Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу

Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения. По данным торгов, к 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на лондонской бирже на 0,46% до 35,29 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Новости кризиса 25 мая: в России хотят изменить надбавки к пенсии, Кудрин назвал главные минусы антикризисных мер

URA.Ru00:24

Котировки Brent и WTI растут благодаря «надеждам»

Росбалт07:04

Brent и WTI сохраняют неплохие шансы на развитие роста в район $38 и $36 соответственно - ИК «Велес Капитал»

Финмаркет03:25

Нефть снова дорожает после падения в цене из-за геополитики

News.ru02:05

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:31

Нефть снова возвращается к $36 за баррель

REGNUM12:54

Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 23:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 14:51, Ашберн
Общество

Власти Москвы заявили, что открывать рестораны в Москве рано

Открывать рестораны в Москве пока преждевременно, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
Комсомольская правда 14:22
1
Общество

Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса

Интерфакс 10:38
367
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
2,1K
Общество

ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
RT на русском 12:52
3
Армия и оружие

Разрушения и жертвы: Киев продолжает обстреливать Донбасс

Украинские военные с новой силой взялись обстреливать Донбасс.
Вести.Ru вчера в 14:55
9
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
1K
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
2
Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
159
Общество

Bloomberg: отказ от карантина вызвал масштабный кризис в Швеции

Несмотря на отказ от карантина в период пандемии коронавируса, Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, которые могут в вылиться в мощнейший кризис, пишет Bloomberg.
РИА Новости 14:10
4
Экономика

Стало известно о сокращении сроков запрета на штрафы за просрочку ЖКХ

Сроки действия моратория на начисление штрафов потребителям за просрочку оплаты коммунальных услуг могут сократить для поддержки энергокомпаний, столкнувшихся в апреле и мае с резким снижением собираемости платежей за электроэнергию и отопление.
Известия 11:59
Шоу-бизнес

Дибров сдержал данное Малышевой обещание

ТК Звезда 09:43
Шоу-бизнес

Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги

Пять лет назад в семье Яниных случилось несчастье. 32-летнего Алексея разбил инсульт.
Вокруг ТВ 09:01
1
Футбол

Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду

РИА Новости 12:58
Общество

Парфенчиков разрешил жителям Карелии заниматься спортом на улице

В групповых занятиях спортом могут принимать участие не более десяти человек, при этом все спортсмены должны соблюдать социальное дистанцирование, носить защитные маски и перчатки.
Невские Новости 14:07
3
Экономика

Германия выкупит долю в Lufthansa в рамках господдержки компании

Экономический стабилизационный фонд Германии (WSF) и авиакомпания Lufthansa договорились об условиях предоставления господдержки, сообщает компания.
Ведомости 12:06
Происшествия

В Костроме возбудили дело о сбыте просроченных аппаратов ИВЛ

Дело о сбыте аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), срок годности которых истек 15 лет назад, возбуждено в Костромской области.
Известия 14:41
Космос

Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon

Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС 05:51
10
Происшествия

На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках

Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.
REGNUM 11:31
Общество

В Минпросвещения назвали дату начала второй волны ЕГЭ

Начало второй волны проведения в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланировано на 3 августа.
RT на русском 13:05
311
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
394
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона не исключает появления в ее жизни нового мужчины

Вокруг ТВ 03:14
17
Шоу-бизнес

Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
11
Общество

Индекс самоизоляции в Москве побил антирекорд

Самый высокий индекс самоизоляции зафиксирован в подмосковных Железнодорожном и Лобне (по 2,6), самый низкий в Дзержинском (1,3) и Котельниках (1,2).
Мослента 06:40
23
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына

RuNews24.ru 03:34
Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
757
Авто

ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой «ГАЗели»

Группа компаний ГАЗ, получила документальное подтверждение о том, что дизайн и внешний вид нового грузового автомобиля компании ГАЗель NN, запатентован.
Car.ru 22 мая в 12:29
12
Общество

Выступления музыкантов и торговлю запретят в электричках

Роспотребнадзор на фоне пандемии коронавируса рекомендовал запретить в вагонах электричек любую разносную торговлю.
Вечерняя Москва 14:31
3
Биатлон

Анна Богалий: Российский биатлон напоминает дикарей

Олимпийская чемпионка Анна Богалий пожаловалась на обилие негатива и лишних скандалов в российском биатлоне, где внутри СБР идет затяжная война между президентом Владимиром Драчевым и членами Правления, причем стороны не могут окончательно выяснить отношения из-за карантина, а также из-за опасений перед Минспорта РФ.
Спорт день за днем 11:58
Политика

На Украине придумали способ «выбить» Россию из проектов США по космосу

Если Украина наладит производство ракетных двигателей, то Россию можно будет «выбить» из проектов США по космосу.
Известия 11:44
166
Игры

Студия NetherRealm работает не только над Mortal Kombat и Injustice

Руководители студии NetherRealm сообщили, что разработчики работают не только над известными проектами Mortal Kombat и Injustice.
Vevby.ru 09:08
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное