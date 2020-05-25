Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу

Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения. По данным торгов, к 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на лондонской бирже на 0,46% до 35,29 доллара за баррель.
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Котировки Brent и WTI растут благодаря «надеждам»

Росбалт07:04

Нефть определилась с диапазоном колебаний цен

REGNUM05:38

Brent и WTI сохраняют неплохие шансы на развитие роста в район $38 и $36 соответственно - ИК «Велес Капитал»

Финмаркет03:25

Нефть снова дорожает после падения в цене из-за геополитики

News.ru02:05

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:31

Новости кризиса 25 мая: в России хотят изменить надбавки к пенсии, Кудрин назвал главные минусы антикризисных мер

URA.Ru00:24

Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 23:23
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Huawei выпустит флагманский процессор Kirin 1020

После ввода санкций компания TSMC отказалась от сделки. Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020.
Piter.tv 03:22
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Происшествия

Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинение

Мужчине, угрожавшему взорвать отделение банка в центре Москвы и захватившему заложников, предъявили обвинение.
Известия 05:47
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
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Здоровье

Челябинские власти рассказали, как будут ослаблять карантин

Власти Челябинской области рассказали о том, каким будет второй и третий этапы снятия ограничительных мер введенных из-за коронавируса.
URA.Ru 04:04
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на нехватку денег

Пожаловалась на катастрофическую нехватку средств и актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова.
Bimru.ru 02:48
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Армия и оружие

Армия Хафтара отчиталась о 13 сбитых турецких беспилотниках

Piter.tv 05:36
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Шоу-бизнес

Дочь опубликовала архивный снимок Ларисы Долиной без косметики

Не секрет, что певица Лариса Долина называет свою дочку Ангелину сокращённо Лина.
Paparazzi.ru вчера в 11:34
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Происшествия

СМИ назвали причиной стрельбы в Москве конфликт в похоронном бизнесе

К перестрелке, произошедшей 24 мая на юге Москвы, привел конфликт между двумя компаниями, работающими в сфере ритуальных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 07:15
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Фигурное катание

Фигуристы группы Тутберидзе первыми заехали на базу в Новогорск

Metaratings 05:00
Общество

Профсоюзы России добиваются компенсаций для работников на «удалёнке»

Москва, 25 мая 2020, 02:39 — REGNUM Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовила проект закона о поправках в Трудовой кодекс, который позволит работникам на удалённой работе получать компенсацию от работодателей в связи с возникшими расходами.
REGNUM вчера в 19:39
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Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
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Здоровье

Больше половины регионов РФ могут приступить к снятию ограничений

Больше половины регионов РФ могут приступить к снятию ограничений Страна постепенно выходит из ограничений по коронавирусу.
Экспресс газета вчера в 23:30
Политика

США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга

"Трудно представить себе, что Гонконг по-прежнему будет азиатским финансовым центром в случае захвата Китаем", - добавил советник президента США Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 10:52
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
Здоровье

В больнице Фишера Волжского коронавирусом заболели 47 человек

Еще 15 человек заболели коронавирусом в отделении гастроэнтерологии. Здесь также, по предписанию Роспотребнадзора, введен карантин.
Волгоградская правда 06:23
2
Общество

В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений

В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
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Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
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Политика

Стали известны пропустившие заседание Совбеза ООН по Крыму страны

Москва, 23 мая 2020, 11:10 — REGNUM В организованном Россией заседании Совета безопасности ООН по Крыму отказались принимать участие Великобритания, США, Украина и Эстония.
REGNUM 23 мая в 04:10
2,3K
Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус

У российской актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в понедельник, 25 мая.
Lenta.ru 06:10
18
Общество

Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений

Следующим этапом снятия ограничений в Москве станет открытие непродовольственной торговли, а затем сферы бытовых услуг.
Lenta.ru вчера в 20:30
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Шоу-бизнес

Петров опубликовал трогательное фото со своей возлюбленной

Актер Александр Петров опубликовал на своей странице в Instagram трогательную фотографию со своей возлюбленной Стасей Милославской, которая держит в руках кошку.
Вечерняя Москва 05:49
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Происшествия

СК возбудил дело о махинациях на олимпийской стройке в Челябинске

Следственные органы 25 мая возбудили новое дело по нарушениям, допущенным при строительстве олимпийского центра шорт-трека в Челябинске.
URA.Ru 07:04
Путешествия

Турпоток в Турцию в январе-апреле сократился в полтора раза

Чаще всего в январе-апреле в Турции гостили граждане Болгарии (400 тыс.), Германии (356 тыс.), Грузии (330 тыс.), России (317 тыс.) и Ирана (220 тыс.).
Inc-news.ru вчера в 12:23
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Здоровье

Названа главная мишень коронавируса в организме

Московский Комсомолец 02:42
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Экономика

Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия вчера в 02:03
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил Шнурову на «стишки» о бедственном положении артистов

News.ru 23 мая в 23:57
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