Qualcomm представила новую технологию быстрой зарядки Quick Charge 5

Quick Charge 5 включает в себя зарядку мощностью более 100 Вт. Qualcomm announces Quick Charge 5: 100W + speed lets you fill a battery to 50% in 5 minutes https: / / t.co / F6muerpOa6 — Enzoe (@ Enzoeholic) July 27, 2020 В Quick Charge 5 задействована новейшая технология Qualcomm Battery Saver, которая контролирует состояние батареи.