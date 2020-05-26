Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.

Финансы Банки России ввезли в страну рекордную сумму долларов Ввоз наличных евро в марте 2020 года стал в три раза больше по сравнению с февралем, эти объемы сопоставимы с поставками европейской валюты, которые фиксировали в течение прошлого года. 1,3K

Политика Путин: Пик коронавируса в России пройден На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".

Экономика В России повысят накопительные пенсии В 2020 году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%, говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК. 713

Общество Заболевших пациентов могут перестать доставлять на «скорой» до центров КТ В распоряжении комитета прорабатывается вопрос об использовании личного транспорта пациента, чтобы люди самостоятельно могли доехать до центров КТ и потом самостоятельно вернуться домой, чтобы продолжать лечение дома или оттуда вызывать снова скорую помощь.

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 1,3K

Здоровье Куйвашева спросили: «Когда вы поймете, что ваши ограничения бесполезны?» Что ответил губернатор Губернатор Евгений Куйвашев в Instagram ответил подписчику, который заявил, что от ограничений нет толку, и потребовал отказаться от особых мер по борьбе с коронавирусом.

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 44

Общество В России на карантин поместили кошку, у которой нашли коронавирус У пятилетней кошки из России нашли коронавирус, анализы показали положительный результат на наличие вируса, животное поместили на карантин, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.

Технологии Майское обновление Windows 10 станет блокировать навязчивое ПО Новая функция большого майского обновления Windows 10 призвана решить данную проблему.

Общество Пробные ЕГЭ пройдут без школьников В этом году пробные ЕГЭ для организаторов пройдут 29 и 30 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения. 576

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 44

Общество Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине. 214