Энергетика
Аргументы и ФактыМировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу
Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения. По данным торгов, к 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на лондонской бирже на 0,46% до 35,29 доллара за баррель.
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Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
РБК вчера в 17:01
Фигурное катание
Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров в TikTok
Lenta.ru 02:41
Общество
Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
REGNUM 23 мая в 07:07
Армия и оружие
Эрдоган пошлет сирийских боевиков сражаться против Хафтара
Турция отправит несколько тысяч сирийских боевиков в Ливию сражаться с местной национальной армией во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
Lenta.ru 01:53
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 23 мая в 08:50
Происшествия
Маршрутка под Астраханью опрокинулась из-за оторвавшегося колеса
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла на 24-м километре автодороги Астрахань - Марфино из-за оторвавшегося колеса.
Российская газета 03:27
Происшествия
В Пермском крае умерло пять пациентов с коронавирусом
В Пермском крае сегодня скончались еще три пациента, которым посмертно был поставлен диагноз COVID-19.
Российская газета вчера в 08:43
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России объемы выданной ипотеки в апреле упали на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Кино
Пятая часть «Джона Уика» станет финальной
Сам понятия не имею на сколько продолжений еще нас хватит, но думаю, что план сейчас заключается в том, чтобы остановиться на четвертом или в крайнем случае пятом фильме.
Piter.tv 02:58
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
Общество
Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19
В Петербурге эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к осени, а при оптимистичном сценарии основные ограничения начнут снимать в июле-августе.
Российская газета 03:33
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Футбол
Тедеско даст шанс Мелкадзе в «Спартаке»
Спорт-Экспресс вчера в 09:20
Происшествия
СК просит арестовать захватчика отделения банка в центре Москвы
Следственный комитет РФ просит арестовать Алексея Барышникова, захватившего в минувшую субботу отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы.
ТАСС 03:52
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru вчера в 07:30
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском вчера в 08:53
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита установили на могиле Юлии Началовой
Народные новости вчера в 20:07
Общество
Губернатор НСО Травников попросил полицию пресекать массовые вечеринки
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил стражей правопорядка жестче реагировать к нарушителям режима самоизоляции.
АиФ Новосибирск 00:42
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Экономика
Решетников: индекс закрытости экономики России снизился на 9%
Уровень закрытости экономики России из-за ограничений на фоне распространения коронавируса COVID-19 снизился с 28% до 19% и продолжает стремительно снижаться, заявил глава Минэкономики Максим Решетников.
Коммерсантъ 04:06
Происшествия
СК отчитался о том, что находит 99% пропавших детей
Следственный комитет вместе с МВД и МЧС создал систему, которая позволяет находить почти 99% пропавших в России детей.
РБК вчера в 19:26