Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть показывают рост
Мировые цены на нефть растут в четверг, 5 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,07%, составив $47,28 за баррель.
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Комментарии
Армия и оружие
Эрдоган приехал к Путину в роли просителя, но не добился никаких уступок
Очередные российско-турецкие переговоры на высшем уровне 5 марта состоялись не в Стамбуле, как ранее заявлял Реджеп Тайип Эрдоган, а в Москве, — и это весьма показательный момент.
Армия и оружие
Подведены итоги трехчасовых переговоров Путина и Эрдогана тет-а-тет
Переговоры в формате тет-а-тет между лидерами России и Турции длились почти три часа, однако детали их не разглашаются, пишет Regnum.
Авто
Презентован Renault Duster нового поколения
Французская компания Renault обновила свой популярный внедорожник Duster – новинка будет продаваться на южноамериканском рынке и получит ряд значительных новшеств.
Политика
Российский «Витязь» назвали убийцей американских «Томагавков»
Российский зенитный ракетный комплекс средней дальности С-350 «Витязь» является убийцей американских BGM-109 Tomahawk («Томагавк») и европейских Storm Shadow, заявил «Звезде» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Кино
Вышел трейлер «Грейхаунда»
Sony Pictures выпустила первый трейлер военной драмы «Грейхаунд».
Армия и оружие
В ВСУ передана партия модернизированных танков Т-72, названных «сетецентрическими»
Шесть усовершенствованных и прошедших ремонт танков Т-72 Киевский бронетанковый завод отправил вооруженным силам Украины.
Шоу-бизнес
Алексей Панин эмигрирует из России
Есть женщина, которую любишь, а с мужиками -- это такой приятный бонус, признался Алексей Панин и решил уехать туда, где на такие отношения смотрят сквозь пальцы.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Энергетика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
В 2018 году объем секретного экспорта в максимально широком охвате (на уровне десяти знаков товарной номенклатуры) составлял $63,8 млрд.
Политика
Какие поправки в Конституцию предложил Путин
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции ко второму чтению.
Общество
Меган Маркл впервые после отказа от привилегий вернется в Британию
Pool / Globallookpress Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вернется в Великобританию после отречения вместе с супругом, принцем Гарри, от королевских привилегий.
Футбол
Тедеско прокомментировал конфликт с Гончаренко после матча
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско прокомментировал инцидент, случившийся между ним и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко после матча 1/4 финала Кубка России.
Футбол
Помощник тренера «Аякса» помещен в карантин
Помощник главного тренера амстердамского футбольного клуба "Аякс" Эрика тен Хага Кристиан Поульсен помещен в карантин после контакта с человеком, зараженным коронавирусной инфекцией, сообщает Telegraaf.
Общество
Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия
Первый случай заражения китайским коронавирусом был выявлен на Украине 3 марта.
Политика
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию на встрече с главами фракций Госдумы.
Культура
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Экономика
Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК).
Армия и оружие
В контактном зоопарке в ТРЦ «Акварель» животных заставляли «работать» сверхурочно
Природоохранная прокуратура проверила контактный зоопарк в ТРЦ «Акварель» и выявила множественные нарушения.
Политика
Конгресс США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает Reuters.
Здоровье
ВОЗ выясняет обстоятельства заражения собаки коронавирусом в Гонконге
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выясняет обстоятельства, связанные с заражением собаки коронавирусом в Гонконге.
Общество
Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса
Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Футбол
Непонятно где сыграют «Зенит» и «Спартак»
Вчера питерский «Зенит» и московский «Спартак» пробились в число полуфиналистов Кубка России.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Экономика
В «Сбербанке Онлайн» появилась возможность инвестировать в ПИФы
5 марта в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» появилась функция, позволяющая клиентам банка вкладывать деньги в 18 открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФы) дочерней УК «Сбербанк управление активами».
Общество
В Великобритании зафиксировали первую смерть от коронавируса
Первая смерть от заболевания, вызванного новым коронавирусом, зафиксирована в Великобритании.
Общество
Более 700 студентов в Петербурге помещены в карантин по коронавирусу
Политика
Вучич оценил значение «Панцирь-1С» для обороноспособности Сербии
Сербия стала во много раз сильнее благодаря получению российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к гражданам.
Политика
В Госдуме оценили итоги переговоров Путина и Эрдогана
Член рабочей группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, депутат Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT итоги переговоров президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Происшествия
После смерти пациентки в Омской области уволили двух главврачей
После проверки по факту смерти жительницы Горьковского района Елены Евсеевой Омский Минздрав уволил главврачей Калачинской и Горьковской центральных районных больниц.