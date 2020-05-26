Энергетика
REGNUMМировые цены на нефть показывают незначительный рост
Как сообщало ИА REGNUM, нефть Brent завершила торги 22 мая в минусе. Так, к концу сессии июльские фьючерсы Brent установились на отметке $35,13 за баррель, за день марка подешевела на 93 цента (2,6%).
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Общество
Собянин объявил о новом пакете поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом пакете поддержки бизнеса в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 14:29
Общество
Цены на отдых в Крыму могут упасть из-за пандемии коронавируса
Отдых в Крыму резко подешевеет в 2020 году из-за коронавирусной ситуации.
Газета.Ru 19:27
Армия и оружие
Число заразившихся коронавирусом российских военных достигло 1 467
Количество заразившихся коронавирусом в российской армии и военных учебных заведениях составляет почти 2,6 тысячи человек, в том числе 1 467 военнослужащих, говорится бюллетене Министерства обороны России.
Парламентская газета 24 мая в 13:54
Энергетика
«Газпром» и Грузия договорились о цене на газ
В апреле 2019 года Грузия и «Газпром» договорились о закупках газа в малом количестве, однако объемы и цена этих поставок не разглашались.
Известия 14:07
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные средства
Тольяттинской компании «Рулевые системы» Фонд развития промышленности (ФРП) выделит льготный кредит на локализацию производства реечного рулевого механизма для моделей Granta и Niva следующих поколений.
Тарантас Ньюс 03:05
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 08:28
Общество
Grand Theft Auto VI, вероятно, выйдет не раньше апреля 2023 года
Игромания.ру 15:26
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 16:42
Энергетика
В России снизились цены на бензин
Если сравнивать с мартовскими показателями, потребительские цены на бензин в РФ в среднем снизились на 0,2 процента, сообщает агентство ТАСС, сославшись на сведения от Росстата.
Ореанда-Новости 16:52
Технологии
Пользователи сообщили о сбое в работе соцсети Twitter
Пользователи из нескольких стран сообщили о сбоях в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
RT на русском 18:19
Общество
Роспотребнадзор ограничил работу предприятий в Забайкалье
Из-за стремительного распространения коронавируса в Забайкалье Роспотребнадзор потребовал ограничить работу предприятий торговли.
EastRussia 19:31
Космос
Астрономы открыли новый класс космических взрывов
Началось все с того, что в июне 2018 года астрономы увидели весьма странный космический взрыв, который чем-то был похож на взрыв сверхновой массивной звезды, а чем-то — на гамма-всплеск, но все же отличался от каждого из них — прежде всего яркостью и периодичностью ее изменения.
РИА Новости 14:55
Происшествия
Автомобиль мэра Магаса попал в ДТП
На въезде в столицу Ингушетии Магас служебный автомобиль мэра города Руслана Арсамакова попал в аварию.
Известия 19:15
Армия и оружие
СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии
Неизвестные атаковали колонну военнослужащих американской армии и формирования «Сирийские демократические силы» в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на информированные источники.
РБК 19:46
Общество
Цифра заболевших в России оканчивалась на 99 четыре раза за 25 дней. Математик подсчитал, что вероятность такого совпадения 0,011%
В своем посте Овчинников написал, что за последние 25 дней (с 30 апреля до 24 мая включительно) официальное количество выявленных больных за сутки 4 раза заканчивалось на 99.
Дождь вчера в 14:58
Энергетика
СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+
Российские нефтянники и Минэнерго обсуждают возможность ужесточения условий сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
РБК 17:26
Экономика
Warner Music объявила о начале IPO
Одна из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний, Warner Music Group, объявила о начале первичного размещения своих акций (IPO).
Коммерсантъ 16:56
Политика
Путин назвал дату шествия «Бессмертного полка»
Lenta.ru 08:05
Происшествия
В Москве суд продлил арест двум генералам МВД
Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
RT на русском 07:32
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как долго продлится масочный режим
Масочный режим в России продлится минимум один-два месяца. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Клопс вчера в 10:13
Экономика
Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев
Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL.
REGNUM 12:02
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Известия вчера в 00:39
Политика
Трамп пообещал «мощные» меры против Китая
Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
Известия 18:40
Космос
Началось создание прототипа российского частного космического корабля
Российская компания "Многоразовые транспортные космические системы" приступила к изготовлению корпуса для прототипа космического корабля "Арго", сообщил РИА Новости председатель совета директоров компании Сергей Сопов.
РИА Новости 20:03
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Происшествия
Toyota врезалась в трансформаторную подстанцию в Яблочном
В районе дома N 108 парень не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в трансформаторную станцию.
АСТВ 17:55
Здоровье
В ВОЗ предупреждают о новом пике коронавируса
Мир находится в середине первой волны пандемии, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан.
URA.Ru вчера в 14:30