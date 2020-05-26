Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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Brent подорожала до $36,23 за баррель

Интерфакс01:25

Нефть Brent поднялась в цене выше 36 долларов за баррель

Аргументы и Факты02:08

Нефть дорожает на признаках восстановления спроса

ПРАЙМ01:20

Цены на нефть растут на фоне восстановления баланса спроса и предложения

News.ru01:52

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:23

Нефть дорожает: Brent - $36,23 за баррель, WTI - $34,40

Агентство нефтегазовой информации01:21

Стоимость нефти Brent превысила $36 за баррель

Росбалт02:59
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Общество

В Москве за сутки 8033 пациента вылечились от коронавируса

Московские врачи вылечили за сутки от коронавируса рекордное количество человек - 8033 пациента, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:30
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Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:47
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Общество

МЭР предложило расширить круг получателей господдержки

На господдержку смогут рассчитывать на 200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса больше.
RuNews24.ru 03:10
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Авто

Обновленный Geely Jiaji на базе Volvo поступил в продажу

Компания Geely объявила старт продаж обновлённого минивэна Geely Jiaji, который был разработан совместно со специалистами Volvo.
Новые автомобили вчера в 00:02
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Общество

Во Владимирской области подтверждено 57 новых случаев коронавируса

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области, по состоянию на 10 часов утра 26 мая в регионе выявлено 2379 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:33
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Финансы

Российский рынок акций открылся неплохим ростом

Азиатские рынки акций растут сегодня на фоне надежд на экономическое восстановление. Котировки фьючерсов на индексы США повышаются.
Финмаркет 03:05
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье

В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
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Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
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Технологии

Российская сельхозтехника переходит на систему беспилотного управления

Сбербанк, разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies) и российский агрохолдинг «Русагро» приступили к промышленному внедрению системы автономного управления сельскохозяйственной техникой.
3DNews 03:07
Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
1,3K
Происшествия

В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке

Ранее в экстренных службах рассказали РИА Новости, что жертвами жесткой посадки Ми-8 в Анадыре стали четыре человека.
РИА Новости 00:02
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
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Политика

Soha рассказало про хитрую защиту российских двигателей от копирования

ПолитРоссия 24 мая в 08:48
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Экономика

ИП платит 1% взносов с дохода, превышающего 300 000. Не пора ли пересмотреть порог суммы?

Какой-то простодушный (по-другому, пардон, не скажешь) индивидуальный предприниматель обратился в финансовое ведомство с предложением повысить порог дохода, с которого ИП, кроме фиксированных взносов, уплачивает еще и взносы в ПФР в размере 1%, с 300 тыс. руб. до 1 млн. руб.
ИА Клерк.Ру 02:58
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Наука

Ученых удивили рассказы людей, переживших клиническую смерть

Пережившие клиническую смерть многие пациенты шокировали врачей рассказами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:11
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Общество

Коронавирус выявили у 42 сотрудников Смоленской АЭС

Коронавирусная инфекция обнаружена у 42 сотрудников Смоленской АЭС и предприятий "Росатома" в Десногорске, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
РИА Новости 02:34
Общество

В России призвали воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 07:09
2,8K
Интернет

Видеочаты в «Одноклассниках» заработали по модели Zoom

Вести.Ru 03:36
Авто

Завод «Соллерс» во Владивостоке перейдет на сокращенную рабочую неделю

Автомобильный завод «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке из-за снижения спроса перейдет на четырехдневную рабочую неделю и пропорционально уменьшит зарплаты сотрудников.
Автоновости дня 01:15
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Гаджеты

Озвучены цены на новые модели iPhone 12

В сети озвучены цены на новые модели iPhone 12. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:58
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Экономика

Агрокомплекс Ткачева вошел в тройку крупнейших землевладельцев России

Общая площадь земель под управлением "Агрокомплекса" выросла до 653 тыс. га с 649 тыс. При этом земельный банк "Русагро" снизился с 650 тыс. га до 643 тыс. га.
РБК вчера в 21:13
15
Гаджеты

Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S

NewInform вчера в 10:22
7
Происшествия

В Самарской области горят частные жилые дома

Частные дома горят в Самарской области. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
REGNUM 01:57
4
Здоровье

В Японии заявили об опасности медицинских масок для маленьких детей

Ассоциация педиатров Японии предупредила родителей об опасности ношения медицинских масок детьми младше двух лет.
Известия 01:44
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Спорт

Civilization VI получила новый пакет обновлений

Inc-news.ru 23 мая в 05:06
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
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Общество

В России подтверждено за сутки 8946 случаев заражения коронавирусом

Всего за время пандемии в стране заболели 353427 человек, умерли 3633 из них за последние сутки – 92.Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии, где рост числа заболевших Covid-19 просто ужасающий.
Страницы Воронежской культуры вчера в 03:35
135
Общество

Шувалов не подтвердил перелеты членов своей семьи во время карантина

Семья председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова не покидала Россию во время карантина, об этом 25 мая заявил сам Шувалов в интервью РБК.
ИА Красная Весна вчера в 08:08
136
Здоровье

ВОЗ предупредила о втором пике коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир находится в середине первой волны коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:52
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Футбол

Сегодня «Боруссия» в Дортмунде примет «Баварию»

ГЛАС.RU вчера в 21:31
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