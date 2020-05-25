Энергетика
REGNUMМировые цены на нефть показывают незначительный рост
Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
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Происшествия
В Пензе выясняют обстоятельства убийства 14-летней девочки
Smi58.ru вчера в 04:44
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Хоккей
Панарин рассказал о реакции Знарка на новость о свадьбе дочери
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал о неожиданной реакции тренера московского "Спартака" Олега Знарка на новость о свадьбе дочери Алисы.
РИА Новости вчера в 01:20
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
Гаджеты
Представлены 50-долларовые умные часы Realme Watch
iXBT.com 03:58
Общество
Запись закрытого совещания с липецким губернатором появилась в сети
В сети появилась аудиозапись разговора губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и его заместителя Александра Ильина.
ГТРК Липецк 04:57
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
Общество
Еще одна европейская страна заявила о победе над коронавирусом
Еще одна европейская страна, Черногория, объявила о победе над коронавирусом.
Lenta.ru 05:03
Транспорт
Авиакомпании РФ готовятся увеличить число рейсов в июне
Российские авиакомпании готовятся резко увеличить число рейсов в июне. Они надеются на черноморские курорты.
НТВ 03:58
Футбол
«Спартак» показал первую тренировку после перерыва
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru вчера в 13:40
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 1 II отправили на предзаказ
Японская компания Sony презентовала новый смартфон Xperia 1 II для местного рынка, однако уже сегодня появились данные о глобальной версии.
Rusargument 05:46
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия
В Иркутской области из обсерватора сбежали 90 вахтовиков
В Иркутской области из общежития, использующегося как обсерватор для вахтовиков, сбежали 90 человек.
Российская газета 05:32
Общество
В России зафиксирован пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
В исследовании отмечается, что за первый квартал 2020 года в стране было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57 процентов превышает аналогичный показатель в прошлом году.
РИА Новости 06:02
Экономика
Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на нехватку денег
Пожаловалась на катастрофическую нехватку средств и актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова.
Bimru.ru 02:48
Происшествия
Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения
Жителю Нижневартовска, который 23 мая захватил заложников в банке в Москве и угрожал устроить взрыв, предъявили обвинения.
RT на русском 05:52
Происшествия
Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве
235-ый гарнизонный военный суд арестовал полковника ФСО Дмитрия Ширенова, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:30
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Армия и оружие
Российские военные заблокировали американский патруль в Сирии
В Твиттере появилось короткое видео того, как российские военные в очередной раз заблокировали движение американского военного конвоя в Сирии.
Военное дело 03:55