Энергетика
Аргументы и ФактыМировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу
Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения. По данным торгов, к 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на лондонской бирже на 0,46% до 35,29 доллара за баррель.
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Гаджеты
Huawei выпустит флагманский процессор Kirin 1020
После ввода санкций компания TSMC отказалась от сделки. Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020.
Piter.tv 03:22
Происшествия
Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинение
Мужчине, угрожавшему взорвать отделение банка в центре Москвы и захватившему заложников, предъявили обвинение.
Известия 05:47
Здоровье
Челябинские власти рассказали, как будут ослаблять карантин
Власти Челябинской области рассказали о том, каким будет второй и третий этапы снятия ограничительных мер введенных из-за коронавируса.
URA.Ru 04:04
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на нехватку денег
Пожаловалась на катастрофическую нехватку средств и актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова.
Bimru.ru 02:48
Шоу-бизнес
Дочь опубликовала архивный снимок Ларисы Долиной без косметики
Не секрет, что певица Лариса Долина называет свою дочку Ангелину сокращённо Лина.
Paparazzi.ru вчера в 11:34
Происшествия
СМИ назвали причиной стрельбы в Москве конфликт в похоронном бизнесе
К перестрелке, произошедшей 24 мая на юге Москвы, привел конфликт между двумя компаниями, работающими в сфере ритуальных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 07:15
Общество
Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»
Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Здоровье
Больше половины регионов РФ могут приступить к снятию ограничений
Больше половины регионов РФ могут приступить к снятию ограничений Страна постепенно выходит из ограничений по коронавирусу.
Экспресс газета вчера в 23:30
Политика
США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга
"Трудно представить себе, что Гонконг по-прежнему будет азиатским финансовым центром в случае захвата Китаем", - добавил советник президента США Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 10:52
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Здоровье
В больнице Фишера Волжского коронавирусом заболели 47 человек
Еще 15 человек заболели коронавирусом в отделении гастроэнтерологии. Здесь также, по предписанию Роспотребнадзора, введен карантин.
Волгоградская правда 06:23
Общество
В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений
В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
Политика
Стали известны пропустившие заседание Совбеза ООН по Крыму страны
Москва, 23 мая 2020, 11:10 — REGNUM В организованном Россией заседании Совета безопасности ООН по Крыму отказались принимать участие Великобритания, США, Украина и Эстония.
REGNUM 23 мая в 04:10
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус
У российской актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 25 мая.
Lenta.ru 06:10
Общество
Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений
Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственной торговли, а затем сферы бытовых услуг.
Lenta.ru вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Петров опубликовал трогательное фото со своей возлюбленной
Актер Александр Петров опубликовал на своей странице в Instagram трогательную фотографию со своей возлюбленной Стасей Милославской, которая держит в руках кошку.
Вечерняя Москва 05:49
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Происшествия
СК возбудил дело о махинациях на олимпийской стройке в Челябинске
Следственные органы 25 мая возбудили новое дело по нарушениям, допущенным при строительстве олимпийского центра шорт-трека в Челябинске.
URA.Ru 07:04
Путешествия
Турпоток в Турцию в январе-апреле сократился в полтора раза
Чаще всего в январе-апреле в Турции гостили граждане Болгарии (400 тыс.), Германии (356 тыс.), Грузии (330 тыс.), России (317 тыс.) и Ирана (220 тыс.).
Inc-news.ru вчера в 12:23
Здоровье
Названа главная мишень коронавируса в организме
Московский Комсомолец 02:42
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия вчера в 02:03
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову на «стишки» о бедственном положении артистов
News.ru 23 мая в 23:57