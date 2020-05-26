Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Цены на нефть растут на фоне восстановления баланса спроса и предложения

News.ru01:52

Цены на нефть остаются в плюсе на ожиданиях выполнения условий ОПЕК+

ПРАЙМ07:01

Brent подорожала до $36,23 за баррель

Интерфакс01:25

Нефть Brent поднялась в цене выше 36 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:08

Цены на нефть растут на фоне активизации мировой экономики

Финансовая газета05:21

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информации01:21
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Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
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Происшествия

Полиция устроила проверку на московском рынке «Фуд сити»

Интерфакс 08:17
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
Транспорт

27 мая в Москве изменится пропускная система

Пропуска можно оформить вне зависимости от региона постоянной регистрации на nedoma.mos.ru, через смс на номер 7377 и по телефону 8(495)777-77-77.
Российская газета 08:03
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Экономика

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
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Экономика

Уход от налогов в кризис посчитала допустимым почти половина россиян

По словам руководителя направления фискальной политики экономической экспертной группы Александры Суслиной, рост доли россиян, оправдывающих уход от налогов, является плохим признаком.
Цензуры.Нет 04:57
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Общество

Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Газета.Ru 04:53
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Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости вчера в 02:19
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Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ вчера в 11:25
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Политика

Договор по открытому небу: Лавров исключил у России «истерику»

Москва, 26 мая 2020, 15:35 — REGNUM Российская сторона не собирается устраивать «истерику» в связи с отказом США от участия в Договоре по открытому небу.
REGNUM 08:35
Происшествия

В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона

Lenta.ru 07:35
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Здоровье

В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения

С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
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Общество

Вышел закон об ОСАГО без техосмотра

Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
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Здоровье

230 сотрудников курской областной больницы находятся на больничном

ТРК Сейм (Курск) 04:55
Происшествия

В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии

РИА Новости 01:15
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Политика

В нескольких регионах пройдет голосование по поправкам к Конституции

Глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о предстоящем голосовании по поправкам к Конституции России в дистанционном электронном формате.
Профиль вчера в 02:13
1,9K
Происшествия

Арестован первый подозреваемый участник перестрелки на юге Москвы

Газета.Ru 08:50
Происшествия

Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
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Экономика

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 07:04
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Общество

Минздрав назвал число умерших медиков с коронавирусом

С начала эпидемии в России умер 101 медик с коронавирусом.
Lenta.ru 08:49
Общество

«Если вошел к тебе танк»: Кикабидзе высказался о России

Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube заявил, что поедет на гастроли в Российскую Федерацию, если политика страны изменится, и высказался о российском лидере Владимире Путине.
Московский Комсомолец 04:42
Шоу-бизнес

Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
2,4K
Общество

«Крабовый король» Кан рассказал, для чего предложил сделку Собчак

Как рассказал сам Кан, ввести Собчак в крабовый бизнес предложил бывший топ-менеджер «Роснефти» Игорь Соглаев.
URA.Ru 07:31
Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ

"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 13:00
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
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Политика

В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды

Бизнес-газета 03:26
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Происшествия

Более десятка домов в цыганском поселке загорелись под Самарой

Более десятка домов, сгоревших под Самарой, принадлежали цыганской диаспоре, их могли поджечь, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации поселка.
Интерфакс 02:38
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
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Кино

Netflix выпустил первый тизер финального сезона «Тьмы»

Стриминговый сервис Netflix показал тизер третьего сезона сериала «Тьма», премьера которого состоится на платформе 27 июня.
iReactor 08:22
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