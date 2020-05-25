Энергетика
Аргументы и ФактыМировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу
Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения. По данным торгов, к 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на лондонской бирже на 0,46% до 35,29 доллара за баррель.
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Происшествия
Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва
Следственный комитет возбудил уголовне дело о хулиганстве после драки двух пассажиров в самолете, прилетевшем из Сочи в аэропорт "Домодедово".
Интерфакс 09:01
Политика
Турция ждет российских туристов и готова организовать чартеры
Gazeta.SPb вчера в 05:53
Культура
Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале
Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда 00:30
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
Общество
Мишустин попросил россиян не торопиться планировать отдых за границей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.
ТАСС 06:59
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Общество
В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений
В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
Политика
Зеленский запросил гуманитарную помощь у Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху поздравил главу израильского правительства с вступлением в должность и попросил его о помощи в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Происшествия
В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ
Прокуратура Московской области начала проверку в связи с сообщениями об осквернении в подмосковной Черноголовке обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:57
Происшествия
Зампрокурора Волгограда задержали за взятку
Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда.
Российская газета 08:54
Общество
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Обсуждение на заседании оперативного штаба Липецкой области по коронавирусу касалось ошибки в данных о числе проведенных тестов на COVID-19, а не числа заразившихся им. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Газета.Ru 07:15
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
РИА Новости 08:47
Происшествия
СМИ назвали причиной стрельбы в Москве конфликт в похоронном бизнесе
К перестрелке, произошедшей 24 мая на юге Москвы, привел конфликт между двумя компаниями, работающими в сфере ритуальных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 07:15
Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии
Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 05:14
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 23 мая в 02:01
Политика
Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
Энергетика
Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
Политика
Опубликованы первые фото Путина после выхода из самоизоляции
Пресс-служба Кремля опубликовала первые фотографии президента Владимира Путина после выхода из режима самоизоляции – в понедельник он встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым.
Взгляд.ру 08:20
Армия и оружие
Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии
Около 1,6 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии.
Lenta.ru 04:20
Общество
Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в клиниках столицы Германии пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.
Страна Советов on-line 03:47
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Транспорт
Жителям Подмосковья рассказали, как оформить московский пропуск
Для поездок на личном автомобиле в Москву, если маршрут частично проходит по территории столицы, например при выезде на МКАД, необходимо оформить пропуск с указанием государственного номера автомобиля, уточнили в ведомстве.
РИА Новости 08:37
Общество
В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
В России за I квартал 2020 г. выявили 44 случая высокого загрязнения воздуха, передает РБК выводы из исследования консалтинговой компании Finexpertiza.
Ведомости 06:55
Гаджеты
Xiaomi представила умный замок Smart Lock E
На платформе коллективного финансирования Xiaomi представлен умный замок под названием Smart Lock E, который пока можно приобрести за 126 долларов, а позже его стоимость возрастет до 140 у.е. Умный замок Xiaomi Smart Lock E включает в себя шесть способов разблокировки, в том числе дактилоскоп, пароль, временный пароль, Bluetooth, Homekit и аварийный ключ.
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