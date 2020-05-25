Энергетика

REGNUMREGNUMМировые цены на нефть показывают незначительный рост

Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
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Нефть продолжит рост благодаря снижению добычи — Commerzbank

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Нефть коррекционно пошла в рост

Вестник Кавказа02:15

Медь начала дешеветь из-за ухудшения отношений КНР и США

News.ru06:51

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:31

Спрогнозировано, когда сбалансируется нефтяной рынок

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Новости кризиса 25 мая: в России хотят изменить надбавки к пенсии, Кудрин назвал главные минусы антикризисных мер

URA.Ru00:24

Вариант ухода котировок Brent в район $40 весьма вероятен

Финансовая газетавчера в 05:00
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Здоровье

Кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа

Актуальные Новости 03:53
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Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
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Экономика

РЖД урезали инвестиции в проектирование

В ходе встречи Путин подчеркнул, что особое внимание вопросам инвестиционной деятельности компании нужно уделить в связи с тем, что от вложений крупнейших естественных монополий страны "зависит экономическое и социальное самочувствие коллективов, экономическое состояние многих отраслей, которые работают в том числе на РЖД".
Интерфакс 07:03
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Политика

Рогозин рассказал о планах по созданию новой орбитальной станции

"Роскосмос" рассматривает возможность создать крылатый пилотируемый космический корабль для полетов к орбитальным станциям, рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 04:53
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Происшествия

В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в хостел

Уголовное дело завели на мужчину с коронавирусом, заселившегося в московский хостел и заразившего двух постояльцев, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
РИА Новости 12:56
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Гаджеты

Компания AMD собирается выпустить свыше 10 новых видеокарт

Некоторые СМИ сообщают, что компания AMD собирается в ближайшем будущем показать сразу 13 типов видеокарт.
NewInform вчера в 07:10
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Армия и оружие

Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv 00:55
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Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
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Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
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Общество

В Москве не заработали в срок ни один из пяти временных госпиталей для инфицированных коронавирусом

Строительство временных госпиталей, по подсчетам «Открытых медиа», могли обойтись московскому бюджету в миллиарды рублей.
Эхо Москвы 19:08
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Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 19:20
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
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Происшествия

На Екатеринбург обрушился ураган

На Екатеринбург днем 25 мая 2020 года обрушился ураган, о котором жителей накануне предупреждало МЧС.
Политсовет 08:52
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
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Футбол

Ибрагимович получил травму на тренировке и может выбыть на долгий срок

Soccer.ru 09:45
Здоровье

Анонсированы испытания стволовых клеток в терапии против коронавируса

Известия 17:30
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Происшествия

Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва

Интерфакс 09:01
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Политика

Губернатор Алиханов заявил о «низкой компетенции советников» Трампа

В ответ Алиханов отметил, что советники президента США делают заявления, «далекие от реальности».
BFM.ru вчера в 10:51
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Кино

Фильм «Сияние» Стэнли Кубрика стал лучшей экранизацией Стивена Кинга

Лучшей в истории экранизацией американского писателя Стивена Кинга стал фильм «Сияние», снятый Стэнли Кубриком.
Невские Новости вчера в 08:42
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Общество

Песков сообщил о своей выписке из больницы

RT на русском 10:45
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Общество

Бокерия спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может завершиться к концу лета, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.
Rambler News Service 00:53
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Общество

Рособрнадзор уточнил расписание ЕГЭ-2020

Рособрнадзор опубликовал уточненный план проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, пишет «Российская газета».
Общественное телевидение России 13:36
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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 23 мая в 09:16
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Энергетика

Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года

Кризис на нефтяном рынке может сохраниться до 2025 года.
Lenta.ru 19:06
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Общество

Названы сроки массовой вакцинации людей от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в начале осени.
Онлайн Тамбов.ру 05:18
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Футбол

Трансферу защитника Кака в ЦСКА помешал коронавирус

Трансфер защитника бразильского "Крузейро" Кака в московский ЦСКА сорвался из-за пандемии коронавируса, сообщает Esporte Interativo.
Газета.Ru 15:05
Футбол

ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА

Напомним, после 22 туров российской Премьер-лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков.
Vprognoze.ru 06:58
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Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
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Авто

6 автомобилей, которые подешевели в России в кризис

Новые автомобили вчера в 12:09
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