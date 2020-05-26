Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост
Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Общество
В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса
Московские врачи вылечили за сутки от коронавируса рекордное количество человек - 8033 пациента, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:30
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
Общество
МЭР предложило расширить круг получателей господдержки
На господдержку смогут рассчитывать на 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса больше.
RuNews24.ru 03:10
Авто
Обновленный Geely Jiaji на базе Volvo поступил в продажу
Компания Geely объявила старт продаж обновлённого минивэна Geely Jiaji, который был разработан совместно со специалистами Volvo.
Новые автомобили вчера в 00:02
Общество
Во Владимирской области подтверждено 57 новых случаев коронавируса
Как сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области, по состоянию на 10 часов утра 26 мая в регионе выявлено 2379 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:33
Финансы
Российский рынок акций открылся неплохим ростом
Азиатские рынки акций растут сегодня на фоне надежд на экономическое восстановление. Котировки фьючерсов на индексы США повышаются.
Финмаркет 03:05
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Технологии
Российская сельхозтехника переходит на систему беспилотного управления
Сбербанк, разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies) и российский агрохолдинг «Русагро» приступили к промышленному внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой.
3DNews 03:07
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Происшествия
В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке
Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что жертвами жесткой посадки Ми-8 в Анадыре стали четыре человека.
РИА Новости 00:02
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
Политика
Soha рассказало про хитрую защиту российских двигателей от копирования
ПолитРоссия 24 мая в 08:48
Экономика
ИП платит 1% взносов с дохода, превышающего 300 000. Не пора ли пересмотреть порог суммы?
Какой-то простодушный (по-другому, пардон, не скажешь) индивидуальный предприниматель обратился в финансовое ведомство с предложением повысить порог дохода, с которого ИП, кроме фиксированных взносов, уплачивает еще и взносы в ПФР в размере 1%, с 300 тыс. руб. до 1 млн. руб.
ИА Клерк.Ру 02:58
Наука
Ученых удивили рассказы людей, переживших клиническую смерть
Пережившие клиническую смерть многие пациенты шокировали врачей рассказами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:11
Общество
Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС
Коронавирусная инфекция обнаружена у 42 сотрудников Смоленской АЭС и предприятий "Росатома" в Десногорске, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
РИА Новости 02:34
Общество
В России призвали воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
Авто
Завод «Соллерс» во Владивостоке перейдет на сокращенную рабочую неделю
Автомобильный завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке из-за снижения спроса перейдет на четырехдневную рабочую неделю и пропорционально уменьшит зарплаты сотрудников.
Автоновости дня 01:15
Гаджеты
Озвучены цены на новые модели iPhone 12
В сети озвучены цены на новые модели iPhone 12. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:58
Экономика
Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России
Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК вчера в 21:13
Гаджеты
Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S
NewInform вчера в 10:22
Происшествия
В Самарской области горят частные жилые дома
Частные дома горят в Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
REGNUM 01:57
Здоровье
В Японии заявили об опасности медицинских масок для маленьких детей
Ассоциация педиатров Японии предупредила родителей об опасности ношения медицинских масок детьми младше двух лет.
Известия 01:44
Спорт
Civilization VI получила новый пакет обновлений
Inc-news.ru 23 мая в 05:06
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
Общество
В России подтверждено за сутки 8946 случаев заражения коронавирусом
Всего за время пандемии в стране заболели 353427 человек, умерли 3633 из них за последние сутки – 92.Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии, где рост числа заболевших Covid-19 просто ужасающий.
Страницы Воронежской культуры вчера в 03:35
Общество
Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина
Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК.
ИА Красная Весна вчера в 08:08
Здоровье
ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир находится в середине первой волны коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:52
Футбол
Сегодня «Боруссия» в Дортмунде примет «Баварию»
ГЛАС.RU вчера в 21:31