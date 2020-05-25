Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Музыка
Клип Little Big для Евровидения побил новый рекорд
Sibnet Новости 24 мая в 23:41
Политика
Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара
Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия 13:22
Энергетика
«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
REGNUM 05:05
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Экономика
РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки
Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
Политика
США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:33
Экономика
Экс-депутат подготовила законопроект для отмены пенсионной реформы
Экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила новый законопроект, который позволит отменить пенсионную реформу и вернуть прежний возраст для выхода на пенсию.
News.ru 12:07
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
Народные новости вчера в 07:00
Общество
Опубликовано уточненное расписание ЕГЭ
В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки подготовили и опубликовали уточненное расписание Единых государственных экзаменов.
Поступи Онлайн 04:19
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на безденежье
Вдова Караченцова сообщила, что сидит без денег. Она ужасается, какие налоги сейчас надо платить.
RuNews24.ru 24 мая в 23:21
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали в Москве
Журналист "Новой газеты" Илья Азар задержан в центре Москвы за пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 11:19
Происшествия
Полиция нашла двух девушек, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте
В полицию доставили двух девушек из компании, пытавшейся пожарить шашлыки на пламени Вечного огня в Кронштадте, сообщает пресс-служба управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 11:51
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
Политика
Число жертв коронавируса в США превысит 100 тысяч — Трамп
Эпидемия коронавируса в США унесет более 100 тысяч жизней граждан, а не миллионы, заявил презент США Дональд Трамп 26 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 13:46
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Известия 13:47
Политика
Архангельская область и НАО разработают программу интеграции
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как долго продлится масочный режим
Масочный режим в России продлится минимум один-два месяца. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Клопс вчера в 10:13
Общество
В Японии начали выплачивать гражданам единовременное пособие
Токио, 26 мая 2020, 10:30 — REGNUM Выплаты единовременного пособия всем граждан в связи с пандемией коронавируса в размере 100 тысяч иен (примерно $930) начаты в большинстве районов Японии.
REGNUM 03:30
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся культурный центр
В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерала ФСБ
В своей квартире в центре Москвы был обнаружен мертвым генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев, передает РЕН ТВ.
РБК 09:40
Авто
Новый BMW 4 серии получит огромные «ноздри»
Компания BMW опубликовала первый тизер 4-Series второго поколения: на фотографии запечатлена передняя часть автомобиля с огромными «ноздрями» радиаторной решётки.
Motor 10:33
Общество
Вышел закон об ОСАГО без техосмотра
Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Известия вчера в 00:39
Общество
Bloomberg сообщил об экономическом спаде в Швеции
Несмотря на отказ от карантина в период пандемии коронавируса, Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы, которые могут в вылиться в мощнейший кризис, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения
Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
Общество
В Пермском крае возобновят работу непродовольственных магазинов
Непродовольственные торговые предприятия с залами до 400 квадратных метров смогут возобновить работу в Пермском крае в рамках смягчения режима ограничительных мер, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, сообщил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 11:19