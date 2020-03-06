Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть показывают рост
Мировые цены на нефть растут в четверг, 5 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,07%, составив $47,28 за баррель.
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Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки
Интерфаксвчера в 10:25
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Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
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Хэтчбек Audi A3 Sportback нового поколения появится в России в четвертом квартале 2020 года.
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Канада выделит Украине $1,5 млн на поддержку полиции
Правительство Канады выделит около $1,5 млн на поддержку полиции Киева, следует из заявления канадского МИД по итогам поездки главы ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня на Украину.
Армия и оружие
На переговорах с Путиным Эрдогану сделали грозный намек
В минувшую пятницу Эрдоган сел за стол переговоров с Владимиром Путиным.
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Власти США отправят на карантин валюту из Азии
Федеральная резервная система США планирует отправлять на карантин наличные, которые поступают в страну из Азии.
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В МИД Украины подтвердили смерть двух украинских шахматистов в Москве
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В Steam и Epic Games Store открылись предзаказы State of Decay 2
В магазинах Steam и Epic Games Store появилась возможность оформить предварительный заказ зомби-экшена от третьего лица State of Decay 2. На обеих площадках игра стоит ₽599, а релиз запланирован на 13 марта.
Общество
Власти Италии решили закрыть Венецию и Милан
Власти Италии решили закрыть на въезд и выезд административную область Ломбардия, а также еще 11 провинций, в том числе Венецию.
Общество
Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17
Судебный процесс в Гааге по делу о крушении в Донбассе самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines может затянуться на полгода, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Армия и оружие
Британские истребители поднимались для сопровождения российских Ту-142
Британские истребители Typhoon взлетели в субботу с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолетов, которые оказались "в зоне интересов Великобритании", сообщается в Twitter Королевских ВВС.
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Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
Происшествия
На заводе Мотор Сич обрушилась часть кирпичной конструкции
Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
Здоровье
В Китае разработали прибор для диагностики коронавируса за полчаса
Группа исследователей из Сямэньского университета на востоке Китая создала измерительный прибор, который позволяет выявлять заражение новым коронавирусом в кратчайшие сроки.
Армия и оружие
В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе
«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
Политика
В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»
В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
Общество
Сын Высоцкого обратился к юристам из-за фото отца в рекламе ФБР
Актер и режиссер Никита Высоцкий обратился к юристам из-за использования в рекламе ФБР США фотографии его отца, советского артиста Владимира Высоцкого.
Культура
В Париже прошла европейская премьера российского фильма об экспедиции на Антарктиду
Европейская премьера картины, повествующей об истории российских исследований Антарктиды, состоялась в субботу вечером на Фестивале российского кино в Париже в рамках программы, посвященной проблемам экологии и климата в мире.
Гаджеты
Раскрыта производительность новых SUPER-видеокарт от NVIDIA
Игры
Capcom показала 13 минут геймплея Resident Evil 3 Remake
Игровое издательство Capcom показало геймплей Resident Evil 3 Remake. Трансляция была опубликована на Twitch-канале разработчиков.
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Ницце»
«Ницца» на своем поле переиграла «Монако» 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Гаджеты
Выход iPhone 12 с 5G может задержаться
Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Происшествия
В Черкесске произошла драка между фанатами и судьями на турнире по ММА
Драка произошла между болельщиками и судьями на турнире ACA Young Eagles 12 по ММА (смешанные единоборства) в Черкесске.
Общество
В Минфине предложили конфисковать незаконно выведенную валюту
В Министерстве финансов РФ озвучили предложение разрешить конфискацию незаконно выведенной из страны валюты.
Происшествия
В Мексике третий человек умер от зараженного бактериями лекарства
Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила о гибели третьего пациента, пострадавшего в больнице компании от использования бактериально зараженного препарата гепарин натрия, в реанимации остаются 6 человек.