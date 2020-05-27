Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.
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Авто
Hyundai официально показал фотографии обновленного Santa Fe
32CARS.ru вчера в 01:34
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой
Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Общество
Ракетоносец Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме
Москва, 27 мая 2020, 09:43 — REGNUM Четвёртый испытательный полёт второго образца глубокомодернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М сопровождался выходом на сверхзвук.
REGNUM 02:43
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Хоккей
Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером НХЛ
Деловое.ТВ 05:11
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Баскетбол
Исполком РФБ принял решение не определять чемпиона России
Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что исполком организации принял решение не определять чемпиона страны в сезоне-2019/2020.
Газета.Ru 05:21
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации больных COVID-19
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от степени тяжести.
РИА Новости вчера в 08:08
Происшествия
Ограбивший пенсионерку читинец написал записку с извинениями
Пенсионерка 72 лет шла домой, когда с ней в подъезд зашел неизвестный и вырвал из ее рук сумку с документами, деньгами, банковскими карточками, а также смартфоном за 18 тысяч рублей.
NewInform 05:21
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
Экономика
Трейдер Роснефти, попавший под санкции США, выбыл из группы НК
По данным НК, основание для исключения TNK Trading International S.A. из группы "Роснефть" наступило 3 марта – то есть за 10 дней до того, как Минфин США добавил эту структуру в список санкционных компаний.
Интерфакс вчера в 21:54
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия
В психинтернате Урюпинска коронавирус выявили у 30 человек
В Урюпинскую ЦРБ госпитализировали 30 человек из местного неврологического интерната, сообщил на брифинге заместитель руководителя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Российская газета 05:21
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
Известия вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова
Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.
RT на русском 03:10
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
Анализы пятилетней кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РИА Новости вчера в 12:01
Армия и оружие
В десяти городах Юга России пройдут Парады Победы
Комсомольская правда 05:17
Здоровье
Ольга Богданова стала главврачом Омской гинекологической больницы
По словам министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, назначившей своего бывшего зама на новую должность, Ольга Богданова имеет большой опыт практической работы.
Омскрегион 02:57
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
RT на русском 02:15
Шоу-бизнес
Внешний вид Брэда Питта стал предметом обсуждений в Сети
В соцсетях поклонники Брэда Питта выразили удивление из-за «неопрятного» вида актера.
Известия 01:04
Общество
Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений
«Международный аэропорт Внуково при взаимодействии с государственными структурами реализует комплекс мероприятий, направленных на поэтапный выход из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Известия 02:45
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
ТАСС 25 мая в 06:40
Экономика
Банк России аннулировал лицензию «Морган Стэнли Банка»
Банк России приказом от 27 мая 2020 года аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Морган Стэнли Банк" (Москва), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 04:39
Политика
Украинский посол заявил об «ударе в лицо» от Германии
Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил возмущение из-за призыва некоторых немецких политиков снять санкции с Российской Федерации.
Военное дело 02:35
Общество
В Саратовской области разрешили продавать трусы, шляпы и чулки
Последний раз изменения в список вносили 16 мая, когда разрешили продавать «Средства коллективной и индивидуальной защиты в электроустановках, электрическое оборудование, кабельная продукция».
FreeNews-Volga вчера в 22:57