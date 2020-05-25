Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения. По данным торгов, к 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на лондонской бирже на 0,46% до 35,29 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу

Культура Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.

Происшествия Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. 52

Политика Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций. 29

Общество Мишустин попросил россиян не торопиться планировать отдых за границей Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции. 1,6K

Политика Зеленский запросил гуманитарную помощь у Израиля Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху поздравил главу израильского правительства с вступлением в должность и попросил его о помощи в борьбе с коронавирусом. 3

Происшествия В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ Прокуратура Московской области начала проверку в связи с сообщениями об осквернении в подмосковной Черноголовке обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ведомства. 7

Общество В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19 Обсуждение на заседании оперативного штаба Липецкой области по коронавирусу касалось ошибки в данных о числе проведенных тестов на COVID-19, а не числа заразившихся им. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. 354

Происшествия СМИ назвали причиной стрельбы в Москве конфликт в похоронном бизнесе К перестрелке, произошедшей 24 мая на юге Москвы, привел конфликт между двумя компаниями, работающими в сфере ритуальных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 34

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,1K

Политика Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА. 45

Политика Опубликованы первые фото Путина после выхода из самоизоляции Пресс-служба Кремля опубликовала первые фотографии президента Владимира Путина после выхода из режима самоизоляции – в понедельник он встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым. 3

Общество Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в клиниках столицы Германии пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. 201

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 550

Транспорт Жителям Подмосковья рассказали, как оформить московский пропуск Для поездок на личном автомобиле в Москву, если маршрут частично проходит по территории столицы, например при выезде на МКАД, необходимо оформить пропуск с указанием государственного номера автомобиля, уточнили в ведомстве.

Общество В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха В России за I квартал 2020 г. выявили 44 случая высокого загрязнения воздуха, передает РБК выводы из исследования консалтинговой компании Finexpertiza. 527