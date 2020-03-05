Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть показывают рост

Мировые цены на нефть растут в четверг, 5 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,07%, составив $47,28 за баррель.
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Нефть дешевеет на возвращении рисков по коронавирусу

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Цены на нефть растут после снижения накануне

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Нефть подорожала в надежде на сокращение добычи ОПЕК+

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Стоимость барреля нефти Brent превысила 52 доллара

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Brent подорожала до $51,8 за баррель

Интерфакс00:53
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Комментарии

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Как ранее писал NEWS.ru, Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.
News.ru 06:12
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Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Общество

В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус

В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Общество

В Дублине Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива

Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Ирландии.
ToDay News Ufa 05:06
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
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Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big

Украинский телеведущий Владимир Остапчук считает, что группе Go_A, которая будет представлять страну на Евровидении, не нужно ехать на международный конкурс.
News.ru 10:40
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Путин утвердил Основы госполитики в Арктике

Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
ТАСС 08:35
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Дело по долгу Анастасии Заворотнюк закрыто

Пристав закрыл дело по долгу актрисы Анастасии Заворотнюк в связи с невозможностью найти должника, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:00
Армия и оружие

Военный эксперт назвал главную проблему переговоров Путина и Эрдогана

Признание существующих реалий президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом является залогом урегулирования ситуации в Идлибе на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
REGNUM 11:10
Политика

Минэкономразвития объявило о победе в споре с Украиной о вагонах

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) 5 марта в соответствии с регламентом утвердил опубликованное в начале февраля решение Апелляционного органа ВТО по многолетнему спору России и Украины о поставках украинской железнодорожной техники в Россию.
РБК 06:35
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Подозреваемый в похищении ребенка задержан в Костромской области

По предварительным данным, вечером 4 марта девочка шла домой по улице Дорожной города Неи Костромской области в сторону своего дома.
Интерфакс - Россия 09:06
Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Вестник Кавказа вчера в 07:34
Политика

Глава МИД Сербии осудил попытки остановить «Турецкий поток»

В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию.
РИА Новости 10:17
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Российская газета 09:48
Происшествия

В ДТП в Липецкой области погибли три человека

Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
ТАСС 06:18
Авто

Новый BMW M3 показали в Сети на фото

Напомним, что осенью прошлого года в Сети появился снимок задней части нового BMW M3.
Тарантас Ньюс вчера в 04:15
Футбол

Холанн считает Месси и Неймара лучшими футболистами всех времен

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн сравнил Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс 10:10
Происшествия

Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом

Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 09:01
Экономика

Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Интерфакс 10:35
Общество

Россиян начнут уведомлять о размере их будущей пенсии

Россияне, достигшие 45-летнего возраста, начнут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии.
vtomske.ru вчера в 05:30
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Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»

Газета.Ru 10:34
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости 09:00
Происшествия

Главу производителя кораблей «Гепард» и «Торнадо» задержали за взятку

На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».
РБК вчера в 09:48
ЖКХ

Из-за аварии значительная часть Астрахани осталась без холодной воды

Из-за ЧП прекращена подача холодного водоснабжения в левобережнюю часть Астрахани. Сейчас электроснабжение восстановлено.
Пункт А 11:35
Армия и оружие

Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск-Алеппо

Правительственная армия САР отражает атаки террористов в районе поселения Дадих, расположенного на трассе М5 в провинции Идлиб, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:27
Политика

США осудили планы МУС расследовать военные преступления в Афганистане

В ноябре 2016 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что, по имеющимся данным, можно предположить, что ЦРУ и военные США в Афганистане совершали пытки и другие военные преступления в ходе допросов.
RT на русском 11:10
Политика

Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Ведомости 11:11
Финансы

Международные резервы России за прошлую неделю выросли до $570 млрд

Порог Россия превысила 7 июня 2019 года. Тогда объем международных резервов составлял, по данным ЦБ, 502,7 миллиарда долларов.
Компания 09:05
Спорт

Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу

Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Газета.Ru 11:01
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Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
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