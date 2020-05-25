Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

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Футбол «Спартак» показал первую тренировку после перерыва Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.

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