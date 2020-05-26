Энергетика
REGNUMМировые цены на нефть показывают незначительный рост
Как сообщало ИА REGNUM, нефть Brent завершила торги 22 мая в минусе. Так, к концу сессии июльские фьючерсы Brent установились на отметке $35,13 за баррель, за день марка подешевела на 93 цента (2,6%).
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Политика
Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции
В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля.
Lenta.ru 11:02
Общество
Резкое похолодание после аномальной жары ожидается в Алтайском крае
С 26 по 29 мая в Алтайском крае ожидается чрезвычайная пожароопасность.
Известия вчера в 05:38
Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Армия и оружие
Шойгу рассказал о разработке военными вакцины от коронавируса
Минобороны ведет разработку вакцины против коронавирусной инфекции, ее доклинические исследования завершатся 1 июня, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Rambler News Service 09:07
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания вчера в 15:20
Происшествия
В больнице в Приморье умерла беременная женщина
Deita.ru 20:20
Футбол
Новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов
Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом клуба.
RT на русском 04:25
Общество
Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску
С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Футбол
ЦСКА поздравил президента клуба Евгения Гинера с 60-летием
Bookmaker-ratings.ru 01:25
Общество
Bloomberg сообщил о глубоком кризисе в Швеции
Несмотря на отказ от введения жестких ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, Швеция столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы, пишет Bloomberg.
РБК вчера в 18:21
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Космос
SpaceX впервые запустит астронавтов в космос
Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
Популярная механика вчера в 03:08
Армия и оружие
Пентагон: США могут подготовить ядерные испытания «за месяцы»
США будут готовы провести ядерные испытания "в течение месяцев", если поступит соответствующее распоряжение президента.
РЕН ТВ 21:09
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости 12:01
Футбол
Лунин еще не знает, вернется ли в «Реал»
Вратарь «Овьедо» Андрей Лунин еще не в курсе, вернется ли он в «Реал» летом. Мадридцы владеют правами на украинского голкипера.
Спорт-Экспресс 15:58
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 16:42
Армия и оружие
Тяжёлую военную технику доставили в иркутский центр «Патриот»
Четыре единицы тяжёлой военной техники доставили в иркутский городской центр «Патриот», сообщили 25 мая ИА «ИрСити» в пресс-службе мэрии.
ИрСити вчера в 02:51
Кино
Режиссёр «Доктора Стрэнджа» снимет сиквел «Лабиринта» Джима Хенсона
Игромания.ру 12:43
Общество
К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей
Евгений Тишковец отметил, что до конца недели в общей сложности ожидается столько осадков, сколько выпало за все дни с начала месяца.
Вести.Ru 13:56
Культура
Берлинская рапсодия: в файлах Mafia III: Definitive Edition обнаружили уровень из отменённой игры Hangar 13
Виртуальный Берлин образца 1980-х годов должен был стать местом действия теперь уже отменённого стелс-экшена Hangar 13 (студия-разработчик Mafia III) под названием Rhapsody.
3DNews 03:52
Авто
Обновленный Geely Jiaji на базе Volvo поступил в продажу
Компания Geely объявила старт продаж обновлённого минивэна Geely Jiaji, который был разработан совместно со специалистами Volvo.
Новые автомобили вчера в 00:02
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
Наука
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
Коронавирус передается не только контактным или воздушно-капельным путями, установили китайские ученые.
Sibnet Новости 09:34
Общество
Рособрнадзор обновил расписание ЕГЭ
Рособрнадзор обновил даты предстоящего ЕГЭ.
ФедералПресс вчера в 13:38