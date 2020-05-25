Энергетика
Аргументы и ФактыМировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу
Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения. По данным торгов, к 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на лондонской бирже на 0,46% до 35,29 доллара за баррель.
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Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Vprognoze.ru вчера в 04:07
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили детям аквапарк за полмиллиона рублей
Сюрприз обошелся в полмиллиона рублей (и это без учета сборки и установки). starhit.ru Покупка надувного аквапарка была инициирована Оксаной Самойловой, хотя, судя по всему, ее поддержал и Джиган, потому что рассказывая об этом, Оксана делала упор на том, что это было их общим решением.
SM News вчера в 08:40
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус
Как сообщили в Роспотребнадзоре, страх и дезинформация привели к появлению мифа о том, что спиртное может убить коронавирус.
RuNews24.ru вчера в 23:14
Интернет
Назван способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете
Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Тимур Садыков рассказал, как навсегда очистить историю просмотров в Интернете.
ФАН 02:55
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
Здоровье
Кардиолог назвал три симптома сердечного приступа
Врач-кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа.
РЕН ТВ 01:34
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за связь со школьником
"Приговором Кировского районного суда Астрахани местной жительнице назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на пять лет", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:38
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Общество
Рестораны и бары открылись в Греции
Кафе, рестораны, бары и таверны начали работать сегодня в Греции. Предприятия общепита открыли на две недели раньше запланированного срока.
Pravda.Ru 03:12
Общество
В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков
15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Вести.Ru 02:59
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости вчера в 10:01
Общество
Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми
Новгородские ведомости 23 мая в 08:48
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru 23 мая в 09:02
Общество
Агрегаторы столкнулись с угрозой отмены пропусков из-за уловки таксистов
Кто нелегально оформляет пропуска На форуме для таксистов forum.taxi РБК обнаружил жалобу одного из пользователей, что у него не получается зарегистрировать пропуск с использованием ИНН "Яндекса" и что тот получил совет использовать реквизиты "Ситимобила".
РБК 02:02
Общество
В Калининградской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Трое пожилых людей, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининградской области за последние сутки, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 21, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:27
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн
Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru 23 мая в 05:56
Общество
В Курганской области выявили шесть новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили шесть новых случаев коронавируса. На 25 мая в регионе зарегистрировано ещё 6 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 04:25
Общество
Лео Бокерия посоветовал разрешить прогулки пожилым людям
По мнению Лео Бокерия, люди старшего возраста могли бы просто выйти и подышать свежим воздухом, что вполне возможно в любых условиях и в любом городе.
Российская газета 03:35
Происшествия
СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве
Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
РБК вчера в 17:01
Общество
В Госдуме планируют ужесточить наказание за ДТП для водителей без прав
Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который ужесточит наказание для водителей без прав за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Тарантас Ньюс 03:04
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform вчера в 09:27
Энергетика
Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43