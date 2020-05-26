Энергетика

REGNUMREGNUMМировые цены на нефть показывают незначительный рост

Как сообщало ИА REGNUM, нефть Brent завершила торги 22 мая в минусе. Так, к концу сессии июльские фьючерсы Brent установились на отметке $35,13 за баррель, за день марка подешевела на 93 цента (2,6%).
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Цены на нефть растут на фоне активизации мировой экономики

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Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

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Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
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