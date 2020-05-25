Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу

Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения. По данным торгов, к 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на лондонской бирже на 0,46% до 35,29 доллара за баррель.
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Котировки Brent и WTI растут благодаря «надеждам»

Росбалт07:04

Нефть определилась с диапазоном колебаний цен

REGNUM05:38

Новости кризиса 25 мая: в России хотят изменить надбавки к пенсии, Кудрин назвал главные минусы антикризисных мер

URA.Ru00:24

Нефть снова дорожает после падения в цене из-за геополитики

News.ru02:05

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:31

Brent и WTI сохраняют неплохие шансы на развитие роста в район $38 и $36 соответственно - ИК «Велес Капитал»

Финмаркет03:25

Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 23:23
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Общество

В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС

ТАСС 05:04
11
Происшествия

Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения

Жителю Нижневартовска, который 23 мая захватил заложников в банке в Москве и угрожал устроить взрыв, предъявили обвинения.
RT на русском 05:52
14
Общество

Срок начисления надбавки к пенсии могут снизить на пять лет

Вести.Ru 06:15
1,2K
Общество

Доказан хороший способ предотвратить заражение коронавирусом

Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Lenta.ru вчера в 23:30
24
Общество

В игре Strategic Mind: Blitzkrieg Гитлеру дали шанс всех победить

Победный блицкриг во Второй мировой войне можно обеспечить армии вермахта в игре Strategic Mind: Blitzkrieg украинской студии Starni Games.
ИА Красная Весна вчера в 06:19
Общество

Минюст пересмотрел взгляды на «Помощника Москвы»

В апреле 2020 года Минюст предложил обозначить в новом КоАП правило, согласно которому автоматическая фиксация нарушений применяется только без «непосредственного воздействия человека» на «техническое устройство».
Коммерсантъ вчера в 17:52
1
Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
305
Общество

Выпускников приглашают на «Последний звонок» в сеть

25 мая 2020 года всех выпускников приглашают на торжественную линейку в сеть. "Последний звонок" в этом году пройдет в режиме онлайн.
Vologda-poisk.ru 02:48
3
Кино

Пятый фильм о Джоне Уике станет последним

Ранее в этом месяце режиссер Чад Стахелски, снявший три первые части, заявлял, что четвертому фильму линейки хорошо бы стать последним.
Российская газета 06:58
11
Кино

Фанаты «Отряда самоубийц» требуют выхода режиссерской версии

Поклонники киновселенной DC требуют от Warner Bros. выпустить режиссерскую версию картины Отряд самоубийц, запустив хэштег в Twitter.
iReactor 07:03
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино задумалась о детях

Победительница нового сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Барбара Пино в беседе с порталом Teleprogramma.pro ответила на вопрос о будущих детях.
Газета.Ru 06:56
7
Общество

Где в Самарской области выявили новых заболевших коронавирусом 25 мая

Сегодня, 25 мая, в региональном оперативном штабе уточнили, где были найдены новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области.
Pro Город Самара 04:38
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Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
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Политика

Губернатор Алиханов заявил о «низкой компетенции советников» Трампа

В ответ Алиханов отметил, что советники президента США делают заявления, «далекие от реальности».
BFM.ru вчера в 10:51
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Здоровье

В Свердловской области нашли коронавирус сразу у 279 человек

REGNUM 04:40
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана упала с качелей с детьми на руках

Накануне Виторган опубликовал видео, на котором его супруга Ирина качается на качелях вместе с двумя детьми на руках.
Экспресс газета 02:19
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Происшествия

В Башкирии насмерть зажало 4-летнего ребенка стеклом автомобиля

Горобзор.ру 01:37
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Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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Происшествия

Федерация тенниса Грузии высказалась об инциденте с Басилашвили

Газета.Ru 02:50
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
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Экономика

Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33
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Армия и оружие

Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс

Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
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Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
14
Общество

Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений

Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственной торговли, а затем сферы бытовых услуг.
Lenta.ru вчера в 20:30
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Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
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Армия и оружие

В Sohu восхитились новым двигателем для российского Су-57

В Sohu восхитились новым двигателем для российского Су-57.
Piter.tv 06:57
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