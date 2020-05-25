Энергетика
Аргументы и ФактыМировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу
Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения. По данным торгов, к 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на лондонской бирже на 0,46% до 35,29 доллара за баррель.
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Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось здание неэксплуатируемой градирни
По предварительной информации, на территории производственной площадки горит отдельно стоящее здание неэксплуатируемой градирни.
РИА Новости 07:48
Культура
Кто присоединится к празднованию 80-летия Иосифа Бродского
Коммерсантъ FM вчера в 04:41
Здоровье
В Петербурге пояснили резкий скачок погибших от коронавируса
20 смертельных случаев от коронавируса в Петербурге подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021.
FlashNord вчера в 05:09
Общество
Вирусолог объяснил, как действовать при второй волне COVID-19
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн предложил, как действовать общественности и властям в момент появления второй волны новой коронавирусной инфекции в России.
Аргументы недели 06:58
Футбол
Семин: «Возвращение в „Локомотив“ в 2009 году было поспешным решением»
По окончании сезона Семин вернулся в "Локомотив", где спустя год с небольшим из-за конфликта с на тот момент президентом клуба Ольгой Смородской был снят с должности, в результате чего вновь заключил контракт с киевским "Динамо".
Sport24.ru 05:20
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Хоккей
Гатиятулин сформировал тренерский штаб «Трактора»
Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин сформировал тренерский штаб команды на предстоящий сезон КХЛ, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 08:22
Общество
Мишустин призвал граждан РФ воздержаться от заграничного отдыха
Москва, 25 мая 2020, 14:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая призвал граждан РФ воздержаться от зарубежных поездок.
REGNUM 07:20
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Общество
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
Гаджеты
Смарт-часы Realme Watch с датчиком ЧСС оценены в $50
Китайская компания Realme официально представила свои первые наручные смарт-часы: гаджет под названием Realme Watch будет предлагаться по ориентировочной цене 50 долларов США.
3DNews 04:58
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru вчера в 23:21
Экономика
Минфин предложил упростить продажу ювелирных изделий
Минфин предлагает повысить сумму покупки ювелирных изделий, совершенной с помощью банковской карты, при которой идентификация не нужна, до 600 000 руб.
Ведомости вчера в 17:34
Общество
Одиннадцатиклассники могут написать итоговое сочинение 8 июня
Одиннадцатиклассники могут написать итоговое сочинение 8 июня в тех регионах, где экзамен не состоялся 25 мая, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Газета.Ru 07:28
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Российский известный продюсер Иосиф Пригожин ответил в социальной сети солисту группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посмеялся над словами о «ужасном положении» наших артистов из-за пандемии COVID-19.
Evo-rus.com 05:43
Происшествия
В Волгограде задержали зампрокурора
Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:26
Общество
В Петербурге закрасили граффити-портрет Бродского
Граффити-портрет Иосифа Бродского, нарисованный в воскресенье в честь 80-летия поэта напротив Дома Мурузи в центре Санкт-Петербурга, закрасили в понедельник утром.
ТАСС 06:31
Общество
Роспотребнадзор подал в суд на сеть алкомаркетов «Красное и белое»
Иск против сети алкомагазинов «Красное и белое» подало свердловское управление Роспотребнадзора, сообщили 25 мая в пресс-службе Свердловского областного суда.
ИА Красная Весна 04:32
Общество
Воздух в России рекордно загрязнился
Lenta.ru 05:01
Общество
Илону Маску и Граймс пришлось изменить имя сына X Æ A-12
Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск и исполнительница Клэр Буше, известная как Граймс, изменили имя своему сыну.
News.ru 06:05
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Наука
Под Астраханью нашли вторую столицу Золотой Орды
Ранее считалось, что именно под современным селом Селитренное находятся культурные слои XIII века, что позволяло ученым предполагать o том, что Селитренное городище – это первая столица Золотой Орды город Сарай (Сарай Бату – как это часто звучало).
Газета Культура 06:38
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Футбол
Московская область отказалась от предложений по спонсорству «Химок»
Правительство Московской области отказалось от двух предложений пол спонсорству футбольного клуба «Химки», - передает Чемпионат.
ProstoProSport 01:30
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01