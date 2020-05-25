Энергетика
REGNUMМировые цены на нефть показывают незначительный рост
Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
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Происшествия
Дагестанского чиновника обвинили во взятке экс-главе УФАС
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора государственного казенного учреждения "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева за взятку экс-руководителю УФАС Дагестана Кубасаю Кубасаеву, сообщает ведомство.
РИА Новости 03:39
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Здоровье
Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных
В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Авто
Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов
Дни24 вчера в 05:20
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Экономика
Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
Общество
Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж
Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
Происшествия
Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения
Жителю Нижневартовска, который 23 мая захватил заложников в банке в Москве и угрожал устроить взрыв, предъявили обвинения.
RT на русском 05:52
Шоу-бизнес
Жена Погребняка заявила, что коронавирусом заразилась вся семья, врачи не приезжают пятый день
ODDS.ru 07:05
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
В Архангельской области открыли еще один обсерватор
На 25 мая в Архангельской области зарегистрировали 169 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает областной оперативный штаб.
Новости Архангельска 29.ru 06:27
Общество
В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений
В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
Общество
Оголодавшие из-за пандемии крысы атаковали города США
Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил об увеличении активности оголодавших из-за пандемии крыс в стране, говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
ФАН 05:58
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус
Lenta.ru 06:10
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Кино
Джейсону Стейтему подобрали роль в киновселенной Marvel
Голливудский актер является одним из претендентов на роль Сорвиголовы в новом фильме про Человека-паука.
NewInform 02:33
Общество
В игре Strategic Mind: Blitzkrieg Гитлеру дали шанс всех победить
Победный блицкриг во Второй мировой войне можно обеспечить армии вермахта в игре Strategic Mind: Blitzkrieg украинской студии Starni Games.
ИА Красная Весна вчера в 06:19
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
Общество
Московские власти могут выкупить «Горбушку» за 650 млн рублей
Дворец культуры имени Горбунова, известный как «Горбушка», могут выкупить власти Москвы за 650 миллионов рублей, сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
РИАМО 05:10
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26