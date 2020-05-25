Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу

Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения. По данным торгов, к 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на лондонской бирже на 0,46% до 35,29 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Нефть: вялое топтание сменилось понижением

REGNUM08:58

Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 23:23

Brent и WTI сохраняют неплохие шансы на развитие роста в район $38 и $36 соответственно - ИК «Велес Капитал»

Финмаркет03:25

Нефть снова дорожает после падения в цене из-за геополитики

News.ru02:05

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:31

Новости кризиса 25 мая: в России хотят изменить надбавки к пенсии, Кудрин назвал главные минусы антикризисных мер

URA.Ru00:24

Котировки Brent и WTI растут благодаря «надеждам»

Росбалт07:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:14, Ашберн
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва

Следственный комитет возбудил уголовне дело о хулиганстве после драки двух пассажиров в самолете, прилетевшем из Сочи в аэропорт "Домодедово".
Интерфакс 09:01
23
Политика

Турция ждет российских туристов и готова организовать чартеры

Gazeta.SPb вчера в 05:53
211
Культура

Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале

Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда 00:30
Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
8
Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
52
Политика

Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
29
Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться планировать отдых за границей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.
ТАСС 06:59
1,6K
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
Общество

В Петербурге стали известны сроки полной отмены ограничений

В Санкт-Петербурге эксперт назвал сроки полной отмены ограничений, связанных с распространением коронавируса, передают «Невские новости».
Санкт-Петербургские ведомости 02:27
408
Политика

Зеленский запросил гуманитарную помощь у Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху поздравил главу израильского правительства с вступлением в должность и попросил его о помощи в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
3
Происшествия

В Подмосковье вандал осквернил обелиск в честь Победы в ВОВ

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с сообщениями об осквернении в подмосковной Черноголовке обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:57
7
Происшествия

Зампрокурора Волгограда задержали за взятку

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда.
Российская газета 08:54
29
Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Обсуждение на заседании оперативного штаба Липецкой области по коронавирусу касалось ошибки в данных о числе проведенных тестов на COVID-19, а не числа заразившихся им. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Газета.Ru 07:15
354
Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

Известия 07:08
61
Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки

РИА Новости 08:47
25
Происшествия

СМИ назвали причиной стрельбы в Москве конфликт в похоронном бизнесе

К перестрелке, произошедшей 24 мая на юге Москвы, привел конфликт между двумя компаниями, работающими в сфере ритуальных услуг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 07:15
34
Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
15
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
1,1K
Общество

Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 05:14
15
Здоровье

Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом

Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 23 мая в 02:01
48
Политика

Лукашенко предупредил Белоруссию о второй волне коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страну готовиться ко второй волне коронавируса, но надеется, что "сия беда минет", пишет агентство БелТА.
Газета.Ru 06:19
45
Энергетика

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
45
Политика

Опубликованы первые фото Путина после выхода из самоизоляции

Пресс-служба Кремля опубликовала первые фотографии президента Владимира Путина после выхода из режима самоизоляции – в понедельник он встретился с главой РЖД Олегом Белозеровым.
Взгляд.ру 08:20
3
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона не исключает появления в ее жизни нового мужчины

Вокруг ТВ 03:14
6
Армия и оружие

Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

Около 1,6 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера покинули зону боевых действий на западе Ливии.
Lenta.ru 04:20
449
Общество

Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в клиниках столицы Германии пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.
Страна Советов on-line 03:47
201
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
550
Транспорт

Жителям Подмосковья рассказали, как оформить московский пропуск

Для поездок на личном автомобиле в Москву, если маршрут частично проходит по территории столицы, например при выезде на МКАД, необходимо оформить пропуск с указанием государственного номера автомобиля, уточнили в ведомстве.
РИА Новости 08:37
Общество

В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

В России за I квартал 2020 г. выявили 44 случая высокого загрязнения воздуха, передает РБК выводы из исследования консалтинговой компании Finexpertiza.
Ведомости 06:55
527
Гаджеты

Xiaomi представила умный замок Smart Lock E

На платформе коллективного финансирования Xiaomi представлен умный замок под названием Smart Lock E, который пока можно приобрести за 126 долларов, а позже его стоимость возрастет до 140 у.е. Умный замок Xiaomi Smart Lock E включает в себя шесть способов разблокировки, в том числе дактилоскоп, пароль, временный пароль, Bluetooth, Homekit и аварийный ключ.
Anonsens 07:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное