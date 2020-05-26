Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть пошли в рост

Здоровье В Забайкалье отмечают взрывной рост числа носителей SARS-CoV-2 Чита, 27 мая 2020, 10:06 — REGNUM В связи со взрывным кратным ростом числа выявленных носителей коронавируса и умерших с диагнозом COVID-19 в Забайкальской край прибыла кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова. 2

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