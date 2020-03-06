Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть показывают рост

Мировые цены на нефть растут в четверг, 5 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,07%, составив $47,28 за баррель.
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Цена нефти основных марок Brent и WTI упала более чем на 9%

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