Энергетика
REGNUMМировые цены на нефть показывают незначительный рост
Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 21:10, Ашберн
Политика
ВЦИОМ назвал «глупостью» статью Bloomberg о рейтинге Путина
Агентство Bloomberg неверно интерпретировало данные ВЦИОМ об уровне доверия президенту Путину, это результат «глупости или ангажированности», сообщил директор ВЦИОМа Валерий Федоров в разговоре с ТАСС.
РБК вчера в 10:04
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Наука
В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета
МонаВиста 06:00
Киберспорт
Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей
Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru 05:45
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Футбол
Артур изъявил желание остаться в «Барселоне»
Бразильский полузащитник Артур изъявил желание остаться в "Барселоне".
Газета.Ru 17:58
Общество
Рособрнадзор уточнил расписание ЕГЭ-2020
Рособрнадзор опубликовал уточненный план проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, пишет «Российская газета».
Общественное телевидение России 13:36
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в конце июня
Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора планирует приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса в конце июня.
Коммерсантъ 20:50
Баскетбол
Сезон баскетбольной Евролиги доигран не будет
Ранее президент Евролиги хотел найти возможность, чтобы доиграть текущий сезон, однако все варианты оказались неприемлемыми.
ГЛАС.RU 06:26
Армия и оружие
«Сармат» могут поставить на боевое дежурство «сырым»
«Сармат» должен сменить на «боевом посту» МБР «Воевода», которую на Западе прозвали «Сатаной» из-за гарантированного прорыва любой из существующих систем ПРО, а также уникальной дальности полета и мощности боевых блоков ракеты.
Свободная Пресса 07:23
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой 15:07
Экономика
Структура Искандара Махмудова стала крупным землевладельцем
В опубликованный сегодня рейтинг крупнейших владельцев сельхозземли, по версии BEFL, вошла компания «Косминвест», под контролем которой около 100 тыс. га земли.
Коммерсантъ 13:26
Технологии
Эксперт рассказал, какие из функций смартфонов бесполезны
Чтобы не переплачивать за бесполезные опции и приложения, стоит изначально определиться, для каких целей нужен смартфон (например, есть ли какие-то опции, которые нужны на профессиональном уровне).
ПРАЙМ 19:04
Кино
Фильм «Сияние» Стэнли Кубрика стал лучшей экранизацией Стивена Кинга
Лучшей в истории экранизацией американского писателя Стивена Кинга стал фильм «Сияние», снятый Стэнли Кубриком.
Невские Новости вчера в 08:42
Происшествия
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел
Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Экономика
Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ
Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 19:20
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы 21:04
Общество
Число выздоровевших от коронавируса впервые вдвое превысило число заболевших в Приморье
"Количество выздоровевших за сутки впервые превысило количество заболевших - причем более чем в два раза, составив 89 человек", - говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 20:58
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру 08:49
Футбол
«Наполи» не включил Игуаина в символическую сборную аргентинцев
«Наполи» составил в «Твиттере» символическую сборную лучших аргентинских игроков за всю историю клуба, приуроченную к 210-летию Майской революции в Аргентине.
Чемпионат 21:03
Политика
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
Дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, рассказала в интервью "Российской газете" председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 01:52
Политика
Америке припомнили 70 операций по смене неугодных режимов
США во время холодной войны провели в различных странах 70 операций, направленных на смену режима.
Lenta.ru 20:13
Космос
Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon
Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС 05:51
Авто
Автозавод «Соллерс» во Владивостоке сократит рабочую неделю и зарплаты из-за пандемии
Единственный на Дальнем Востоке автомобильный завод "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" во Владивостоке планирует сократить количество рабочих дней в неделю до четырех и пропорционально уменьшить зарплаты сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
ТАСС 21:07