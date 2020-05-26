Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Финансы
Банки России ввезли в страну рекордную сумму долларов
Ввоз наличных евро в марте 2020 года стал в три раза больше по сравнению с февралем, эти объемы сопоставимы с поставками европейской валюты, которые фиксировали в течение прошлого года.
ПолитРоссия 03:09
Политика
Путин: Пик коронавируса в России пройден
На встрече с министром обороны в онлайн-формате Владимир Путин заявил: "Пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным".
Российская газета 08:21
Экономика
В России повысят накопительные пенсии
В 2020 году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%, говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 09:57
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Артем честно рассказал о причине развода родителей. Известный телеведущий Леонид Якубович недавно отметил юбилей — 75-летие.
Городовой 03:12
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Кино
Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией двух видеоигр
Сценарист серии фильмов "Джон Уик" Дерек Колстад работает над экранизацией двух видеоигр.
Piter.tv 02:48
Наука
Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
Lenta.ru вчера в 19:28
Общество
Заболевших пациентов могут перестать доставлять на «скорой» до центров КТ
В распоряжении комитета прорабатывается вопрос об использовании личного транспорта пациента, чтобы люди самостоятельно могли доехать до центров КТ и потом самостоятельно вернуться домой, чтобы продолжать лечение дома или оттуда вызывать снова скорую помощь.
МР7.ру 11:57
Общество
Неназванный россиянин купил дом в центре Лондона за £15,5 млн
Российский бизнесмен купил дом в центре Лондона стоимостью £15,5 млн стерлингов (1,3 млрд руб.).
РБК 12:04
Шоу-бизнес
Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой
VSE42.RU вчера в 02:08
Шоу-бизнес
Борис Моисеев прокомментировал слухи о своей болезни
Борис Моисеев прокомментировал слухи о своем плачевном состоянии.
Shraibikus News 03:47
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Здоровье
Куйвашева спросили: «Когда вы поймете, что ваши ограничения бесполезны?» Что ответил губернатор
Губернатор Евгений Куйвашев в Instagram ответил подписчику, который заявил, что от ограничений нет толку, и потребовал отказаться от особых мер по борьбе с коронавирусом.
Екатеринбург Онлайн 09:45
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Общество
В России на карантин поместили кошку, у которой нашли коронавирус
У пятилетней кошки из России нашли коронавирус, анализы показали положительный результат на наличие вируса, животное поместили на карантин, сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.
РЕН ТВ 11:58
Кино
27 мая выйдет трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор»
Завтра пройдет прямой эфир, на котором будет представлен 1-й трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
Родной город 05:34
Технологии
Майское обновление Windows 10 станет блокировать навязчивое ПО
Новая функция большого майского обновления Windows 10 призвана решить данную проблему.
RuNews24.ru вчера в 15:23
Общество
Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен
Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
Daily 08:10
Общество
Пробные ЕГЭ пройдут без школьников
В этом году пробные ЕГЭ для организаторов пройдут 29 и 30 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минпросвещения.
Полит.ру вчера в 13:14
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Происшествия
Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте
В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 11:51
Политика
Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что картины, в контрабанде которых его подозревают, ввезли в страну законно.
РИА Новости 05:42