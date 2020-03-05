Мировые цены на нефть растут в четверг, 5 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,07%, составив $47,28 за баррель.

Авто Российские автомобили оснастят системами оповещения о нарушении ПДД Предлагается использование умных систем, которые будут распознавать дорожные знаки, сигналы светофоров, а также разметку, и в случае нарушения правил водителем, систему начнут сообщать ему об этом.

Общество Силуанов назвал отмирающие профессии в России Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.

Шоу-бизнес Кудрявцеву заменили на Бузову на премии «Муз-ТВ» Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что обиделась на друзей из шоу-бизнеса за то, что они не сообщили ей о назначении певицы Ольги Бузовой на роль ведущей премии «Муз-ТВ».

Наука Пестициды замедляют развитие мозга пчел и приводят к их вымиранию Команда ученых, опубликовавшая свои результаты в «Proceedings of the Royal Society B», использовала подробные микро-КТ-сканирования, чтобы получить беспрецедентное представление о развитии пчелиного мозга под воздействием пестицидов.

Футбол «Челси» сыграет с «Лестером» в четвертьфинале Кубка Англии «Челси» в 1/8 финала турнира на своем поле победил «Ливерпуль», с большим отрывом лидирующий в чемпионате Англии (2:0). По голу забили Виллиани Росс Баркли.

Экономика Российскому ОПК спишут долги на сотни миллиардов рублей Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут реструктурированы долги на 750 млрд рублей, почти половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Наука Небулайзер помог окситоцину углубиться в мозг Британские исследователи выяснили, что с помощью небулайзера введение синтетического окситоцина оказывает максимальный физиологический эффект.