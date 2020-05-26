Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть пошли в рост

Общество В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса Московские врачи вылечили за сутки от коронавируса рекордное количество человек - 8033 пациента, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 549

Общество Власти Москвы планируют смягчение ограничений Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. 503

Общество МЭР предложило расширить круг получателей господдержки На господдержку смогут рассчитывать на 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса больше. 30

Общество Во Владимирской области подтверждено 57 новых случаев коронавируса Как сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области, по состоянию на 10 часов утра 26 мая в регионе выявлено 2379 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 701

Финансы Российский рынок акций открылся неплохим ростом Азиатские рынки акций растут сегодня на фоне надежд на экономическое восстановление. Котировки фьючерсов на индексы США повышаются.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова. 13

Общество Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. 3,4K

Технологии Российская сельхозтехника переходит на систему беспилотного управления Сбербанк, разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies) и российский агрохолдинг «Русагро» приступили к промышленному внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой.

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 1,3K

Финансы Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда. 521

Общество Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС Коронавирусная инфекция обнаружена у 42 сотрудников Смоленской АЭС и предприятий "Росатома" в Десногорске, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Экономика Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га. 15

Происшествия В Самарской области горят частные жилые дома Частные дома горят в Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ. 4

Общество В России подтверждено за сутки 8946 случаев заражения коронавирусом Всего за время пандемии в стране заболели 353427 человек, умерли 3633 из них за последние сутки – 92.Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии, где рост числа заболевших Covid-19 просто ужасающий. 135

Общество Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК. 136