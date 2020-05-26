Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть пошли в рост

Ранее, 22 мая сообщалось о том, что цены на нефть снова пошли на спад. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив 31,84 долларов за баррель.
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НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Котировки выросли на фоне надежд на экономическое восстановление

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Мировые цены на нефть растут

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Губернатора Брянской области поддержал президент

Деснянская правда 10:11
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Показали фото салона обновленного Hyundai Santa Fe для России

В Сеть просочилась первая шпионская фотография салона рестайлингового Hyundai Santa Fe, который в ближайший год-полтора должен выйти на российский рынок.
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Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро

Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему.
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

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США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

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В октябре 2019 года Easy4 получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги, писали «Ведомости». eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или «умные» часы на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту.
РБК 17:02
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Происшествия

В Москве задержали журналиста Илью Азара

В центре Москвы полицейские задержали журналиста «Новой газеты» Илью Азара, заявил «Интерфаксу» адвокат Михаил Бирюков.
Ведомости 11:24
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Экономика

Warner Music объявила о начале IPO

Одна из крупнейших в мире звукозаписывающих компаний, Warner Music Group, объявила о начале первичного размещения своих акций (IPO).
Коммерсантъ 16:56
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Сергей Мозякин подписал новый контракт с магнитогорским «Металлургом»

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«Бавария» обыграла «Боруссию» в чемпионате Германии по футболу

Мюнхенская «Бавария» в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу на выезде одержала победу над дортмундской «Боруссией».
Аргументы и Факты 16:46
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Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском 09:32
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
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В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
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Голодные шмели покусывают листья, чтобы стимулировать их цветение

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Общество

Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео

Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
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Политика

Трамп пообещал «мощные» меры против Китая

Президент США Дональд Трамп анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
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Транспорт

На Украине возобновили продажу билетов на поезда внутреннего сообщения

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СМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии

РБК 19:46
Общество

Передвижение по Москве стало возможно только по столичному пропуску

С 27 мая передвижение по Москве на транспорте стало возможно только при наличии московского цифрового пропуска.
РБК 18:56
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Общество

Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Информация об этом размещена на сайте градоначальника.
Lenta.ru 14:35
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Здоровье

О новом пике коронавируса предупредили в ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом может подскочить в любой момент в любой точке мира и это спровоцирует вторую волну заболеваемости.
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Renault и Nissan могут сократить расходы на 5 млрд долларов

Французский Renault и японский Nissan, входящие в альянс Renault-Nissan, на этой неделе объявят о дополнительном сокращении расходов более чем на 5 млрд долларов.
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Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
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Путин назначил парад Победы на 24 июня

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Хавбек «Урала» ведёт переговоры с «Фулхэмом»

Камерунский полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль рассказал о переговорах с «Фулхэмом».
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Создан искусственный глаз, превосходящий по возможностям человеческий

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НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов

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Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

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