Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Котировки Brent и WTI растут благодаря сделке ОПЕК+ и усилению спроса

Росбалт08:43

Цены на нефть сегодня растут

Эхо Москвы02:31

Новости кризиса 26 мая. России грозит коллапс, граждан будут штрафовать за долги по ЖКХ

URA.Ru00:11

Нефть Brent поднялась в цене выше 36 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:08

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23

Brent подорожала до $36,23 за баррель

Интерфакс01:25

Цены на нефть растут в понедельник утром

Московский Комсомолец24 мая в 23:23
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Общество

В России у кошки обнаружили коронавирус

РИА Новости 12:01
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Энергетика

Грузия получила скидку на российский газ

Грузия является транзитной страной при поставках российского газа в Армению (объем — 2,5 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ 15:13
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Общество

В Москве скончалось 73 пациента с коронавирусом

В столице, как сообщает штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, скончалось 73 пациента.
Российская газета 15:09
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Общество

Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму.
Российская газета 14:37
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Общество

Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
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Общество

Джоан Роулинг начала публиковать в Сети новую книгу

РБК 14:06
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Шнуров обозвал Пригожина матерным словом

Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:09
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Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости вчера в 05:33
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Фигурное катание

Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

Discover24 04:46
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Наука

Найден новый способ передачи коронавируса

Ученые из Китая смогли выделить живой SARS-CoV-2 из фекалий человека, который был заражен коронавирусом, подтвердив тем самым вероятность фекально-дыхательного или фекально-орального способа передачи инфекции, сообщается в научном журнале Emerging Infectious Diseases.
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Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
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Xiaomi представила ноутбуки RedmiBook на базе новых AMD Ryzen

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Общество

Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»

Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
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Общество

Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
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Спорт

Вяльбе отреагировала на переход Черноусова в сборную Швейцарии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала смену спортивного гражданства российским лыжником Ильей Черноусовым.
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Киберспорт

Battle Pass к The International 2020 выйдет 25 мая

CyberSport.ru 24 мая в 14:55
Киберспорт

Shantae и Destroy All Humans стали хедлайнерами Xbox Live Gold в июне

Игромания.ру 11:18
Армия и оружие

США направили на северо-восток Сирии дополнительную военную технику

Соединенные Штаты перебросили дополнительную военную технику на северо-восток провинции Хасеке в Сирии, которая необходима для укрепления американских баз в этом районе, сообщает агентство SANA со ссылкой на источники.
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Архангельская область и НАО разработают программу интеграции

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
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Порошенко в очередной раз не явился на допрос в ГБР

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Политика

Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
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«Бавария» обыграла в гостях «Боруссию» и оторвалась от нее в таблице

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Врачи попросили у Путина ввести мораторий на уголовные дела против них

Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили ввести мораторий на уголовное преследование медиков, чьи действия подпадают под несколько статей Уголовного кодекса и приходятся на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса.
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В Германии хотят продлить меры по ограничению социальных контактов

Берлин, 26 мая 2020, 12:07 — REGNUM Правительство ФРГ рекомендует федеральным землям продлить действие мер по ограничению социальных контактов до 29 июня, передает Bild.
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В Самарской области загорелись 11 частных домов

В Волжском районе Самарской области загорелись 11 частных домов, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
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Футбол

Роналду поинтересовался мнением подписчиков о своей новой прическе

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Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил ручку на стол во время совещания по борьбе с паводками и пожарами, передает РИА "Новости".
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Миллионер предложил Наташе Королёвой и Тарзану работу доярки и дояра

Миллионер решил предложить звёздам вакансии, которые есть у него на ферме. По его словам, он с радостью примет их в свой коллектив.
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Экономика

Эксперты: импорт в апреле обвалился и восстановится не скоро

Стоимость импорта из стран дальнего зарубежья составила в апреле около $15 млрд, снизившись на рекордные 20% к апрелю прошлого года.
Газета.Ru 15:14
Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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