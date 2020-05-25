Энергетика

REGNUMREGNUMМировые цены на нефть показывают незначительный рост

Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Нефть определилась с диапазоном колебаний цен

REGNUM05:38

Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 23:23

Цены на нефть повышаются, Brent торгуется выше $35 за баррель

Росбалт02:59

Нефть снова дорожает после падения в цене из-за геополитики

News.ru02:05

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:31

Новости кризиса 25 мая: в России хотят изменить надбавки к пенсии, Кудрин назвал главные минусы антикризисных мер

URA.Ru00:24

Brent и WTI сохраняют неплохие шансы на развитие роста в район $38 и $36 соответственно - ИК «Велес Капитал»

Финмаркет03:25
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 06:11, Ашберн
Происшествия

В Пензе выясняют обстоятельства убийства 14-летней девочки

Smi58.ru вчера в 04:44
247
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
2,2K
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
17
Хоккей

Панарин рассказал о реакции Знарка на новость о свадьбе дочери

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал о неожиданной реакции тренера московского "Спартака" Олега Знарка на новость о свадьбе дочери Алисы.
РИА Новости вчера в 01:20
1
Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
285
Гаджеты

Представлены 50-долларовые умные часы Realme Watch

iXBT.com 03:58
1
Общество

Запись закрытого совещания с липецким губернатором появилась в сети

В сети появилась аудиозапись разговора губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и его заместителя Александра Ильина.
ГТРК Липецк 04:57
3
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
6
Общество

Еще одна европейская страна заявила о победе над коронавирусом

Еще одна европейская страна, Черногория, объявила о победе над коронавирусом.
Lenta.ru 05:03
1
Транспорт

Авиакомпании РФ готовятся увеличить число рейсов в июне

Российские авиакомпании готовятся резко увеличить число рейсов в июне. Они надеются на черноморские курорты.
НТВ 03:58
5
Футбол

«Спартак» показал первую тренировку после перерыва

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru вчера в 13:40
Гаджеты

Смартфон Sony Xperia 1 II отправили на предзаказ

Японская компания Sony презентовала новый смартфон Xperia 1 II для местного рынка, однако уже сегодня появились данные о глобальной версии.
Rusargument 05:46
4
Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
474
Армия и оружие

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Lenta.ru 04:20
91
Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
86
Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
248
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
930
Происшествия

В Иркутской области из обсерватора сбежали 90 вахтовиков

В Иркутской области из общежития, использующегося как обсерватор для вахтовиков, сбежали 90 человек.
Российская газета 05:32
22
Общество

В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

В исследовании отмечается, что за первый квартал 2020 года в стране было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57 процентов превышает аналогичный показатель в прошлом году.
РИА Новости 06:02
324
Экономика

Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
61
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

Lenta.ru 05:23
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на нехватку денег

Пожаловалась на катастрофическую нехватку средств и актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова.
Bimru.ru 02:48
115
Шоу-бизнес

Прохожие во Франции подкармливают Викторию Боню хлебом

Pravda.Ru 05:28
Происшествия

Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения

Жителю Нижневартовска, который 23 мая захватил заложников в банке в Москве и угрожал устроить взрыв, предъявили обвинения.
RT на русском 05:52
9
Шоу-бизнес

Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

Газета.Ru 05:05
Происшествия

Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве

235-ый гарнизонный военный суд арестовал полковника ФСО Дмитрия Ширенова, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:30
117
Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
375
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
1,5K
Армия и оружие

Российские военные заблокировали американский патруль в Сирии

В Твиттере появилось короткое видео того, как российские военные в очередной раз заблокировали движение американского военного конвоя в Сирии.
Военное дело 03:55
62
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное