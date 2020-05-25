Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения. По данным торгов, к 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на лондонской бирже на 0,46% до 35,29 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу

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