Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.
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Цены на нефть растут на фоне активизации мировой экономики

Финансовая газетавчера в 05:21

Мировые цены на нефть снижаются

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Доллар, нефть и коронавирус на 26 мая

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Цена нефти сегодня, 24 мая 2020 года: прогнозы и ставки букмекеров

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Как будет восстанавливаться спрос на недвижимость

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Опубликован рейтинг современных маслкаров

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Шоу-бизнес

Королевой и Тарзану предложили работу на ферме

Паре даже могут предоставить общежитие Недавно муж Наташи Королевой, 50-летний Сергей Глушко, также известный под псевдонимом Тарзан, возмутился условиями жизни артистов в период пандемии.
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолета ВМС США российскими Су-35

Шестой флот ВМС США опубликовал на своем канале в Youtube кадры перехвата своего самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35.
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В Челябинской области умерли ещё два пациента с коронавирусом

Челябинск, 27 мая 2020, 09:16 — REGNUM В Челябинской области за сутки скончались ещё два человека, у которых ранее был подтверждён коронавирус.
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня

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Религия

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
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Общество

В России могут ввести страхование от безработицы

Москва, 27 мая 2020, 09:10 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы, сообщают 27 мая «Известия» со ссылкой на ведомство.
REGNUM 02:10
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Общество

В Алтайском крае зарегистрирована новая вспышка коронавируса

Как уже сообщало ИА REGNUM, круг выявленных носителей коронавируса значительно расширяется за счёт новых вспышек SARS-CoV-2 в Барнауле.
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Экономика

Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 11:38
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Экономика

Продажи смартфонов в России резко упали

Продажи смартфонов в России в штуках сократились на 42% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, подсчитали в исследовательской компании GfK, сообщают «Ведомости».
РБК 00:37
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Энергетика

«Коммерсантъ»: Россия может выступить за ужесточение сделки ОПЕК+

Россия может сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ до сентября этого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Ведомости вчера в 15:41
Финансы

Банки ввезли в Россию рекордную сумму долларов

В начале весны на фоне эпидемии нового коронавируса и нестабильности финансовых рынков крупные отечественные банки поставили в Россию рекордную (за 6 последних лет) сумму долларовой наличности – $4,9 млрд.
Южный Федеральный вчера в 09:50
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Футбол

«Ювентус» отказался от идеи с трансфером Погба

Ранее сообщалось, что Погба придётся пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Ювентус".
Soccer.ru 00:16
Авто

Hyundai официально показал фото обновленного Santa Fe

Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение обновленного Hyundai Santa Fe 2021 модельного года.
Автоновости дня вчера в 01:40
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Общество

Для поступления в вуз понадобится электронная подпись

"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
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Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой

VSE42.RU 25 мая в 02:08
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Общество

Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
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Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
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Экономика

Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19

Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
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Аксионы предложили поискать экспериментом с лазерными пучками

Исследователи рассмотрели возникновение аксионов при столкновении двух лазерных пучков (которые состоят из фотонов) высокой интенсивности.
N+1 01:30
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Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
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Шоу-бизнес

Пригожин назвал Шнурова любителем однополого орального секса

Супруг Валерии назвал в переписке музыканта любителем однополого орального секса.
VSE42.RU вчера в 06:41
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Общество

Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия освободят от наказания

Нарушивших самоизоляцию жертв домашнего насилия, а также тех, кто нарушил режим «в состоянии крайней необходимости», не будут привлекать к ответственности.
Lenta.ru 00:07
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Общество

В Болгарии заявили, что Россия «присвоила» кириллицу

Болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "игнорирует" роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы.
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Офтальмолог рассказала о влиянии коронавируса на зрение

Врач-офтмальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала о влиянии коронавируса на зрение.
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Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
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В Петербурге 24-летняя девушка заявила, что в детстве ее годами насиловал отчим.
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Победительницей «Холостяка» стала Барбара Пино

Шоу Холостяк на ТНТ подошло к концу. Его победительницей стала Барбара Пино. Финал шоу состоялся в воскресенье, 24 мая.
iReactor 24 мая в 09:26
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Общество

Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily вчера в 08:10
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Здоровье

Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы

Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
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