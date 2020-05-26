Энергетика

REGNUMREGNUMМировые цены на нефть показывают незначительный рост

Как сообщало ИА REGNUM, нефть Brent завершила торги 22 мая в минусе. Так, к концу сессии июльские фьючерсы Brent установились на отметке $35,13 за баррель, за день марка подешевела на 93 цента (2,6%).
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Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информации01:21

Нефть Brent поднялась в цене выше 36 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:08

Цены на нефть растут на фоне восстановления баланса спроса и предложения

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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23

Brent подорожала до $36,23 за баррель

Интерфакс01:25

Стоимость нефти Brent превысила $36 за баррель

Росбалт02:59

Нефть дорожает на признаках восстановления спроса

ПРАЙМ01:20
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Видео с раздеванием Загитовой собрало 22 млн просмотров на TikTok

Реальное время вчера в 06:11
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Энергетика

Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ вчера в 13:38
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Происшествия

В Оренбуржье нашли тело трехлетнего ребенка, потерявшегося на рыбалке

Спасатели нашли на берегу реки в Оренбургской области тело трехлетнего мальчика, который пошел с отцом на рыбалку, а затем пропал, сообщили РИА Новости в поисково-спасательном отряде "ОренСпас".
РИА Новости 01:38
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Политика

На Украине возбудили дело из-за прослушки беседы Порошенко с Байденом

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 02:46
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Общество

Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина

Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК.
ИА Красная Весна вчера в 08:08
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Общество

В России призвали воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН 24 мая в 19:46
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Единоборства

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Гаджеты

Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии

The GEEK вчера в 12:43
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Футбол

«Ман Сити» рассматривает вингера «Байера» Бэйли как замену Сане

Sports.ru 01:00
Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
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Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
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Происшествия

В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне

Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте на фоне пандемии коронавируса и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну почти пять миллиардов наличных долларов и более миллиарда евро.
Lenta.ru 00:00
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Армия и оружие

НАТО не стало отказываться от учений на время пандемии

В Североатлантическом альянсе не согласились с предложением России ограничить военную деятельность на время пандемии коронавируса и отказаться от военных учений в Восточной Европе.
РБК 03:04
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Общество

В Карелии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных заразившихся коронавирусом нового типа в Карелии увеличилось на 22 - до 353, сообщает региональный оперативный штаб.
РИА Новости 02:24
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Общество

В Японии началась выдача пособий гражданам

В 1388 из 1741 административной единицы Японии (в 79,7%) выплата пособий уже началась. В остальных начнется в течение вторника.
РИА Новости 02:14
Общество

За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное число человек

Московские врачи вылечили за сутки от COVID-19 рекордное количество человек - 8 033 пациента, передает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Газета.Ru 03:05
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Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

26 мая, около пяти утра мск при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России, сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ вчера в 23:52
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Происшествия

В результате урагана в Свердловской области погибли четыре человека

В Свердловской области жертвами штормового ветра стали четыре человека, уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.
Коммерсантъ 02:17
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Игры

Sony анонсировала 20-минутный ролик про The Last of Us Part II

REGNUM вчера в 20:29
2
Происшествия

В Самарской области загорелись 11 жилых домов

В поселке Яицкое Волжского района Самарской области загорелись 11 частных жилых домов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
РИА Новости 01:36
3
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
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Армия и оружие

В России начались испытания новой версии гаубицы «Коалиция-СВ»

ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод" "Ростеха") проводит испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" на колесной базе, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
РИА Новости 01:08
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Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 65 человек

Регион 64 01:38
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Общество

Аналитик Овчинников на основании подсчетов заявил, что официальная статистика по коронавирусу в РФ может быть искажена

Директор по исследованиям агентства Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что цифра заразившихся коронавирусной инфекцией в России за 25 дней четыре раза оканчивалась на 99 .
Znak.com вчера в 23:47
Происшествия

Следком Башкирии проверяет информацию о запертых в морге медиках

Ранее в СМИ появилась информация о том, что двух медсестёр принудительно заперли в помещении морга после их контакта с заражённой коронавирусом пациенткой, а также лишили «президентских выплат».
UfaTime.ru 03:02
Футбол

Маслов заменит Еленцеву на посту президента «Торпедо»

Московское "Торпедо", выступающее в Футбольной национальной лиге, определилось с кандидатурой на пост президента клуба.
Вести.Ru вчера в 15:56
Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости вчера в 02:19
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Общество

«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском вчера в 20:56
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