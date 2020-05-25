Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Происшествия Дагестанского чиновника обвинили во взятке экс-главе УФАС Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора государственного казенного учреждения "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева за взятку экс-руководителю УФАС Дагестана Кубасаю Кубасаеву, сообщает ведомство.

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1K

Здоровье Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.

Политика Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции. 844

Общество Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная. 89

Общество В Архангельской области открыли еще один обсерватор На 25 мая в Архангельской области зарегистрировали 169 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает областной оперативный штаб. 59

Общество Оголодавшие из-за пандемии крысы атаковали города США Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил об увеличении активности оголодавших из-за пандемии крыс в стране, говорится сообщении, опубликованном на сайте ведомства. 14

Шоу-бизнес Пригожин ответил на критику Шнурова Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее. 1,2K

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 2

Кино Джейсону Стейтему подобрали роль в киновселенной Marvel Голливудский актер является одним из претендентов на роль Сорвиголовы в новом фильме про Человека-паука. 19

Общество В игре Strategic Mind: Blitzkrieg Гитлеру дали шанс всех победить Победный блицкриг во Второй мировой войне можно обеспечить армии вермахта в игре Strategic Mind: Blitzkrieg украинской студии Starni Games.

Общество Московские власти могут выкупить «Горбушку» за 650 млн рублей Дворец культуры имени Горбунова, известный как «Горбушка», могут выкупить власти Москвы за 650 миллионов рублей, сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.