Энергетика
Аргументы и ФактыМировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу
Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения. По данным торгов, к 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на лондонской бирже на 0,46% до 35,29 доллара за баррель.
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 07:22, Ашберн
Происшествия
Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения
Жителю Нижневартовска, который 23 мая захватил заложников в банке в Москве и угрожал устроить взрыв, предъявили обвинения.
RT на русском 05:52
Общество
Доказан хороший способ предотвратить заражение коронавирусом
Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Lenta.ru вчера в 23:30
Общество
В игре Strategic Mind: Blitzkrieg Гитлеру дали шанс всех победить
Победный блицкриг во Второй мировой войне можно обеспечить армии вермахта в игре Strategic Mind: Blitzkrieg украинской студии Starni Games.
ИА Красная Весна вчера в 06:19
Общество
Минюст пересмотрел взгляды на «Помощника Москвы»
В апреле 2020 года Минюст предложил обозначить в новом КоАП правило, согласно которому автоматическая фиксация нарушений применяется только без «непосредственного воздействия человека» на «техническое устройство».
Коммерсантъ вчера в 17:52
Общество
Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж
Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
Общество
Выпускников приглашают на «Последний звонок» в сеть
25 мая 2020 года всех выпускников приглашают на торжественную линейку в сеть. "Последний звонок" в этом году пройдет в режиме онлайн.
Vologda-poisk.ru 02:48
Кино
Пятый фильм о Джоне Уике станет последним
Ранее в этом месяце режиссер Чад Стахелски, снявший три первые части, заявлял, что четвертому фильму линейки хорошо бы стать последним.
Российская газета 06:58
Кино
Фанаты «Отряда самоубийц» требуют выхода режиссерской версии
Поклонники киновселенной DC требуют от Warner Bros. выпустить режиссерскую версию картины Отряд самоубийц, запустив хэштег в Twitter.
iReactor 07:03
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях
Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
Общество
Где в Самарской области выявили новых заболевших коронавирусом 25 мая
Сегодня, 25 мая, в региональном оперативном штабе уточнили, где были найдены новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области.
Pro Город Самара 04:38
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Политика
Губернатор Алиханов заявил о «низкой компетенции советников» Трампа
В ответ Алиханов отметил, что советники президента США делают заявления, «далекие от реальности».
BFM.ru вчера в 10:51
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана упала с качелей с детьми на руках
Накануне Виторган опубликовал видео, на котором его супруга Ирина качается на качелях вместе с двумя детьми на руках.
Экспресс газета 02:19
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Экономика
Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан
Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33
Армия и оружие
Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс
Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Общество
Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений
Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственной торговли, а затем сферы бытовых услуг.
Lenta.ru вчера в 20:30
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Армия и оружие
В Sohu восхитились новым двигателем для российского Су-57
В Sohu восхитились новым двигателем для российского Су-57.
Piter.tv 06:57