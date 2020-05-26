Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Цены на нефть растут на фоне активизации мировой экономики

Финансовая газета05:21

Brent подорожала до $36,23 за баррель

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Нефть дорожает на признаках восстановления спроса

ПРАЙМ01:20

Цены на нефть растут на фоне восстановления баланса спроса и предложения

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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информации01:21

Нефть Brent поднялась в цене выше 36 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:08
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Происшествия

В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

Газета.Ru 05:38
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Общество

Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
REGNUM вчера в 23:56
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Экономика

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Энергетика

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
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Общество

Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса

В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
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Происшествия

Вандал осквернил мемориал в подмосковной Черноголовке

Время МСК вчера в 11:05
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Общество

Жена министра Ющука возглавила сахалинский дом ветеранов

Назначенный директор Сахалинского областного специализированного дома ветеранов и инвалидов, Ольга Васильевна Ющук, имеет высшее экономическое образование, большой опыт работы на руководящих должностях, в том числе в системе социальной защиты.
Сахалин.Инфо вчера в 21:58
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
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Политика

Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что картины, в контрабанде которых его подозревают, ввезли в страну законно.
РИА Новости 05:42
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Здоровье

В России выросла смертность трудоспособного населения

В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
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Армия и оружие

Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
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Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН 24 мая в 19:46
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Политика

В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды

Бизнес-газета 03:26
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Экономика

Решетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики

Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей.
RT на русском 06:01
Общество

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Известия 05:49
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
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Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
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Общество

Еще 105 жителей Тульской области заразились коронавирусом

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:50
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Общество

Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение

Арсенина стала известна по всей России благодаря своему высказыванию в июне прошлого года о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать, и "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Шоу-бизнес

Переживший инсульт актер Алексей Янин встал на ноги

Инсульт Алексей Янин перенес в 2015 году. Ему стало плохо дома и жена вызвала скорую, которая увезла актера в больницу.
Телеканал 360° вчера в 15:35
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Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
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Шоу-бизнес

Пригожин публично вызвал Шнурова на «мужской разговор»

Супруг Валерии заявил, что у него с музыкантом будет "отдельный мужской разговор".
VSE42.RU вчера в 23:45
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Технологии

Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете

Evo-rus.com вчера в 10:34
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Авто

Представлен обновленный хэтчбек Kia Rio

Компания Kia представила обновлённый европейский вариант хэтчбека Rio.
За рулем Кубань 05:24
Общество

Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»

Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
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Гаджеты

Представлены смартфоны Redmi 10X, Redmi 10X Pro и Redmi 10X 4G

В Китае состоялась презентация двух новых смартфонов Redmi 10X и Redmi 10X Pro.
MobiDevices 04:45
Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
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Происшествия

Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения

Защита указывала в жалобе, что просит изменить меру пресечения на домашний арест из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 06:42
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