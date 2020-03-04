Энергетика
News.ruЦены на нефть растут после снижения накануне
Стоимость эталонных марок нефти увеличилась после принятия в США законопроекта об экстренном финансировании борьбы с коронавирусом. Фьючерсы нефтяной смеси марки Brent с поставкой в мае выросли на лондонской ICE до $51,79, прибавив в цене $0,66 (1,29%).
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