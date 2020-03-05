Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть показывают рост
Мировые цены на нефть растут в четверг, 5 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,07%, составив $47,28 за баррель.
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Комментарии
Происшествия
В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП
Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Авто
Российские автомобили оснастят системами оповещения о нарушении ПДД
Предлагается использование умных систем, которые будут распознавать дорожные знаки, сигналы светофоров, а также разметку, и в случае нарушения правил водителем, систему начнут сообщать ему об этом.
Кино
Фею в ремейке «Золушки» сыграет темнокожий мужчина
На роль крестной-феи в ремейке «Золушки» пригласили темнокожего американского актера Билли Портера.
Политика
Путин: ситуация в Идлибе требует прямого диалога с Эрдоганом
Путин отметил, что всегда есть темы для разговора, но обострение ситуации в Идлибе требует прямого разговора лично с Эрдоганом.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Общество
Телесваха Сябитова обвинила российских женщин в продажности
Телеведущая Роза Сябитова раскритиковала российских женщин за продажность.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за комментарий в интернете о взрыве в Архангельске
Любшин признан виновным в публичном оправдании терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Политика
Глава МИД Сербии осудил попытки остановить «Турецкий поток»
В Европу газ из "Турецкого потока" пойдет через Болгарию — в Сербию и Венгрию.
Политика
МИД Украины вызвал посла Норвегии из-за конференции по Крыму
Украинский МИД вызывал посла Норвегии Уле Терье Хорпестада из-за конференции по Крыму, которая состоится в конце марта в Осло.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Шоу-бизнес
Кудрявцеву заменили на Бузову на премии «Муз-ТВ»
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что они не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии «Муз-ТВ».
Энергетика
Газпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было
Ранее об объявлении форс-мажора крупнейшим импортером газа в КНР — компанией Petrochina, сообщило агентство Reuters.
Наука
Пестициды замедляют развитие мозга пчел и приводят к их вымиранию
Команда ученых, опубликовавшая свои результаты в «Proceedings of the Royal Society B», использовала подробные микро-КТ-сканирования, чтобы получить беспрецедентное представление о развитии пчелиного мозга под воздействием пестицидов.
Футбол
РФС пока не знает, где пройдет матч «Зенит» – «Спартак»
23 апреля, «Газпром Арена» 🔥🔥🔥 pic. twitter. com/8q10KBRu1M — ФК «Зенит»🌊 March 4, 2020 Однако уже сегодня, 5 марта, журналисты выяснили, что из нынешнего регламента Кубка России нет четкого понимания, где состоится матч «Зенит» – «Спартак».
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место стартует женским спринтом
Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место 5 марта стартует спринтерской гонкой у женщин.
Футбол
«Челси» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка Англии
«Челси» в 1/8 финала турнира на своем поле победил «Ливерпуль», с большим отрывом лидирующий в чемпионате Англии (2:0). По голу забили Виллиани Росс Баркли.
Экономика
Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Спорт
Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу
Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Наука
Небулайзер помог окситоцину углубиться в мозг
Британские исследователи выяснили, что с помощью небулайзера введение синтетического окситоцина оказывает максимальный физиологический эффект.
Общество
В Петербурге 700 студентов поместили под карантин из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге по предписанию Роспотребнадзора помещены под карантин более 700 студентов Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова.
Экономика
«Представьте худшее и готовьтесь»: миллиардер Рэй Далио назвал коронавирус случающейся раз в 100 лет катастрофой
Свои «мысли о коронавирусе» основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates опубликовал в LinkedIn, подчеркнув, что он не эксперт по болезням.
Общество
В Дублине Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива
Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Ирландии.
Общество
Массовые мероприятия запретят на Украине из-за коронавируса
Как ранее писал NEWS.ru, Международный союз велосипедистов (UCI) после совещания с организаторами гонок и спортсменами принял решение пока не отменять соревнования из-за вспышки коронавируса.
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Гаджеты
Состоялась презентация мощных и недорогих смартфонов Realme 6 и 6 Pro
Представлены доступные смартфоны Realme 6 и 6 Pro. Эти смартфоны полюбятся пользователям.