Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Нефть Brent поднялась в цене выше 36 долларов за баррель

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Julius Baer повышает прогноз по котировкам нефти на следующие 3 месяца до 40 долл. США за баррель

Финмаркет12:44

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23
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В Кронштадте задержан жаривший на Вечном огне еду мужчина

В полицию доставлен мужчина, который готовил еду на пламени Вечного огня над могилой рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

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В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10

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В России у кошки обнаружили коронавирус

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Бригады скорой помощи Петербурга опаздывают в 4% случаев

Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 19:21 — REGNUM Только в 4% случаев бригады Городской станции скорой помощи Петербурга не успевают добраться до пациента за 20 минут — по установленному нормативу.
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Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
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Общество

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В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
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Экономика

Кудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии

Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
Известия вчера в 02:50
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Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
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Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как долго продлится масочный режим

Масочный режим в России продлится минимум один-два месяца. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Власти Петербурга назвали условие для возвращения граффити с Бродским

РБК 10:19
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Культура

Криминальный сериал «Черная кошка» начнется 25 мая на канале Россия 1

История расскажет о неуловимой и опасной банде «Черная кошка», которая существовала в советское время.
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Российский спутник спровоцировал панику в Австралии

Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
РЕН ТВ 02:44
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Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
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СК: Предполагаемые убийцы гражданки Кубы требовали за нее выкуп

Российская газета 11:36
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Шоу-бизнес

Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения

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Блогер купил продукты по чеку 2007 года и остался в шоке от цен

Видеоблогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты с теми, которые были в 2007 году.
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
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США открыли на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции якобы для предотвращения создания биологического оружия, пишет издание "Українські новини" со ссылкой на Минздрав страны.
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Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца

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Вакцина против нового коронавируса оказалась безопасной и эффективной

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Культура

Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Победителями 11-го сезона шоу «Танцы со звездами» стала пара Ивана Стебунова и Инны Свечниковой.
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Пермский Минздрав готовится к открытию поликлиник и стационаров

Во время отчета министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова подняла вопрос о готовности поликлиник к приему плановых больных — он беспокоит многих жителей.
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