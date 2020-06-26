Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть понизились по итогам торгов пятницы

Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,23 доллара и составили 38,49 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов пятницы

Банки.ру03:19

Пандемия надавила на нефтяные котировки

Росбалтвчера в 12:00

Торги на биржах открылись ростом цен на нефть

ИА Красная Веснавчера в 02:27

Цены на нефть растут на фоне повышения спроса

News.ruвчера в 01:57

Нефть дорожает второй день подряд

Московский Комсомолецвчера в 01:53

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:24

Нефтяные мировые котировки превысили $41 за баррель

Газета.Ruвчера в 02:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 04:14, Ашберн
Спорт

Kalypso выпустила полное собрание Dungeons 3 — Complete Collection

Издательство Kalypso Media объявило о выпуске полного издания стратегического симулятора подземелья Dungeons 3. В версию Dungeons 3 — Complete Collection включены все ранее вышедшие к игре дополнения и расширения: Once Upon a Time; Evil of the Caribbean; Lord of the Kings; Clash of Gods; An Unexpected DLC; Famous Last Words; A Multitude of Maps.
Игромания.ру вчера в 14:41
Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
2,1K
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:06
81
Общество

В России выявили 6852 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 6852 новых случаев заражения коронавирусом, 188 человек умерли, 9,2 тысячи вылечились и выписаны из больниц, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 04:08
Общество

Количество заболевших коронавирусом за сутки в России выросло менее чем на 7 тысяч человек

6850 новых инфицированных выявили за последние сутки по всей стране, второй день подряд это число ниже 7 тысяч – последний рас такие цифры фиксировались в апреле.
Эхо Москвы 04:03
Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
125
Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Газета.Ru вчера в 09:44
129
Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
RT на русском вчера в 21:59
46
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
791
Политика

NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных

В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM 00:59
724
Здоровье

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 627 тысяч

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 627 тысяч.
Lenta.ru 03:54
3
Здоровье

В 13 областях Украины могут усилить карантин

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
РИА Новости 03:36
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
2,3K
Армия и оружие

Военную разведку Украины напугали предстоящие учения России

Военная разведка Украины оказалась напугана предстоящими учениями, которые планирует развернуть Россия.
Актуальные Новости вчера в 23:02
4
Здоровье

В Пермском крае выявили еще 55 случаев коронавируса

В Пермском крае за предыдущие сутки выявили еще 55 случаев заражения коронавирусом.
Рифей-Пермь 03:54
77
Общество

Врач оценил угрозу заражения коронавирусом на курорте

Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого больного с COVID-19 на полуострове, оценил вероятность инфицирования коронавирусом во время пляжного отдыха.
РИА Новости 02:11
9
Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
1,7K
Политика

Трамп подписал указ о защите памятников в США от вандалов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите памятников на территории страны, предусматривающий тюремное заключение за их осквернение.
Gazeta.SPb 01:09
15
Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат медработникам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:02
8
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты

ИА Красная Весна 03:34
1
Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия вчера в 10:49
1,7K
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
3,2K
Общество

Самоизоляцию в Иркутской области продлили до 12 июля

Власти Иркутской области приняли решение о продлениии режима самоизоляции в регионе до 12 июля, сообщает в субботу оперштаб региона.
ТАСС 03:56
12
Происшествия

Москвич на «Ягуаре» предложил инспектору взятку в 300 тыс. рублей

В Москве водитель «Ягуара» решил избежать медосвидетельствования с помощью взятки в размере 300 тыс. рублей.
Известия 02:57
11
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
133
Наука

Коронавирус не передается комарами

МедиаПоток 01:09
26
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс вчера в 16:36
3,8K
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
613
Политика

Памфилова проголосовала по поправкам к конституции

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в субботу приняла участие в общероссийском голосовании по поправке к Конституции РФ, проголосовав на своем избирательном участке в Павловской Слободе (городской округ Истра), передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:58
1
Армия и оружие

ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

Джеймс Фогго, командующий ВМС США, утверждает, что установка ракет «Калибр» на ледоколы – это не оборонительный шаг, а наступательный.
ToDay News Ufa вчера в 04:18
56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное