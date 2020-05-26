Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Футбол
«Ротор» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»
Metaratings 07:28
Игры
В Chernobylite добавили знаменитый парк развлечений Припяти
Игромания.ру 05:00
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали в Москве
Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан в центре Москвы за пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 11:19
Здоровье
Украинцам пообещали ослабить карантин с 1 июня
Украинцы смогут также посещать образовательные занятия в группах не более десяти человек.
Lenta.ru 03:00
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
Путешествия
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
РИА Новости 05:54
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Политика
Познер заявил, что США находятся на грани гражданской войны
Телеведущий Владимир Познер высказал свою обеспокоенность политической обстановкой в США, заявив, что эта страна оказалась на пороге гражданской войны.
Ридус 08:59
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Игры
Главного героя Assassin’s Creed Valhalla назвали женским именем по «конкретной причине»
Один из пользователей из Скандинавии спросил разработчиков, почему они назвали главного героя женским именем Эйвор, несмотря на то что персонаж в игре может быть как мужчиной, так и женщиной.
CyberSport.ru 01:52
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
Dota2.ru вчера в 15:03
Происшествия
В Кронштадте задержан жаривший на Вечном огне еду мужчина
В полицию доставлен мужчина, который готовил еду на пламени Вечного огня над могилой рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.
РБК 08:33
Происшествия
Суд арестовал трех предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы
Чертановский суд Москвы во вторник арестовал троих предполагаемых участников перестрелки на Каширском шоссе.
ТАСС 10:02
Гаджеты
Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera 06:46
Космос
Штормовая погода может помешать запуску Dragon SpaceX
Штормовая погода угрожает отсрочить первый запуск космонавтов компанией SpaceX.
AstroNews.ru 06:17
Политика
Архангельская область и НАО разработают программу интеграции
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать зарубежные поездки
Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж.
Вести.Ru вчера в 07:03
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Футбол
В РФС обсудили ребрендинг организации и смену названий лиг
Денис Соловьев, председатель Комитет по маркетингу, отметил, что РФС необходимо запускать новые продукты и новые форматы для того, чтобы сделать футбол более привлекательным для зрителя.
ProstoProSport 06:30
Авто
Польские тюнеры доработали BMW M760Li xDrive
Специалисты польского тюнинг-ателье Auto-Dynamics разработали особенную версию BMW M760Li xDrive.
Goroday.ru 11:49
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Экономика
Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00