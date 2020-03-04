Энергетика

News.ruNews.ruЦены на нефть растут после снижения накануне

Стоимость эталонных марок нефти увеличилась после принятия в США законопроекта об экстренном финансировании борьбы с коронавирусом. Фьючерсы нефтяной смеси марки Brent с поставкой в мае выросли на лондонской ICE до $51,79, прибавив в цене $0,66 (1,29%).
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Цены на нефть растут после снижения накануне

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Brent подорожала до $51,8 за баррель

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Стоимость барреля нефти Brent превысила 52 доллара

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Эхономика: Нефтяные цены продолжают расти

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Мировые цены на нефть показывают рост

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Нефть подорожала в надежде на сокращение добычи ОПЕК+

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Комментарии

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Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
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Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника отправят в колонию

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Apple предупредила о нехватке подменных iPhone из-за коронавируса

Apple предупредила сотрудников технической поддержки в магазинах, что в ближайшее время могут быть проблемы с поставкой новых iPhone на замену поврежденных гаджетов, пишет Bloomberg.
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Памфилова сравнила поправки к Конституции с комплексным обедом

Невозможно сделать бюллетень, в котором будет допустимо голосование по каждой отдельной поправке к Конституции, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме в Стрельне.
Коммерсантъ 05:45
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Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Петербурге

В Роспотребнадзоре подтвердили, что студент из Италии, которого ранее госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга с симптомами ОРВИ, заразился новой коронавирусной инфекций.
Эксперт Северо-Запад 05:06
Энергетика

Россия не смогла договориться о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти из-за эпидемии коронавирусного заболевания.
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Сторчак покинул пост замминистра финансов России

Отмечается, что Сторчак покинул пост «в связи с переходом на другую работу».
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Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.
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ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

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У команды Квята появился обувной спонсор

Из заявления, сделанного по случаю подписания соглашения руководителем команды Францем Тостом, можно сделать вывод, что Piloti станет не только спонсором, но и поставщиком AlphaTauri.
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Самая секретная в мире подлодка попала на фото

Как отмечает издание, Delfin — одна из самых секретных подлодок, поскольку ранее ее запечатлели только раз, причем изображение было нечетким.
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Алексей Панин эмигрирует из России

Есть женщина, которую любишь, а с мужиками -- это такой приятный бонус, признался Алексей Панин и решил уехать туда, где на такие отношения смотрят сквозь пальцы.
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что Россия обратилась в организацию с предложением провести чемпионат мира 2020 года у себя, если вдруг турнир перенесут из Швейцарии в связи с эпидемией коронавируса.
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Пятый за неделю корабль ВМФ России отправился в Сирию

В Сирию отправился пятый за неделю корабль Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные источники.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

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Гражданка Узбекистана сбежала из сексуального рабства в Москве

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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
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Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Гончаренко

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