Энергетика
Аргументы и ФактыМировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу
Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения. По данным торгов, к 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на лондонской бирже на 0,46% до 35,29 доллара за баррель.
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Общество
Япония отменила режим ЧС, введенный из-за коронавируса
Газета.Ru 05:13
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Республика Татарстан вчера в 11:53
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Происшествия
Следователи задержали троих подозреваемых в перестрелке на юге Москвы
Следователи задержали троих подозреваемых в перестрелке на юге Москвы, допрошено более 15 участников конфликта и очевидцев.
Известия 05:25
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Известия вчера в 19:16
Наука
Доказан хороший способ предотвратить заражение коронавирусом
Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Lenta.ru вчера в 23:30
Общество
Власти Краснодара рассказали, как жителям Адыгеи заезжать в Краснодар
Как теперь заезжать в Краснодар жителям Адыгеи, 25 мая рассказал мэр города Евгений Первышов.
Юга.ру 04:37
Кино
Франшизу «Мир Юрского периода» продолжат после третьей части
В интервью Collider продюсер Фрэнк Маршалл рассказал, что франшиза о динозаврах не закончится после триквела «Мира Юрского периода».
КиноПоиск 23 мая в 06:10
Экономика
Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
Футбол
Игроки сборной России по футболу оказали помощь больницам Дагестана
Махачкалинские известия 05:46
Кино
Фанаты DC требуют режиссерскую версию «Отряда самоубийц»
Вслед за анонсом режиссерской версии "Лиги Справедливости" Зака Снайдера фанаты киновселенной DC начали требовать у Warner Bros. выхода расширенного издания "Отряда самоубийц" Дэвида Эйра.
Piter.tv 04:55
Происшествия
Астраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника
Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы.
REGNUM 04:43
Шоу-бизнес
Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
Светлана Лобода поделилась с поклонниками фотографией без ретуши.
Территория новостей вчера в 12:58
Технологии
Данные 200 тыс. пользователей криптовалют выставлены на продажу
По данным сервиса по мониторингу уязвимостей Under the Breach, злоумышленник предлагает купить данные пользователей Ledger и Trezor.
РБК 03:08
Происшествия
В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов
Полиция в Домодедово задержала двух мужчин, устроивших драку на борту самолета, прилетевшего в Москву из Сочи.
РБК вчера в 17:38
Общество
ФСО зафиксировала рост опасений насчет занятия бизнесом в России
В 2017 году 57,1% опрошенных считали, что вести бизнес в России небезопасно, сейчас их число выросло до 74,3%. Доля респондентов, которые считают, что российское законодательство не предоставляет достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного преследования, за эти годы почти не изменилась и сохранилась на уровне 70–71%.
Forbes 03:29
Политика
Палестина выбрала Россию вместо США
Америка потеряла доверие Палестины в качестве посредника в конфликте с Израилем. Палестина выбрала Россию вместо США.
Piter.tv 05:27
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили детям аквапарк за полмиллиона рублей
Сюрприз обошелся в полмиллиона рублей (и это без учета сборки и установки). starhit.ru Покупка надувного аквапарка была инициирована Оксаной Самойловой, хотя, судя по всему, ее поддержал и Джиган, потому что рассказывая об этом, Оксана делала упор на том, что это было их общим решением.
SM News вчера в 08:40
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Политика
Китай обвинил США в подталкивании к «новой холодной войне»
Министр иностранных дел Китая Ван И в кулуарах Национального народного конгресса в Пекине заявил, что некоторые политические силы в США подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне».
РБК вчера в 23:10
Происшествия
Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве
235-ый гарнизонный военный суд арестовал полковника ФСО Дмитрия Ширенова, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:30
Общество
Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19
В Петербурге эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к осени, а при оптимистичном сценарии основные ограничения начнут снимать в июле-августе.
Российская газета 03:33
Происшествия
В Калининградской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Трое пожилых людей, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининградской области за последние сутки, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 21, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:27
Общество
В Тульской области за сутки выявили 111 носителей коронавируса
Тула, 25 мая 2020, 10:57 — REGNUM 111 случаев заражения коронавирусом выявлено за последние сутки на территории Тульской области, об этом сообщил 25 мая региональный штаб.
REGNUM 03:57
Авто
В Бельгии разработали «супер-Lada»
На создание Lada 112 Super-1600 потребовалось 2 месяца.
CarsWeek.ru 03:53
Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru вчера в 09:32