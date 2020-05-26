Энергетика
REGNUMМировые цены на нефть показывают незначительный рост
Как сообщало ИА REGNUM, нефть Brent завершила торги 22 мая в минусе. Так, к концу сессии июльские фьючерсы Brent установились на отметке $35,13 за баррель, за день марка подешевела на 93 цента (2,6%).
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Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Политика
Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне
Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
REGNUM 09:28
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали осквернителя Вечного огня
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, осквернившего памятник культурного наследия «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов» в Кронштадте.
RT на русском 06:52
Футбол
Иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию
Российская Премьер-Лига завершила первый этап подготовки к рестарту сезона-2019/2020 после того, как иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию.
Чемпионат 08:34
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Политика
Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами
Президент России проводит во вторник совещание по борьбе с паводками и пожарами.
Московский Комсомолец 08:49
Здоровье
От коронавируса в Саратовской области за сутки умерли пять человек
Общее число летальных случаев среди коронавирусных больных в Саратовской области возросло до 30 человек.
Kursk.com 07:12
Шоу-бизнес
Жена Константина Эрнста родила ему третьего ребенка
Перед Новым годом стало известно о том, что жена Константина Эрнста Софья ждет третьего ребенка.
Uznayvse.ru 04:07
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Авто
Компактвэн Fiat 500L снимут с производства
Руководство компании Fiat приняло решение о завершении производства своего компактвэна 500L, о чем сообщает издание Тарантас Ньюс.
32CARS.ru 05:19
Общество
Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные
Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:31
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
Свою вину майор отрицает, утверждая, что его оговорил старший по должности капитан 3-го ранга (звание соответствует сухопутному майору) Антон Даниловский.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Общество
В Японии начали выплачивать всем жителям страны по 930 долларов
Аргументы и Факты 06:44
Политика
Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцине от коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина к участию в саммите по разработке вакцины против коронавируса.
ТАСС 09:03
Происшествия
В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона
В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона.
Lenta.ru 07:35
Авто
В России подорожали автомобили с пробегом
Стоимость трёхлетней Skoda Octavia осталась стабильной в России с начала года — в среднем 928 тыс. 400 рублей.
Тарантас Ньюс 09:27
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия вчера в 19:03
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику его сравнения артистов и пенсионеров
Актер и бодибилдер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, считает, что его слова сравнения артистов и пенсионеров «вырваны из контекста».
АБН 24 мая в 19:46
Происшествия
Стала известна личность убившего заложницу с Кубы в Москве
25 мая сообщалось, что кубинку Лоурен Моралес Фернандес взяли в плен 19 мая, удерживали в квартире жилого дома, расположенного в районе Фили-Давыдково, требуя выкуп, а затем убили.
Lenta.ru 04:06
Здоровье
На Урале выявили вспышку коронавируса в одной из воинских частей
"В ходе проведения профилактического обследования личного состава одной из воинских частей Свердловского гарнизона лабораторным путем было обнаружено и подтверждено наличие возбудителя коронавирусной инфекции у четырех военнослужащих", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09:21
Игры
В Chernobylite добавили знаменитый парк развлечений Припяти
Игромания.ру 05:00
Политика
В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды
Бизнес-газета 03:26
Общество
Вышел закон об ОСАГО без техосмотра
Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
Политика
Минкомсвязь не поддержала разблокировку Telegram
Ранее депутаты Государственной думы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о разблокировке Telegram в связи с тем, что мессенджер используется государственными органами для распространения официальной информации о ситуации с СOVID-19 в стране и направили документ премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, а также в Минкомсвязи.
Вести.Ru 09:03
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24