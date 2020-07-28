Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть понизились по итогам торгов вторника
Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,56 доллара и составили 41,04 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой
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