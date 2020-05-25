Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Общество Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным. 575

Общество В Петербурге закрасили граффити с Бродским Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской. 267

Происшествия Арестованных генералов МВД уволили со службы Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам. 93

Происшествия Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп. 43

Общество Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. 449

Футбол Артур изъявил желание остаться в «Барселоне» Бразильский полузащитник Артур изъявил желание остаться в "Барселоне".

Шоу-бизнес Участница «Холостяка» оценила выбор Антона Криворотова в финале Алина Чусь, участница двух сезонов шоу «Холостяк», оценила выбор главного героя проекта Антона Криворотова и рассказала корреспонденту iReactor о своих впечатлениях от шоу. 12

Происшествия В Екатеринбурге жертвами урагана стали три человека В Екатеринбурге во время урагана погибли три человека, сообщает местное издание E1.RU со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по Свердловской области. 125

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2 Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая. 1K

Здоровье Коронавирус выявлен у шести пациентов онкодиспансера в Алтайском крае Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружен у пациентов и медперсонала краевой больницы скорой медицинской помощи.

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 74

Гаджеты Intel Core i9-10900K и жидкий металл: температуру под нагрузкой можно снизить на 8 градусов Немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung), известный постоянным читателям под псевдонимом Der8auer, эксперименты с Core i9-10900K проводил с использованием системы жидкостного охлаждения.

Футбол Глава Федерации футбола Гаити обвиняется в изнасиловании футболисток ФИФА сообщила об отстранении на 90 дней президента Федерации футбола Гаити Ива Жан-Барта от любой деятельности, связанной с футболом, в связи с открытым расследованием против него.

Здоровье ИЦК объяснил рост пациентов с коронавирусом в СФО По данным центра, за неделю с 19 по 25 мая в среднем по стране наблюдалось сокращение на 9%, в то время как в СФО прирост больных вырос на 71%.

Наука Разработан первый интегральный источник фотонов Командой ученых был разработан первый источник фотонов, который может быть применим в технологиях квантовой фотоники.

Общество Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации. 187

Политика Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США Украина может "выбить" Россию из американских космических проектов, только для этого сначала придется наладить производство ракетных двигателей, заявил глава космического агентства страны Владимир Усов в интервью изданию "Левый берег". 355