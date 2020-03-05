Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть показывают рост

Мировые цены на нефть растут в четверг, 5 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,07%, составив $47,28 за баррель.
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Цены на нефть перешли к снижению

Финмаркет10:49

Нефть упала ниже $50 из-за коронавируса и разногласий ОПЕК+

REGNUM15:43

Стоимость барреля нефти Brent превысила 52 доллара

Piter.tv03 марта в 03:42

Цена нефти Brent упала после новостей по ОПЕК+

Газета.Ru00:39

Brent подорожала до $51,8 за баррель

Интерфакс00:53

Как первое в 2020 году заседание ОПЕК может повлиять на нефтяные цены

RT на русском00:51

Российский рынок практически не отреагировал на заявления по результатам заседания ОПЕК

ТАСС07:52
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Подведены итоги трехчасовых переговоров Путина и Эрдогана тет-а-тет

Переговоры в формате тет-а-тет между лидерами России и Турции длились почти три часа, однако детали их не разглашаются, пишет Regnum.
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Французская компания Renault обновила свой популярный внедорожник Duster – новинка будет продаваться на южноамериканском рынке и получит ряд значительных новшеств.
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Российский зенитный ракетный комплекс средней дальности С-350 «Витязь» является убийцей американских BGM-109 Tomahawk («Томагавк») и европейских Storm Shadow, заявил «Звезде» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
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Секретный экспорт России составил более $55 млрд

В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд.
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Какие поправки в Конституцию предложил Путин

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции ко второму чтению.
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Меган Маркл впервые после отказа от привилегий вернется в Британию

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Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
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Помощник главного тренера амстердамского футбольного клуба "Аякс" Эрика тен Хага Кристиан Поульсен помещен в карантин после контакта с человеком, зараженным коронавирусной инфекцией, сообщает Telegraaf.
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Первый случай заражения китайским коронавирусом был выявлен на Украине 3 марта.
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В контактном зоопарке в ТРЦ «Акварель» животных заставляли «работать» сверхурочно

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Конгресс США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает Reuters.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выясняет обстоятельства, связанные с заражением собаки коронавирусом в Гонконге.
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Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Непонятно где сыграют «Зенит» и «Спартак»

Вчера питерский «Зенит» и московский «Спартак» пробились в число полуфиналистов Кубка России.
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Член рабочей группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, депутат Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Aobe.ru 06:18
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