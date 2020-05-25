Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
РИА Новости 12:01
Энергетика
Грузия получила скидку на российский газ
Грузия является транзитной страной при поставках российского газа в Армению (объем — 2,5 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ 15:13
Общество
В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом
В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
Общество
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Шнуров обозвал Пригожина матерным словом
Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:09
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости вчера в 05:33
Фигурное катание
Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров
Discover24 04:46
Наука
Найден новый способ передачи коронавируса
Ученые из Китая смогли выделить живой SARS-CoV-2 из фекалий человека, который был заражен коронавирусом, подтвердив тем самым вероятность фекально-дыхательного или фекально-орального способа передачи инфекции, сообщается в научном журнале Emerging Infectious Diseases.
Live24 07:21
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Гаджеты
Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen
Китайская компания сегодня представила новую серию ноутбуков RedmiBook, в которую вошли три модели с 13, 14 и 16,1-дюймовыми экранами.
Astera 10:25
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Общество
Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
Спорт
Вяльбе отреагировала на переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала смену спортивного гражданства российским лыжником Ильей Черноусовым.
Metaratings 12:38
Киберспорт
Battle Pass к The International 2020 выйдет 25 мая
CyberSport.ru 24 мая в 14:55
Армия и оружие
США направили на северо-восток Сирии дополнительную военную технику
Соединенные Штаты перебросили дополнительную военную технику на северо-восток провинции Хасеке в Сирии, которая необходима для укрепления американских баз в этом районе, сообщает агентство SANA со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 14:50
Политика
Архангельская область и НАО разработают программу интеграции
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
Здоровье
Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.
РБК 13:50
Общество
В Германии хотят продлить меры по ограничению социальных контактов
Берлин, 26 мая 2020, 12:07 — REGNUM Правительство ФРГ рекомендует федеральным землям продлить действие мер по ограничению социальных контактов до 29 июня, передает Bild.
REGNUM 05:07
Происшествия
В Самарской области загорелись 11 частных домов
В Волжском районе Самарской области загорелись 11 частных домов, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
РБК 02:47
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:24
Шоу-бизнес
Миллионер предложил Наташе Королёвой и Тарзану работу доярки и дояра
Миллионер решил предложить звёздам вакансии, которые есть у него на ферме. По его словам, он с радостью примет их в свой коллектив.
News.ru вчера в 13:16
Экономика
Эксперты: импорт в апреле обвалился и восстановится не скоро
Стоимость импорта из стран дальнего зарубежья составила в апреле около $15 млрд, снизившись на рекордные 20% к апрелю прошлого года.
Газета.Ru 15:14
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57