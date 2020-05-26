Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
Газета.Ru 05:38
Общество
Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
REGNUM вчера в 23:56
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Энергетика
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа полностью остановили
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 06:09
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Происшествия
Вандал осквернил мемориал в подмосковной Черноголовке
Время МСК вчера в 11:05
Общество
Жена министра Ющука возглавила сахалинский дом ветеранов
Назначенный директор Сахалинского областного специализированного дома ветеранов и инвалидов, Ольга Васильевна Ющук, имеет высшее экономическое образование, большой опыт работы на руководящих должностях, в том числе в системе социальной защиты.
Сахалин.Инфо вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Политика
Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что картины, в контрабанде которых его подозревают, ввезли в страну законно.
РИА Новости 05:42
Здоровье
В России выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года превысила показатель за аналогичный период 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН 24 мая в 19:46
Политика
В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды
Бизнес-газета 03:26
Экономика
Решетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики
Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей.
RT на русском 06:01
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
Общество
Еще 105 жителей Тульской области заразились коронавирусом
Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:50
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России благодаря своему высказыванию в июне прошлого года о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать, и "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Шоу-бизнес
Переживший инсульт актер Алексей Янин встал на ноги
Инсульт Алексей Янин перенес в 2015 году. Ему стало плохо дома и жена вызвала скорую, которая увезла актера в больницу.
Телеканал 360° вчера в 15:35
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Пригожин публично вызвал Шнурова на «мужской разговор»
Супруг Валерии заявил, что у него с музыкантом будет "отдельный мужской разговор".
VSE42.RU вчера в 23:45
Технологии
Раскрыт способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете
Evo-rus.com вчера в 10:34
Авто
Представлен обновленный хэтчбек Kia Rio
Компания Kia представила обновлённый европейский вариант хэтчбека Rio.
За рулем Кубань 05:24
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Гаджеты
Представлены смартфоны Redmi 10X, Redmi 10X Pro и Redmi 10X 4G
В Китае состоялась презентация двух новых смартфонов Redmi 10X и Redmi 10X Pro.
MobiDevices 04:45
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
Происшествия
Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения
Защита указывала в жалобе, что просит изменить меру пресечения на домашний арест из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 06:42