Энергетика
REGNUMМировые цены на нефть показывают незначительный рост
Как сообщало ИА REGNUM, нефть Brent завершила торги 22 мая в минусе. Так, к концу сессии июльские фьючерсы Brent установились на отметке $35,13 за баррель, за день марка подешевела на 93 цента (2,6%).
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Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Происшествия
Суд арестовал всех троих фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы
Чертановский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем троим предполагаемым участникам перестрелки на Каширском шоссе в Москве, сообщает ТАСС.
RT на русском 10:08
Хоккей
Сергей Мозякин подписал новый контракт с ХК «Металлург»
Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" объявил о подписании нового соглашения с нападающим Сергеем Мозякиным.
Интерфакс-Спорт 08:58
Шоу-бизнес
Звезда «Содержанок» Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Накануне стало известно, что Дарья Мороз снялась с финала "Танцы со звездами" из-за проблем со здоровьем Сама актриса еще никак не прокомментировала новости о своем заболевании.
Вокруг ТВ вчера в 07:29
Экономика
Невероятные поставки России в Белоруссию объяснили
Ситуация с невероятными по объемам поставкам пшеницы, сои и подсолнечника из России в Белоруссию объясняется ошибкой в предоставленных данных.
Lenta.ru 09:49
Общество
Вышел закон об ОСАГО без техосмотра
Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
Общество
Уровень сахара снижают некоторые травы
Соловей.Инфо 24 мая в 04:46
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Армия и оружие
Пентагон обвинил Москву в переброске авиации в Ливию
В документе отмечается, что российские военные самолеты, вероятно, оказывали поддержку «ЧВК Вагнера», воюющей (по данным властей Ливии и США) на стороне Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ 09:42
Происшествия
В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО совладельца «Суммы»
В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО «Лефортово» совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
RT на русском 09:30
Политика
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости вчера в 12:11
Авто
В России подорожали автомобили с пробегом
Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
Автоновости дня 10:04
Общество
Бизнесмен из РФ купил за 15,5 млн фунтов дом рядом дворцом королевы
Неизвестный предприниматель российского происхождения приобрел во время карантина дом в центре Лондона стоимостью 15,5 миллиона фунтов стерлингов, сообщило риелторское агентство Beauchamp Estates.
РИА Новости 08:55
Общество
Пробный ЕГЭ пройдет без учеников
В пробных ЕГЭ (Единый госэкзамен), которые пройдут 29 и 30 июня, дети принимать участие не будут.
Известия 07:13
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
19 мая президент России Владимир Путин заявил о планах властей выделить 197,2 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до 16 лет.
Известия 09:45
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала результаты экстремального похудения
Ляйсан рассказывает, что сейчас ее фигура выглядит практически также, как и до рождения детей.
OvideO.ru 04:45
Здоровье
Минздрав назвал число умерших от коронавируса медиков
В России скончался 101 медик с COVID-19, заявила директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава РФ Людмила Летникова, уточнив, что это данные на прошлую пятницу.
РИА Новости 08:40
Шоу-бизнес
Суд арестовал имущество новой пассии Сергея Жигунова
Сегодня подтвердилось, что новая пассия Сергея Жигунова лишилась, по крайней мере частично и на время, своего имущества - его арестовал суд.
Bimru.ru 08:01
Происшествия
В Ленобласти самолет с горящим двигателем совершил аварийную посадку
Российская газета 09:37
Наука
Разработали новый метод обнаружения коронавируса в России
Опытным путем ученые подтвердили, что разработанный ими метод полностью рабочий, а масс-спектрометры указывают на то, что следы коронавирусной инфекции можно обнаружить, когда она остается невидимой для ПЦР-тестов из-за своей низкой концентрации в организме человека.
Live24 06:03
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
Авто
Ford Transit получил в России новую спецверсию
Новая специальная версия Ford Transit разработана для владельцев ипподромов, коневодческих и фермерских хозяйств, а также других профильных организаций.
Тарантас Ньюс 07:32
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе фитнес-клубов
Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.
RT на русском 10:10
Футбол
Гендиректор «Уфы» прокомментировал возможную продажу клуба
RT на русском 09:25
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Гаджеты
Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera 06:46