Энергетика

Банки.руБанки.руМировые цены на нефть понизились по итогам торгов вторника

Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,36 доллара и составили 40,37 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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