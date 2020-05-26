Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть пошли в рост

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Общество Бригады скорой помощи Петербурга опаздывают в 4% случаев Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 19:21 — REGNUM Только в 4% случаев бригады Городской станции скорой помощи Петербурга не успевают добраться до пациента за 20 минут — по установленному нормативу.

Космос Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости. 21

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