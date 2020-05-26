Энергетика

REGNUMREGNUMМировые цены на нефть показывают незначительный рост

Как сообщало ИА REGNUM, нефть Brent завершила торги 22 мая в минусе. Так, к концу сессии июльские фьючерсы Brent установились на отметке $35,13 за баррель, за день марка подешевела на 93 цента (2,6%).
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Суд арестовал всех троих фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы

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Шоу-бизнес

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Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили

Ситуация с невероятными по объемам поставкам пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию объясняется ошибкой в предоставленных данных.
Lenta.ru 09:49
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Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
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Общество

Уровень сахара снижают некоторые травы

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Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
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Энергетика

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
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Армия и оружие

Пентагон обвинил Москву в переброске авиации в Ливию

В документе отмечается, что российские военные самолеты, вероятно, оказывали поддержку «ЧВК Вагнера», воюющей (по данным властей Ливии и США) на стороне Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 09:42
Происшествия

В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО совладельца «Суммы»

В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО «Лефортово» совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
RT на русском 09:30
Политика

На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади

Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
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Авто

В России подорожали автомобили с пробегом

Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
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Бизнесмен из РФ купил за 15,5 млн фунтов дом рядом дворцом королевы

Неизвестный предприниматель российского происхождения приобрел во время карантина дом в центре Лондона стоимостью 15,5 миллиона фунтов стерлингов, сообщило риелторское агентство Beauchamp Estates.
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Общество

Пробный ЕГЭ пройдет без учеников

В пробных ЕГЭ (Единый госэкзамен), которые пройдут 29 и 30 июня, дети принимать участие не будут.
Известия 07:13
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Экономика

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

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Общество

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В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева показала результаты экстремального похудения

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Минздрав назвал число умерших от коронавируса медиков

В России скончался 101 медик с COVID-19, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава РФ Людмила Летникова, уточнив, что это данные на прошлую пятницу.
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Суд арестовал имущество новой пассии Сергея Жигунова

Сегодня подтвердилось, что новая пассия Сергея Жигунова лишилась, по крайней мере частично и на время, своего имущества - его арестовал суд.
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В Ленобласти самолет с горящим двигателем совершил аварийную посадку

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Разработали новый метод обнаружения коронавируса в России

Опытным путем ученые подтвердили, что разработанный ими метод полностью рабочий, а масс-спектрометры указывают на то, что следы коронавирусной инфекции можно обнаружить, когда она остается невидимой для ПЦР-тестов из-за своей низкой концентрации в организме человека.
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Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

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Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

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Новая специальная версия Ford Transit разработана для владельцев ипподромов, коневодческих и фермерских хозяйств, а также других профильных организаций.
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Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов

Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.
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Гендиректор «Уфы» прокомментировал возможную продажу клуба

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Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
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