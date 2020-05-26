Энергетика
REGNUMМировые цены на нефть показывают незначительный рост
Как сообщало ИА REGNUM, нефть Brent завершила торги 22 мая в минусе. Так, к концу сессии июльские фьючерсы Brent установились на отметке $35,13 за баррель, за день марка подешевела на 93 цента (2,6%).
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Фигурное катание
Видео с раздеванием Загитовой собрало 22 млн просмотров на TikTok
Реальное время вчера в 06:11
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
Происшествия
В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке
Спасатели нашли на берегу реки в Оренбургской области тело трехлетнего мальчика, который пошел с отцом на рыбалку, а затем пропал, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "ОренСпас".
РИА Новости 01:38
Политика
На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:46
Общество
Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина
Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК.
ИА Красная Весна вчера в 08:08
Общество
В России призвали воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН 24 мая в 19:46
Единоборства
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии
The GEEK вчера в 12:43
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
Происшествия
В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне
Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
Армия и оружие
НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии
В Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.
РБК 03:04
Общество
В Карелии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных заразившихся коронавирусом нового типа в Карелии увеличилось на 22 - до 353, сообщает региональный оперативный штаб.
РИА Новости 02:24
Общество
В Японии началась выдача пособий гражданам
В 1388 из 1741 административной единицы Японии (в 79,7%) выплата пособий уже началась. В остальных начнется в течение вторника.
РИА Новости 02:14
Общество
За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное число человек
Московские врачи вылечили за сутки от COVID-19 рекордное количество человек - 8 033 пациента, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:05
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
Происшествия
В результате урагана в Свердловской области погибли четыре человека
В Свердловской области жертвами штормового ветра стали четыре человека, уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.
Коммерсантъ 02:17
Игры
Sony анонсировала 20-минутный ролик про The Last of Us Part II
REGNUM вчера в 20:29
Происшествия
В Самарской области загорелись 11 жилых домов
В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 01:36
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
Армия и оружие
В России начались испытания новой версии гаубицы «Коалиция-СВ»
ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" "Ростеха") проводит испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" на колесной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
РИА Новости 01:08
Общество
Аналитик Овчинников на основании подсчетов заявил, что официальная статистика по коронавирусу в РФ может быть искажена
Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 25 дней четыре раза оканчивалась на 99 .
Znak.com вчера в 23:47
Происшествия
Следком Башкирии проверяет информацию о запертых в морге медиках
Ранее в СМИ появилась информация о том, что двух медсестёр принудительно заперли в помещении морга после их контакта с заражённой коронавирусом пациенткой, а также лишили «президентских выплат».
UfaTime.ru 03:02
Футбол
Маслов заменит Еленцеву на посту президента «Торпедо»
Московское "Торпедо", выступающее в Футбольной национальной лиге, определилось с кандидатурой на пост президента клуба.
Вести.Ru вчера в 15:56
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости вчера в 02:19
Общество
«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском вчера в 20:56