государства по национальной безопасности Роберт О’Брайен заразился коронавирусом.
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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
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Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

RT на русском 07:10
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Армия и оружие

Израильская армия и «Хезболла» ведут бой на границе с Ливаном

REGNUM 09:45
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Общество

Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
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Происшествия

Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске

Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
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Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении супруги в Петербурге, признал вину, следует из распространенного видео СК РФ.
РИА Новости 08:28
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Экономика

Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на шампанское

Минфин России предложил повысить минимальную цену на игристое вино в стране — с 1 января 2021 года она может вырасти на три процента, до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, проект соответствующего приказа ведомства опубликован на портале regulaton.gov.ru.
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Транспорт

Кабмин включил две автотрассы в список дорог федерального значения

Российское правительство расширило перечень автомобильных дорог федерального значения, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 03:21
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Общество

Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
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Армия и оружие

Азербайджан объявил о проведении совместных военных учений с Турцией

РБК 07:52
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Авто

Aurus Komendant впервые сфотографировали на российских дорогах

Фотошпионам впервые удалось "поймать" новый премиальный внедорожник Aurus Komendant в России.
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РИА Новости 09:38
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Клопп прокомментировал переход Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит»

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Шоу-бизнес

Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе

Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
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Авто

В Мытищах нашли уникальную грузопассажирскую «Волгу»

В подмосковных Мытищах сфотографировали уникальную «Волгу».
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Общество

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
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Общество

Собянин подписал закон о штрафах для москвичей за борщевик

Граждане, которые не удаляют со своего участка заросли борщевика Сосновского, будут обязаны заплатить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей.
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Общество

Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы

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Соперница Лукашенко отказалась отвечать на вопрос о Крыме

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Медузе» отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 09:54
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В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

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Футбол

«Крылья Советов» начали подготовку к первенству ФНЛ

В понедельник, 27 июля, игроки собрались на подмосковной базе в Кратово, где начали подготовку к новому сезону.
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Медведев назвал G8 устаревшим форматом

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил Rheinische Post, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за "аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины" и без решения этих проблем на возвращение России в G8 нет шансов.
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Новые поликлиники и больницы появятся в Калужской области

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Глава ОСК предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил ввести орган, утверждающий цены на головные суда, им мог бы стать Минпромторг.
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Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд

По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
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Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-замминистра науки Лукашевич

Мосгорсуд в понедельник признал законным арест бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич по делу о хищении более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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