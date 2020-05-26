Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Здоровье
В Забайкалье отмечают взрывной рост числа носителей SARS-CoV-2
Чита, 27 мая 2020, 10:06 — REGNUM В связи со взрывным кратным ростом числа выявленных носителей коронавируса и умерших с диагнозом COVID-19 в Забайкальской край прибыла кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.
REGNUM 03:06
Политика
В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
Политика
Владимир Путин: Парад Победы пройдет 24 июня
Агентство Москва вчера в 08:03
Общество
С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Армия и оружие
ООН открыто обвинила киевских боевиков в убийстве жителей Донбасса
В документе отмечается, что 85 человек или 81% – 5 погибших и 80 раненых – это граждане народных республик Донбасса, которые подвергались обстрелам со стороны украинских оккупационных сил.
Новостной фронт 09:35
Шоу-бизнес
Родные певицы Юлии Началовой установили скромный памятник на ее могиле
Родные умершей певицы Юлии Началовой установили памятник на ее могиле.
NewInform 24 мая в 18:41
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Общество
Названа способствующая заражению коронавирусом погода
Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45
Политика
Познер предупредил США о гражданской войне
Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru вчера в 06:47
Шоу-бизнес
Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании
Украинская певица Ани Лорак лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании, которая была зарегистрированной в России.
Sputnik Армения 06:49
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию Morgan Stanley в России
В первом квартале владелец Морган Стэнли Банка Morgan Stanley Bank Europe принял решение о реорганизации российского бизнеса: банк полностью прекратил торговые операции и передал подразделения, занимающиеся инвестиционно-банковской деятельностью и деятельностью в сфере недвижимости, в пользу новой компании, которой не нужна лицензия, говорится в отчетности банка по МСФО за 2019 год.
РБК 06:24
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Минтруд предлагает увеличить размер минимального пособия по безработице в три раза — до 4,5 тыс. рублей, заявил глава ведомства Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.
RT на русском 10:37
Наука
Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом
В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 05:10
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Общество
Вирусолог объяснил, почему некоторые люди не болеют коронавирусом
В качестве примера эксперт привёл ситуацию с детьми. У них, как правило, коронавирус протекает в лёгкой форме.
МордовМедиа 08:26
Общество
В Польше отменяют обязательный масочный режим на улице
Правительство Польши отменило обязательный масочный режим в открытых общественных местах.
Калининград.Ru 07:45
Общество
В Сирии взорвали турецкий конвой
В сирийском Идлибе прогремел взрыв во время проезда турецкого военного конвоя по трассе М4.
Lenta.ru 10:31
Биатлон
Польховский не будет утверждён наставником сборной России по биатлону
Валерий Польховский не будет рекомендован в Минспорта на должность главного тренера сборной России по биатлону.
RT на русском 10:22
Политика
В Кремле отреагировали на иск экс-главы Чувашии к Путину
Иск экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту РФ Владимиру Путину из-за несогласия с увольнением не является для Кремля главным вопросом в настоящее время.
Новый День 08:33
Финансы
Россияне забрали из банков $1,1 млрд наличными в апреле
В апреле текущего года россияне массово стали забирать средства с депозитов, общая сумма достигла $1,1 млрд.
Газета.Ru 02:37
Наука
Шимпанзе между собой «разговаривают» с темпом, похожим на человеческий
Приматологи приводят пример, что точно так же, как итальянцы говорят намного быстрее японцев, темп «речи» у шимпанзе меняется.
Goroday.ru 06:34
Происшествия
Автобэтмена отправили на поселение
Коммерсантъ 10:42
Наука
Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством
Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:21
Космос
Астрономы обнаружили кольцеобразную галактику в ранней Вселенной
Актуальные Новости 01:56
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Кино
Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей
Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.
Российская газета 08:09
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30