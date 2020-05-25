Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть растут в понедельник утром
По данным торгов, к шести утра по московскому времени цены на североморскую нефть Brent выросли на полпроцента, до 35,3 долларов за баррель.
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Музыка
Басков вместо клипа снял анимированную рекламу презервативов
Экспресс газета 08:30
Экономика
Жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Согласно новому законопроекту, внесённому на рассмотрение в Государственную Думу, жители РФ с пенсией менее 24 тысяч рублей, получат новую льготу.
OAnews 10:42
Наука
Вирусологи объявили коронавирус «вершиной айсберга»
Ученые из Китая продолжат лабораторные исследования коронавируса, чтобы избежать повторения ситуации уже с новым инфекционным заболеванием.
Lenta.ru 09:54
Происшествия
Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции»
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.
Ведомости вчера в 09:31
Транспорт
В Подмосковье рассказали, как сделать пропуск для поездки в Москву
На своем сайте Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало алгоритм оформления цифрового пропуска для поездок по столице.
Live24 11:59
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Общество
В Петербурге детские лагеря могут открыть раньше 1 июля
Детские оздоровительные лагеря в Петербурге могут открыть раньше обозначенного срока 1 июля.
Петербургский дневник 11:47
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился черный памятник
Газета.Ru 04:24
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru 12:26
Путешествия
Ростуризм не ждет быстрого восстановления туризма в мире
Предпосылки для быстрого восстановления международного туризма в мире отсутствуют, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова 25 мая на брифинге.
ИА Красная Весна 10:25
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Здоровье
Более 850 жителей Ивановской области пострадали от клещей
Управление Роспотребнадзора по Ивановской области с 11 марта 2020 года ведет еженедельный мониторинг пострадавших от присасываний клещей.
IvanovoNews 11:09
Общество
На Украине создали игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр Starni Games опубликовали ролик к новой стратегии Strategic Mind: Blitzkrieg, в котором показано, как Адольф Гитлер принимает парад на Красной площади после "победы в битве за Москву".
РИА Новости 12:11
Общество
Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах
Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому с 24 мая становится платным пребывание в обсерваторах полуострова людей, прибывших в республику без конкретной цели.
RT на русском вчера в 16:15
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Экономика
Германия выкупит долю в Lufthansa в рамках господдержки компании
Экономический стабилизационный фонд Германии (WSF) и авиакомпания Lufthansa договорились об условиях предоставления господдержки, сообщает компания.
Ведомости 12:06
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости 08:27
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания.
Российская газета 08:22
Общество
Беглов объяснил, почему Петербург ещё не готов снимать ограничения
Глава города объяснил, что общая картина по COVID-19 в Северной столице пока не меняется.
DP.RU 12:06
Наука
Биологи рассказали об оптических иллюзиях окраса гадюк
NewInform 11:50
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба
RT на русском 12:19