Энергетика

REGNUMREGNUMМировые цены на нефть показывают незначительный рост

Как сообщало ИА REGNUM, нефть Brent завершила торги 22 мая в минусе. Так, к концу сессии июльские фьючерсы Brent установились на отметке $35,13 за баррель, за день марка подешевела на 93 цента (2,6%).
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Цены на нефть растут на фоне активизации мировой экономики

Финансовая газета05:21

Доллар, нефть и коронавирус на 26 мая

Право.ру04:22

Нефть Brent поднялась в цене выше 36 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:08

Brent подорожала до $36,23 за баррель

Интерфакс01:25

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23

Цена нефти сегодня, 24 мая 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

Чемпионат24 мая в 05:45

Как будет восстанавливаться спрос на недвижимость

РБК24 мая в 03:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 22:00, Ашберн
Общество

У Путина возникли сомнения по поводу Иркутской области

Президент России Владимир Путин высказал сомнения по поводу темпов восстановления Иркутской области, пострадавшей от мощного наводнения летом прошлого года.
Байкал24 13:55
10
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19

«Роспотребнадзор призывает граждан защитить своё здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19», — отметили в ведомстве.
RT на русском 21:50
Армия и оружие

Сверхзвуковое пузырение F‑35 оказалось невидимым

Возможное пузырение стелс-покрытия истребителей пятого поколения F-35B Lightning II и F-35C Lightning II после сверхзукового полета незаметно невооруженному глазу, сообщил Defense News летчик-испытатель Lockheed Martin Билли Флинн.
Lenta.ru 08:21
6
Шоу-бизнес

Самойлова рассказала правду о разводе с Джиганом

Напомним, что ранее Самойлова, которая объявила о расставании с Джиганом и подала на развод, в последнее время стала вести себя как образцовая супруга.
RuNews24.ru 03:10
16
Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости 12:57
757
Наука

Ученые из США рассказали, какие отношения самые крепкие

Американские ученые из Бингемтонского университета в Нью-Йорке объяснили феномен притяжения противоположностей и пришли к выводу, что такие союзы очень крепкие.
ФАН 06:52
Футбол

Киммих принес «Баварии» победу над дортмундской «Боруссией»

REGNUM 14:30
Общество

Где в Кузбассе за сутки выявили случаи коронавируса

Кемеровскую область продолжает лихорадить от коронавируса. На этой недели выявлено больше всего случаев заболевания — 67.
ВашГород.ру 24 мая в 00:42
43
Игры

На Ближнем Востоке запретили The Last of Us: Part II

В странах Ближнего востока запретили игру The Last of Us: Part II. Об этом со ссылкой на техподдержку PlayStation сообщил IXBT.
МонаВиста 13:58
17
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
5,3K
Общество

В России кошка заболела коронавирусом и попала под карантин

Тест впоследствии показал положительный результат на COVID-19. В настоящее время кошку поместили на карантин по месту нахождения.
Вести.Ru 12:34
915
Общество

Кабмин не поддержал идею снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Правительство России не поддержало законопроект о снижении возраста для начисления надбавки к пенсии, который ранее был внесён в Госдуму.
RT на русском вчера в 12:45
1,8K
Технологии

Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро

Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему.
RuNews24.ru 15:10
3
Общество

Особое мнение: Юрий Сапрыкин

Журналист Юрий Сапрыкин был сегодня в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 14:01
Экономика

Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ 11:40
7
Происшествия

Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным

19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
666
Культура

Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале

Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 00:30
Происшествия

Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
84
Единоборства

Генри Сехудо исключили из всех рейтингов UFC

Чемпионат вчера в 03:18
Наука

На алмазе вырастили двумерную и шестиугольную поваренную соль

Химики и физики из России предсказали существование двумерных пленок из обычной поваренной соли c экзотической шестиугольной структурой, а также подтвердили в опытах с алмазами, что существует и "плоская" соль.
ТАСС Наука вчера в 09:54
3
Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
51
Армия и оружие

Пролет истребителей из Венесуэлы над иранским танкером попал на видео

Piter.tv 01:38
11
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
1,4K
Космос

Началось создание прототипа российского частного космического корабля

Российская компания "Многоразовые транспортные космические системы" приступила к изготовлению корпуса для прототипа космического корабля "Арго", сообщил РИА Новости председатель совета директоров компании Сергей Сопов.
РИА Новости 20:03
Политика

Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
1,1K
Политика

Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»

Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации.
Lenta.ru 20:16
4
Политика

США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українськi новини" со ссылкой на Минздрав страны.
РИА Новости 08:13
102
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
2,1K
Общество

Количество заболевших COVID-19 приблизилось к тысяче в Забайкалье

Напомним, к 26 мая число заболевших в крае составляло 938 человек – прирост был 59 человек за сутки.
Zabnews.ru 21:41
Происшествия

В Кузбассе штормовой ветер повалил деревья и повредил кровли домов

В Кемеровской области штормовой ветер повалил деревья и повредил кровли частных домов, сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 26 мая.
Известия 12:49
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное