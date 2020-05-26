Энергетика

REGNUMREGNUMМировые цены на нефть показывают незначительный рост

Как сообщало ИА REGNUM, нефть Brent завершила торги 22 мая в минусе. Так, к концу сессии июльские фьючерсы Brent установились на отметке $35,13 за баррель, за день марка подешевела на 93 цента (2,6%).
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Котировки Brent и WTI растут благодаря сделке ОПЕК+ и усилению спроса

Росбалт08:43

Цены на нефть растут на фоне активизации мировой экономики

Финансовая газета05:21

Как будет восстанавливаться спрос на недвижимость

РБК24 мая в 03:02

Доллар, нефть и коронавирус на 26 мая

Право.ру04:22

Нефть Brent поднялась в цене выше 36 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:08

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23

Brent подорожала до $36,23 за баррель

Интерфакс01:25
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
Политика

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
1,8K
Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали осквернителя Вечного огня

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, осквернившего памятник культурного наследия «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов» в Кронштадте.
RT на русском 06:52
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Футбол

Иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию

Российская Премьер-Лига завершила первый этап подготовки к рестарту сезона-2019/2020 после того, как иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию.
Чемпионат 08:34
Общество

Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение

Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Происшествия

В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
20
Политика

Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами

Президент России проводит во вторник совещание по борьбе с паводками и пожарами.
Московский Комсомолец 08:49
Здоровье

От коронавируса в Саратовской области за сутки умерли пять человек

Общее число летальных случаев среди коронавирусных больных в Саратовской области возросло до 30 человек.
Kursk.com 07:12
40
Шоу-бизнес

Жена Константина Эрнста родила ему третьего ребенка

Перед Новым годом стало известно о том, что жена Константина Эрнста Софья ждет третьего ребенка.
Uznayvse.ru 04:07
8
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
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Авто

Компактвэн Fiat 500L снимут с производства

Руководство компании Fiat приняло решение о завершении производства своего компактвэна 500L, о чем сообщает издание Тарантас Ньюс.
32CARS.ru 05:19
1
Общество

Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные

Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:31
36
Политика

Офицеры расплачиваются за Сирию

Свою вину майор отрицает, утверждая, что его оговорил старший по должности капитан 3-го ранга (звание соответствует сухопутному майору) Антон Даниловский.
Коммерсантъ вчера в 18:24
93
Общество

В Японии начали выплачивать всем жителям страны по 930 долларов

Аргументы и Факты 06:44
3
Общество

Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца

Известия 05:49
95
Политика

Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцине от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина к участию в саммите по разработке вакцины против коронавируса.
ТАСС 09:03
Происшествия

В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона

В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона.
Lenta.ru 07:35
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Авто

В России подорожали автомобили с пробегом

Стоимость трёхлетней Skoda Octavia осталась стабильной в России с начала года — в среднем 928 тыс. 400 рублей.
Тарантас Ньюс 09:27
Происшествия

Задержан тренер ММА Владимир Осия

Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
1
Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
1,3K
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров

Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН 24 мая в 19:46
110
Происшествия

Стала известна личность убившего заложницу с Кубы в Москве

25 мая сообщалось, что кубинку Лоурен Моралес Фернандес взяли в плен 19 мая, удерживали в квартире жилого дома, расположенного в районе Фили-Давыдково, требуя выкуп, а затем убили.
Lenta.ru 04:06
48
Здоровье

На Урале выявили вспышку коронавируса в одной из воинских частей

"В ходе проведения профилактического обследования личного состава одной из воинских частей Свердловского гарнизона лабораторным путем было обнаружено и подтверждено наличие возбудителя коронавирусной инфекции у четырех военнослужащих", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09:21
Игры

В Chernobylite добавили знаменитый парк развлечений Припяти

Игромания.ру 05:00
2
Политика

В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды

Бизнес-газета 03:26
48
Общество

Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
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Политика

Минкомсвязь не поддержала разблокировку Telegram

Ранее депутаты Государственной думы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о разблокировке Telegram в связи с тем, что мессенджер используется государственными органами для распространения официальной информации о ситуации с СOVID-19 в стране и направили документ премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, а также в Минкомсвязи.
Вести.Ru 09:03
Происшествия

В ОНК Москвы сообщили о госпитализации из СИЗО совладельца «Суммы»

RT на русском 09:30
Общество

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись

Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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