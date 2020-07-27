Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,31% — до 41,41 доллара за баррель. Поддержку стоимости нефти в понедельник оказывает отрицательная динамика курса доллара к другим ключевыми мировым валютам, что является позитивным фактором для сырьевых товаров, в том числе нефти.

Нефть дорожает на снижении курса доллара к мировым валютам

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